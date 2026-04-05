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Lizzo svela il voto di castità prima del trionfo ai Grammy

Lizzo svela il voto di castità prima del trionfo ai Grammy

Lizzo, il voto sulla verginità, i Grammy e la rinascita personale

La cantante statunitense Lizzo ha raccontato in un recente podcast i retroscena di un voto fatto in adolescenza, legato alla sua carriera musicale.
La popstar, cresciuta in un contesto religioso negli Stati Uniti, aveva promesso a se stessa di non avere rapporti sessuali finché non avesse vinto un Grammy Award.
Il traguardo è arrivato nel 2020, a 30 anni, con tre premi ai Grammy; la rottura del voto è avvenuta poco dopo, nello stesso anno, non la sera della cerimonia.

La confessione pubblica, spiega Lizzo, le ha permesso di alleggerirsi di un “segreto” vissuto a lungo con imbarazzo, anche per la sua prima esperienza romantica tardiva.
Oggi l’artista è sentimentalmente stabile accanto all’attore e musicista Myke Wright, con cui fa coppia fissa dal 2022.

In sintesi:

  • Lizzo aveva promesso di restare vergine finché non avesse vinto un Grammy.
  • Il voto è stato sciolto dopo i Grammy 2020, non la stessa sera.
  • Prima esperienza romantica e primo bacio sono arrivati in età ritenuta “tardiva”.
  • Oggi è in una relazione stabile con l’attore e musicista Myke Wright.

Dal voto religioso ai Grammy: come Lizzo ha riscritto la propria storia

Nel podcast, Lizzo ricostruisce l’origine del suo voto: «Da giovane mi ero promessa che non avrei fatto sesso finché non avessi vinto un Grammy».
Cresciuta in una chiesa dove gli adolescenti firmavano patti di castità, la cantante interiorizza a lungo l’idea che l’intimità dovesse essere rimandata al matrimonio o, nel suo caso, a un grande riconoscimento professionale.

Il successo arriva nel 2020: a 30 anni vince tre Grammy (Best Urban Contemporary Album per Cuz I Love You, Best Traditional R&B Performance per Jerome, Best Pop Solo Performance per Truth Hurts).
Nel 2023 conquista il quarto Grammy, Record of the Year con About Damn Time, coronando un percorso che la porta a 13 nomination complessive.

L’artista chiarisce però che la rottura del voto «non è avvenuta la sera dei Grammy», ma solo qualche tempo dopo, nello stesso anno, quando ha iniziato ad allentare il controllo esercitato per anni sul proprio corpo e sui propri desideri.
Racconta di essersi sentita a lungo in imbarazzo con le amiche, perché non aveva avuto rapporti fino ai 30 anni e perfino il suo first kiss è arrivato tardi, a 21 anni.

Tra trauma giovanile e nuova stabilità con Myke Wright

Ripercorrendo il suo primo bacio, Lizzo sottolinea quanto la religione abbia inciso sulle sue esperienze affettive: «Per me era una questione religiosa».
Ricorda il patto di castità tra gli adolescenti della sua chiesa e il timore di non essere desiderata: «Nessuno voleva baciarmi».

La notte di Capodanno che segna il suo primo bacio non è però una memoria felice: Lizzo racconta di essersi sentita costretta, definendo l’episodio un vero trauma e dicendo di aver pensato che il suo primo bacio fosse stato “rovinato”.

Oggi la narrazione è diversa: la cantante vive una relazione definita “duratura” con l’attore e musicista Myke Wright, ufficializzata nel 2022.
Questa stabilità sentimentale le consente di ripensare pubblicamente a voto, fede, sessualità e consenso, trasformando esperienze di vergogna e costrizione in un racconto di autodeterminazione, utile anche al dibattito contemporaneo su corpo, religione e identità femminile.

FAQ

Perché Lizzo aveva fatto un voto sulla propria verginità?

Lizzo afferma di averlo fatto in gioventù, in un contesto religioso, promettendosi di non fare sesso prima di vincere un Grammy.

Quando Lizzo ha vinto il suo primo Grammy Award?

Lizzo ha vinto i suoi primi tre Grammy nel 2020, all’età di 30 anni, per album, performance R&B e pop solo.

Il voto di Lizzo è stato rotto la notte dei Grammy?

No, Lizzo chiarisce che il voto non è stato rotto la sera dei Grammy, ma solo qualche tempo dopo, nello stesso anno.

Chi è l’attuale compagno di Lizzo e da quando stanno insieme?

Lizzo è in una relazione stabile con l’attore e musicista Myke Wright, storia resa ufficiale pubblicamente nel 2022.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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