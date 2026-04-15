Home / SPETTACOLI & CINEMA / Adam Driver sotto accusa, Lena Dunham rivela tensioni esplose sul set

Accuse sul set per Adam Driver: cosa rivela il libro di Lena Dunham

La sceneggiatrice e attrice Lena Dunham ha accusato il collega Adam Driver, conosciuto sul set della serie HBO Girls, di comportamenti aggressivi e verbalmente violenti.

Le rivelazioni emergono dalla sua autobiografia Famesick, pubblicata recentemente negli Stati Uniti, in cui ripercorre gli anni di lavorazione della serie (2012-2017) a New York.

Il libro descrive un clima teso dietro le quinte e un rapporto professionale “complicato” con l’attore, oggi star di Star Wars e del cinema d’autore.

Le affermazioni di Dunham, non ancora commentate da Driver, sollevano interrogativi sul rispetto sul set e sulle dinamiche di potere nell’industria audiovisiva, riaccendendo il dibattito sulla responsabilità dei grandi interpreti nei confronti di colleghi e troupe.

In sintesi:

Lena Dunham accusa Adam Driver di maleducazione e aggressività durante le riprese di Girls .

accusa di maleducazione e aggressività durante le riprese di . Le accuse emergono nella nuova autobiografia Famesick , centrata sugli effetti della fama.

, centrata sugli effetti della fama. Adam Driver non ha rilasciato commenti pubblici né smentite sulle dichiarazioni.

non ha rilasciato commenti pubblici né smentite sulle dichiarazioni. Il caso alimenta il dibattito su comportamento professionale e potere sul set televisivo.

Nel volume Famesick, Lena Dunham inserisce il rapporto con Adam Driver tra gli snodi più dolorosi della propria carriera, legandolo al “malessere della fama” evocato dal titolo.

Secondo la sua ricostruzione, il comportamento dell’attore sul set di Girls sarebbe stato non solo difficile, ma maleducato e aggressivo, con episodi di presunta violenza verbale che avrebbero superato le normali tensioni creative.

La serie, andata in onda su HBO dal 2012 al 2017, ha lanciato definitivamente Driver, impegnato nel ruolo di Adam Sackler, diventato personaggio di culto e trampolino verso blockbuster e film d’autore premiati.

Dunham sottolinea come il successo pubblico del collega contrasti con il privato dietro le quinte, descritto come conflittuale. Al momento, però, le sue restano dichiarazioni unilaterali: nessun altro membro del cast ha confermato o smentito, e Adam Driver ha scelto il silenzio, lasciando aperta la questione sul piano mediatico e reputazionale.

Dal memoir al dibattito sul potere nei set televisivi

Le rivelazioni contenute in Famesick si collocano in un contesto in cui Hollywood e l’industria televisiva stanno rivalutando il tema della responsabilità sul set.

Negli ultimi anni, attori, registi e showrunner hanno iniziato a raccontare tensioni, abusi verbali e comportamenti tossici vissuti durante grandi produzioni, spesso a distanza di molto tempo dai fatti.

In questo scenario, il libro di Lena Dunham assume un doppio valore: testimonianza personale e materiale di discussione su come la fama possa alterare equilibri professionali, proteggendo talvolta atteggiamenti discutibili dietro il paravento del genio creativo.

Le accuse a Adam Driver, privo al momento di replica ufficiale, vengono valutate da critica e pubblico con cautela: si tratta di un solo punto di vista, ma esposto in un’autobiografia strutturata, pubblicata da un grande editore e destinata a incidere sulla percezione pubblica dell’attore, sia in ambito mainstream sia tra i cinefili.

Impatto futuro sull’immagine di Adam Driver e sul lavoro di Lena Dunham

L’effetto di queste rivelazioni potrebbe emergere nel medio periodo, soprattutto sulla carriera pubblica di Adam Driver, finora associata a professionalità e impegno artistico.

I prossimi progetti cinematografici e le eventuali apparizioni promozionali mostreranno se l’attore deciderà di affrontare direttamente il tema o mantenere una strategia di silenzio.

Per Lena Dunham, invece, Famesick consolida il ruolo di autrice disposta a esporsi su dinamiche spesso taciute dell’entertainment, con il rischio di incrinare rapporti professionali ma anche di aprire un confronto più maturo sulle condizioni di lavoro nelle serie di culto.

FAQ

Cosa ha scritto Lena Dunham su Adam Driver nel libro Famesick?

Nel memoir Famesick, Lena Dunham descrive Adam Driver come maleducato, aggressivo e talvolta verbalmente violento durante le riprese della serie HBO Girls.

Adam Driver ha risposto pubblicamente alle accuse di Lena Dunham?

Al momento, no. Adam Driver non ha diffuso comunicati, interviste o note ufficiali che commentino o smentiscano quanto riportato da Lena Dunham.

Quando sarebbero avvenuti gli episodi citati da Lena Dunham?

Gli episodi descritti da Dunham risalirebbero al periodo di produzione di Girls, trasmessa da HBO tra il 2012 e il 2017.

Le accuse a Adam Driver sono confermate da altri membri del cast?

Attualmente, no. Le informazioni disponibili provengono esclusivamente dal racconto di Lena Dunham in Famesick, senza riscontri pubblici aggiuntivi.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Adam Driver e Lena Dunham?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.