Giampaolo Rossi critica Milo Infante per le dichiarazioni sulla Rai

15 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Giampaolo Rossi critica le dichiarazioni di Milo Infante sulla Rai .

critica le dichiarazioni di sulla . L’ad richiama il conduttore anche per la frecciata a Salvo Sottile .

. La Rai valuta da settembre nuovi orari per l’access prime time.

Il confronto coinvolge anche Mediaset e Pier Silvio Berlusconi.

Riassunto generato con AI

Rossi richiama Infante dopo l’addio alla Rai

Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, nelle ultime ore ha espresso delusione per le parole di Milo Infante, passato a Mediaset dopo la conclusione del suo percorso nella tv pubblica. In un’intervista all’agenzia Adnkronos, Rossi ha contestato le critiche rivolte dal conduttore alla Rai e ad alcuni colleghi, dopo le dichiarazioni rilasciate da Infante a Il Messaggero.

Il nodo riguarda Ore 14, programma che Infante aveva detto di aver difeso da ipotesi di chiusura, collegandole alla concorrenza interna con La Volta Buona di Caterina Balivo. La vicenda si colloca nel passaggio del conduttore da Viale Mazzini a Mediaset e nella successiva assegnazione di Ore 14 a Salvo Sottile.

Per Rossi, il confronto sul futuro professionale è legittimo, ma non dovrebbe trasformarsi in una critica verso l’azienda che ha accompagnato per anni il percorso del conduttore.

La presa di posizione dell’ad Rai mette quindi al centro non soltanto l’uscita di Infante, ma anche il rapporto tra libertà di valutazione personale, riconoscimento del lavoro svolto e tutela dei rapporti professionali all’interno della televisione pubblica.

Le parole dell’ad e il tema dei colleghi

Giampaolo Rossi ha precisato di essere dispiaciuto per l’addio di Milo Infante, richiamando un rapporto personale di stima e amicizia. L’ad ha anche augurato al conduttore successo nella nuova esperienza a Mediaset, ma ha definito spiacevole l’intervista critica nei confronti della Rai e di colleghi Rai.

Rossi ha affermato: “Quando si va via da questa azienda, legittimamente, per motivi che possono essere i più svariati, non si dovrebbe parlare male dell’azienda che per vent’anni ha garantito il tuo percorso professionale”. Il riferimento investe anche la frecciata attribuita a Infante su Salvo Sottile, indicato come nuovo conduttore di Ore 14.

L’amministratore delegato ha inoltre sostenuto che la Rai avrebbe garantito a Infante protezione e tutela anche nelle fasi in cui, professionalmente, non era tra i conduttori più in auge.

Secondo Rossi, il valore dell’azienda risiede anche nella capacità di proteggere i propri talenti, un elemento che dovrebbe essere riconosciuto pure da chi sceglie poi di lasciare il servizio pubblico.

La dichiarazione non entra nel merito delle ipotesi di chiusura raccontate da Infante, né ricostruisce eventuali decisioni editoriali. Il messaggio dell’ad riguarda piuttosto il tono del dibattito e il riconoscimento del ruolo svolto dalla Rai nel lungo percorso professionale del giornalista e conduttore.

Orari serali, confronto aperto con Mediaset

Nel colloquio con Adnkronos, Rossi ha affrontato anche il tema dell’allungamento dell’access prime time, condividendo l’osservazione di Pier Silvio Berlusconi sulle difficoltà create dall’avvio tardivo delle prime serate. Per l’ad Rai, il fenomeno caratterizza ormai i palinsesti italiani e pone problemi a chi segue i programmi.

Rossi ha però osservato che Affari Tuoi chiuderebbe circa 15-20 minuti prima del concorrente. La Rai, ha aggiunto, fa iniziare la prima serata intorno alle 21:40, mentre Mediaset non prima delle 21:50 e talvolta alle 22.

Da settembre la Rai effettuerà valutazioni per anticipare ulteriormente la chiusura dei programmi nell’access prime time.

La conseguenza concreta è un confronto pubblico sugli orari: Rossi raccoglie l’invito di Berlusconi, ma indica che Mediaset potrebbe già adeguarsi agli orari Rai accorciando l’access.

FAQ

Cosa ha detto Giampaolo Rossi su Milo Infante?

Sì, Rossi ha detto di essere rimasto spiacevolmente colpito dalle critiche di Infante verso Rai e colleghi.

Perché Milo Infante aveva criticato la Rai?

Sì, Infante aveva riferito a Il Messaggero di aver difeso Ore 14 da tentativi di chiusura.

Chi condurrà Ore 14 dopo Milo Infante?

Sì, la fonte indica Salvo Sottile come nuovo presentatore di Ore 14.

Quando iniziano le prime serate Rai secondo Rossi?

Sì, Rossi ha indicato un avvio sostanziale intorno alle 21:40 per la prima serata Rai.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui Biccy.