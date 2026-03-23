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Rudy Zerbi racconta in tv la relazione con la giovane fidanzata

Rudy Zerbi racconta in tv la relazione con la giovane fidanzata

Rudy Zerbi racconta la relazione con la compagna più giovane Grace Raccah

Rudy Zerbi, 57 anni, volto storico di Amici e produttore discografico, ha scelto il salotto televisivo di Verissimo per parlare pubblicamente della relazione con la compagna Grace Raccah, di 22 anni più giovane.
La storia, iniziata quasi tre anni fa e vissuta finora con grande riservatezza, si svolge tra Milano e Roma, lontano dai riflettori che accompagnano la quotidianità del professore televisivo.
Zerbi ha spiegato perché, nonostante la differenza d’età, considera Grace un punto di riferimento emotivo e familiare, descrivendola come una donna capace, responsabile e già madre di una bambina coetanea di uno dei suoi figli.

In sintesi:

  • Rudy Zerbi conferma in tv la relazione con Grace Raccah, più giovane di 22 anni.
  • I due convivono con i figli: nella casa di Zerbi arriva finalmente “una femminuccia”.
  • Grace è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, fondatore del brand di moda maschile Dan John.
  • Zerbi racconta gli equivoci: più volte la fidanzata è stata scambiata per sua figlia.

Il legame tra Rudy Zerbi e Grace Raccah oltre la differenza d’età

Classe 1969, Rudy Zerbi è padre di quattro figli: Tommaso e Luca, nati dal matrimonio con Simona; Edoardo, avuto nel 2009 dall’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi; e Leo, nato nel 2014 dall’ex compagna Maria Soledad Temporini.
Oggi Zerbi vive una nuova fase personale accanto a Grace Raccah, che è a sua volta madre di una bambina. La mia compagna è più giovane di me, ma nei momenti difficili dove bisogna essere grandi, la grande è lei e io sono un uomo molto fortunato”, ha dichiarato a Verissimo.
È una meravigliosa mamma di una bambina che ha l’età di mio figlio. Abbiamo in casa quindi anche una femminuccia che noi non abbiamo mai avuto”, ha raccontato, confermando la convivenza e un equilibrio familiare costruito con discrezione.

Finora la coppia ha mantenuto un basso profilo. Grace è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, fondatore del marchio di moda maschile Dan John, realtà in forte espansione nel retail italiano.
Già nel giugno scorso, intervenendo al programma radiofonico Animal House su Radio Deejay, Zerbi aveva raccontato con ironia gli effetti della differenza d’età: È già la seconda volta che scambiano la mia fidanzata per mia figlia, aveva confidato a Rosita Celentano.
Un aneddoto che restituisce la misura del divario generazionale, ma anche la serenità con cui il conduttore lo affronta.

Una nuova fase privata per Zerbi tra famiglia allargata e riservatezza

La scelta di parlare oggi del rapporto con Grace Raccah segna per Rudy Zerbi un passaggio significativo: la volontà di riconoscere pubblicamente una relazione ormai stabile, pur continuando a difendere la privacy della famiglia allargata.
L’ingresso di una “figlia femmina” nella quotidianità di un padre di quattro maschi apre una dimensione affettiva inedita per il professore di Amici, che non nasconde la propria gratitudine.
Resta centrale il tema dell’equilibrio tra esposizione mediatica e tutela della vita privata: un aspetto destinato a pesare nelle future scelte pubbliche di Zerbi, sempre più chiamato a gestire l’attenzione su una storia nata lontano dalle telecamere.

FAQ

Quanti anni hanno Rudy Zerbi e la compagna Grace Raccah?

Attualmente Rudy Zerbi ha 57 anni, mentre Grace Raccah è più giovane di lui di 22 anni.

Da quanto tempo dura la relazione tra Rudy Zerbi e Grace?

La relazione tra Rudy Zerbi e Grace Raccah dura da quasi tre anni ed è diventata oggi una convivenza stabile.

Chi è il padre di Grace Raccah e cosa fa?

Il padre di Grace Raccah è l’imprenditore Daniele Raccah, fondatore del brand di moda maschile Dan John.

Quanti figli ha Rudy Zerbi e da quali relazioni sono nati?

Rudy Zerbi ha quattro figli maschi: due da Simona, uno da Carlotta Miti e uno da Maria Soledad Temporini.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Rudy Zerbi?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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