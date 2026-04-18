Home / SPETTACOLI & CINEMA / Paola Caruso minaccia l’addio al GF Vip e attacca duramente Elia

Crisi di Paola Caruso al Grande Fratello Vip dopo il televoto

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl Paola Caruso è entrata in forte crisi dopo l’elezione di Antonella Elia come prima finalista. Nel giardino di Cinecittà, davanti ai coinquilini, Caruso ha pronunciato insulti durissimi verso Elia e ha minacciato sia azioni legali sia l’abbandono immediato del reality di Canale 5. Il caso è esploso sui social e apre una riflessione sul linguaggio usato nei reality e sulla coerenza dei provvedimenti disciplinari, al centro dell’attenzione di pubblico, commentatori e produzione.

In sintesi:

Antonella Elia eletta prima finalista scatena la furia di Paola Caruso .

eletta prima finalista scatena la furia di . Caruso accusa Elia di violenza, la definisce “psicopatica” e “animale”.

La gieffina contesta il mancato intervento disciplinare del Grande Fratello .

. Paola minaccia l’uscita dal gioco e riemergono suoi precedenti televisivi.

Insulti, accuse e richieste di squalifica ai danni di Antonella Elia

Dopo il verdetto del televoto, Paola Caruso si è sfogata in giardino con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Tra urla e pianto, ha definito Antonella Elia *“psicopatica totale”* e donna che, in una *“società normale verrebbe emarginata”*, mettendo in discussione anche il giudizio del pubblico.