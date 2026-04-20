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Luciana Littizzetto attacca la prima serata e lancia appello a Meloni

Luciana Littizzetto attacca la prima serata e lancia appello a Meloni

L’appello di Luciana Littizzetto sugli orari della prima serata TV

La comica Luciana Littizzetto, durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, ha denunciato i ritardi cronici dell’inizio della prima serata televisiva italiana, spesso oltre le 22.
Dal suo intervento in studio, rivolto ai vertici delle emittenti generaliste, nasce un appello per riportare l’avvio dei programmi a un orario “umano”, intorno alle 21.
L’appello riguarda i palinsesti di Rai, Mediaset e delle grandi reti in chiaro, che incidono sulle abitudini di famiglie, lavoratori e studenti.

Il tema esplode in un momento in cui cresce il malcontento degli spettatori e si moltiplicano le critiche sui social.
Littizzetto, con il suo stile ironico ma diretto, chiede perché la TV pubblica e commerciale continui a forzare gli orari notturni, ignorando il ritmo di vita reale del pubblico.

In sintesi:

  • Littizzetto chiede di anticipare l’inizio della prima serata a un’ora “decente”.
  • Critiche agli show che partono dopo le 21.45 e finiscono a notte fonda.
  • Appello diretto a Rai, Mediaset e grandi gruppi televisivi internazionali.
  • Anche Cristiana Capotondi sostiene il ritorno alla prima serata tradizionale.

Perché esplode il caso prima serata tra Rai, Mediaset e pubblico

Nel suo monologo, Luciana Littizzetto ha dato voce al disagio di chi non riesce più a seguire un programma dall’inizio alla fine.
*“Non è possibile che la prima serata inizi alle dieci di sera… cosa pensano, che siamo un popolo di gufi e pipistrelli?”*, ha ironizzato.
La comica ha ricordato l’epoca del *“a letto dopo Carosello”*, contrapponendola all’attuale situazione: se si va a dormire dopo Affari Tuoi, si arriva a scuola o al lavoro già stanchi.

Nel mirino non c’è solo la Rai: *“Faccio un appello a tutti: a Pier Silvio Berlusconi, al direttore della Rai, Giorgio Meloni, al signor Warner”*, ha detto, mescolando satira politica e nomi reali del settore.
L’obiettivo è chiaro: riportare la prima serata a un orario compatibile con la vita di chi il mattino dopo lavora, studia o ha figli piccoli, senza dover “fare un bagno nella Red Bull” per restare sveglio davanti alla TV generalista.

Il fronte comune con Cristiana Capotondi e il futuro dei palinsesti TV

Le parole di Littizzetto trovano un’alleata in Cristiana Capotondi, che a La Repubblica ha definito le 21.30 “già tardi” per l’inizio di una fiction.
L’attrice sottolinea come le famiglie italiane cenino tra le 20.30 e le 21, fascia ideale per una narrazione seriale che accompagni la serata senza protrarsi fino a mezzanotte.

*“Capisco le ragioni commerciali”*, ammette Capotondi, riferendosi agli introiti pubblicitari e al traino degli ascolti, *“ma se il programma che precede si prende lo spazio della nostra fiction non va bene”*.
Ricorda poi che, solo dieci anni fa, le serie finivano entro le 23-23.30, orario oggi diventato eccezione.

La convergenza tra comici, attori e pubblico sui social apre un fronte di pressione concreta sui broadcaster.
Se il malcontento continuerà a crescere, Rai e Mediaset potrebbero essere costrette a ripensare la strategia di palinsesto per non perdere ulteriormente pubblico a favore delle piattaforme on demand.

FAQ

Perché Luciana Littizzetto critica gli orari della prima serata TV?

La comica critica perché i programmi iniziano spesso dopo le 21.45-22, costringendo lavoratori, famiglie e studenti a rinunciare alle dirette o a dormire meno.

A che ora vorrebbero iniziasse la prima serata Rai e Mediaset?

Secondo Littizzetto e Capotondi, l’orario corretto è tra le 21 e le 21.15, in linea con i ritmi serali delle famiglie italiane.

Quali sono i motivi commerciali dietro l’allungamento del preserale?

I motivi sono principalmente pubblicitari: gli slot prima della prima serata sono molto remunerativi e i programmi traino con buoni ascolti spingono le reti ad allungare.

Le piattaforme streaming influenzano il dibattito sulla prima serata?

Sì, perché offrono contenuti on demand senza vincoli di orario, evidenziando il ritardo della TV generalista e spingendo molti spettatori a migrare online stabilmente.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia televisiva italiana?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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