Home / SPETTACOLI & CINEMA / Lavazza presenta campagna con Jannik Sinner e robot Luigi per l’originale

Lavazza rilancia con Jannik Sinner e Luigi per gli Internazionali d’Italia

Il gruppo italiano Lavazza rafforza la propria presenza nel tennis lanciando, dal 4 maggio, una nuova campagna integrata dedicata al sistema a capsule A Modo Mio. Protagonista dello spot, in onda durante gli Internazionali BNL d’Italia a Roma e successivamente al Roland Garros, è il tennista Jannik Sinner, storico testimonial del brand, affiancato dal robot Luigi. L’obiettivo è ribadire, in un contesto di forte competizione tra sistemi a capsule, il valore dell’originale Lavazza come garanzia di qualità e identità di marca, posizionando il brand al centro della conversazione su caffè e sport premium.

In sintesi:

Nuovo spot Lavazza A Modo Mio con Jannik Sinner e il robot Luigi .

con e il robot . Lancio dal 4 maggio durante gli Internazionali BNL d’Italia a Roma .

a . Payoff “ Niente batte l’originale ” per ribadire unicità di prodotto e brand.

” per ribadire unicità di prodotto e brand. Piano media integrato tra TV, digital, OOH, CTV e piattaforme streaming.

“Niente batte l’originale”: strategia tra brand identity e tennis

Il nuovo format creativo, firmato da VML ITALY, ruota attorno al payoff “Niente batte l’originale”, che lega la qualità inimitabile delle capsule Lavazza A Modo Mio all’originalità sportiva di Jannik Sinner. Nel meta-spot il campione altoatesino discute con l’agenzia le idee per la campagna, ricordando che l’eccellenza nasce dal restare fedeli alla propria identità.

Al suo fianco compare il robot Luigi, creato in CGI da ETC London, che sogna di bere un espresso e diventa co-protagonista ironico, ponte narrativo tra innovazione tecnologica e tradizione del caffè italiano.

La campagna presidia un territorio strategico per Lavazza: il tennis internazionale, dove il brand è Official Coffee degli Internazionali BNL d’Italia, rafforzando l’associazione tra esperienza premium di consumo a casa e momenti di grande sport dal vivo.

Pianificazione media integrata e crediti di produzione

Lo spot, diretto da Miguel Campaña e prodotto da BLACKBALL, sarà on air in TV nei formati da 30” e 15”, affiancati da teaser da 6” per piattaforme digitali, Connected TV e Online Video. La pianificazione curata da WAVEMAKER ITALY prevede una forte presenza OOH a Roma dal 4 al 17 maggio, con maxi-ledwall in aree ad alta visibilità come Lungotevere dei Fiorentini, Corso Vittorio, Basilica di Santa Maria Maggiore e Piazza dell’Esquilino.

Dal 24 maggio al 7 giugno la campagna proseguirà in concomitanza con il Roland Garros, con formati no-skip midroll e contenuti social co-branded.

Tra i principali crediti: Group Chief Creative Officer Michele Picci, Executive Creative Directors Marco Rocca e Alessandro Polia, Director of Photography Emanuele Zarlenga, colorist Orash Rahnema, editor Fabrizio Squeo. PR a cura di Burson.

Prospettive future per Lavazza tra sport, digitale e branded content

L’operazione con Jannik Sinner e Luigi conferma la strategia di lungo periodo di Lavazza sul tennis come piattaforma di branding globale. L’integrazione tra TV lineare, streaming, OOH e contenuti social apre ulteriori possibilità di sviluppo in chiave data-driven e personalizzazione dei messaggi.

Il concept dell’“originale” offre inoltre spazio a nuove declinazioni future su prodotti, collab e storytelling, sia in Italia sia sui mercati esteri dove il sistema A Modo Mio è in espansione.

FAQ

Quando va in onda il nuovo spot Lavazza con Jannik Sinner?

Lo spot debutta il 4 maggio, in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia, e prosegue fino al periodo del Roland Garros.

Qual è il messaggio principale della campagna “Niente batte l’originale”?

La campagna afferma che scegliere le capsule originali Lavazza A Modo Mio garantisce qualità costante e identità di marca riconoscibile, anche rispetto alle compatibili.

Chi ha realizzato creatività e produzione dello spot Lavazza?

La creatività è di VML ITALY, mentre la produzione è firmata da BLACKBALL con la regia di Miguel Campaña.

Su quali canali verrà distribuita la campagna Lavazza A Modo Mio?

La campagna è pianificata su TV, digital, Connected TV, piattaforme streaming, social, OOH e formati video no-skip midroll.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla campagna Lavazza?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.