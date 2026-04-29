Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona porta a Bitritto il suo spettacolo Falsissimo

“Falsissimo” di Fabrizio Corona arriva al Palatour di Bitritto

Lo spettacolo teatrale “Falsissimo”, scritto e interpretato da Fabrizio Corona, farà tappa domenica 3 maggio alle ore 21.00 al Palatour di Bitritto, in provincia di Bari. Sul palco, l’ex fotografo dei vip propone un monologo senza scenografia né copione, incentrato su confessione, provocazione e denuncia. L’evento rientra in un tour nazionale di dodici appuntamenti, concepito come esperienza di teatro civile e come possibile atto politico e mediatico. L’obiettivo dichiarato è raccontare senza filtri il percorso biografico e giudiziario di Corona, dalle origini a Catania fino alla notorietà legata all’inchiesta Vallettopoli, interrogando il pubblico sul rapporto tra verità, media e costruzione del personaggio pubblico.

In sintesi:

Monologo “Falsissimo” di Fabrizio Corona al Palatour di Bitritto domenica 3 maggio alle 21

al domenica 3 maggio alle 21 Spettacolo senza scenografie: solo microfono, racconto diretto e confronto con il pubblico

Tour nazionale di dodici tappe pensato come teatro civile e atto mediatico

Focus sul confine tra persona reale, personaggio pubblico e responsabilità dei media

Un tour teatrale tra biografia, scandali e teatro civile

“Falsissimo” viene presentato come un faccia a faccia con il pubblico, in cui Fabrizio Corona ricostruisce in prima persona la propria parabola mediatica e giudiziaria. Nessuna scenografia, nessun testo prestabilito: solo un microfono, il corpo dell’attore e la cronaca di una vita esposta, tra processi, detenzione e ritorni periodici sulle prime pagine.

La struttura del tour, articolato in dodici appuntamenti in diversi teatri italiani, richiama il modello del teatro civile, dove la biografia diventa chiave per leggere meccanismi di potere, informazione e spettacolarizzazione della giustizia. L’ex titolare dell’agenzia fotografica “Corona’s” ripercorre le fasi cruciali del suo rapporto con i media: dall’ascesa nel mondo del gossip all’inchiesta Vallettopoli del 2007, che ne ha segnato la reputazione pubblica.

Secondo indiscrezioni, l’annuncio del tour avrebbe innescato reazioni anche fuori dal circuito teatrale, con una comunicazione di Mediaset alle agenzie coinvolte sulle eventuali responsabilità connesse ai contenuti dello show. Segnale di come “Falsissimo” sia percepito non solo come prodotto culturale, ma anche come operazione mediatica capace di incidere sul dibattito pubblico.

Identità, responsabilità e pubblico: le ricadute oltre il palcoscenico

“Falsissimo” si propone di superare il confine tra personaggio e persona, offrendo a Fabrizio Corona lo spazio per riappropriarsi del proprio racconto dopo anni di narrazioni mediatiche eterodirette. L’assenza di filtri teatrali tradizionali trasforma la serata in un laboratorio di percezioni: ciò che per alcuni sarà riscatto narrativo, per altri rischia di apparire autopromozione controversa.

La tappa al Palatour di Bitritto si inserisce in un calendario di eventi che potrebbe influire sul modo in cui l’opinione pubblica interpreta il rapporto tra giustizia, media e celebrità. Per il pubblico pugliese, lo spettacolo rappresenta anche un’occasione per osservare dal vivo come un caso mediatico degli ultimi vent’anni si trasformi in materiale drammaturgico, aprendo possibili sviluppi futuri in ambito editoriale, televisivo o digitale.

FAQ

Quando e dove si svolge “Falsissimo” di Fabrizio Corona a Bitritto?

Lo spettacolo “Falsissimo” di Fabrizio Corona è previsto domenica 3 maggio alle ore 21.00 presso il Palatour di Bitritto.

Che tipo di spettacolo è “Falsissimo” di Fabrizio Corona?

“Falsissimo” è un monologo di teatro civile: nessuna scenografia, racconto autobiografico diretto, con elementi di confessione, provocazione e denuncia.

Quante tappe prevede il tour teatrale di “Falsissimo”?

Il tour nazionale di “Falsissimo” prevede dodici appuntamenti in diversi teatri italiani, strutturati come incontri ravvicinati con il pubblico.

Perché lo spettacolo di Corona è considerato un atto politico e mediatico?

Perché affronta in modo esplicito giustizia, media, gossip e responsabilità individuale, trasformando la biografia di Corona in piattaforma di dibattito pubblico.

Qual è l’origine delle informazioni su “Falsissimo” e sul tour di Corona?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.