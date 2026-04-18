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Paola Caruso minaccia l’addio al GF Vip e attacca duramente Elia

Paola Caruso minaccia l’addio al GF Vip e attacca duramente Elia

Crisi di Paola Caruso al Grande Fratello Vip dopo il televoto

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl Paola Caruso è entrata in forte crisi dopo l’elezione di Antonella Elia come prima finalista. Nel giardino di Cinecittà, davanti ai coinquilini, Caruso ha pronunciato insulti durissimi verso Elia e ha minacciato sia azioni legali sia l’abbandono immediato del reality di Canale 5. Il caso è esploso sui social e apre una riflessione sul linguaggio usato nei reality e sulla coerenza dei provvedimenti disciplinari, al centro dell’attenzione di pubblico, commentatori e produzione.

In sintesi:

  • Antonella Elia eletta prima finalista scatena la furia di Paola Caruso.
  • Caruso accusa Elia di violenza, la definisce “psicopatica” e “animale”.
  • La gieffina contesta il mancato intervento disciplinare del Grande Fratello.
  • Paola minaccia l’uscita dal gioco e riemergono suoi precedenti televisivi.

Insulti, accuse e richieste di squalifica ai danni di Antonella Elia

Dopo il verdetto del televoto, Paola Caruso si è sfogata in giardino con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Tra urla e pianto, ha definito Antonella Elia *“psicopatica totale”* e donna che, in una *“società normale verrebbe emarginata”*, mettendo in discussione anche il giudizio del pubblico.

Rimasta poi con Marco Berry, Caruso ha riferito che il suo agente sarebbe stato avvisato in anticipo: *“Una persona è andata dal mio agente a dirgli che dovevo stare attenta a lei, perché lei mi avrebbe preso di mira per rovinarmi. Antonella è sempre stata così”*.

Minaccia di abbandono e nodo credibilità per il percorso di Caruso

La tensione è culminata nella minaccia di abbandono del reality. In piena notte, Paola Caruso ha dichiarato: *“Me ne voglio andare, voglio uscire. Non voglio stare qui con quest’animale […] io me ne vado a casa da mio figlio”*. Un crollo emotivo che mostra il logoramento della convivenza e la difficoltà di gestire lo scontro diretto con Antonella Elia.

Sui social molti utenti hanno però evidenziato l’incoerenza di Caruso nel definire Elia *“violenta e aggressiva”*. Nel 2022 fu squalificata da La Pupa e il Secchione Show dopo una lite fisica con Mila Suarez, mentre nel 2017 ebbe scontri durissimi a Supervivientes. Questa memoria televisiva pesa oggi sulla percezione del pubblico e rende più complesso il tentativo di accreditarsi come vittima esclusiva di dinamiche aggressive nella Casa.

FAQ

Perché Paola Caruso è esplosa contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip?

La reazione è avvenuta dopo l’elezione di Antonella Elia a prima finalista, decisione del televoto che Caruso ha vissuto come ingiusta e pericolosa.

Il Grande Fratello Vip ha preso provvedimenti disciplinari contro Antonella Elia?

Al momento dei fatti descritti non risultano squalifiche. Caruso contesta apertamente l’assenza di misure severe per lancio dei cocchi e frasi minacciose.

Paola Caruso ha davvero intenzione di lasciare il Grande Fratello Vip?

Sì, nella notte ha dichiarato più volte di voler uscire immediatamente per tornare dal figlio, ma la decisione definitiva spetta a lei e alla produzione.

Che precedenti televisivi ha Paola Caruso per comportamenti aggressivi?

Sì, nel 2022 è stata squalificata da La Pupa e il Secchione Show per una lite con Mila Suarez e nel 2017 ebbe scontri a Supervivientes.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Grande Fratello Vip?

L’articolo è stato realizzato attraverso un’elaborazione giornalistica di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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