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Grande Fratello Vip ascolti, i numeri ufficiali dell’ultima puntata

Grande Fratello Vip ascolti, i numeri ufficiali dell’ultima puntata

GF Vip 8 del 28 aprile: ascolti, sfida con Rai1 e prospettive

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Il 28 aprile su Canale 5 è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi – nel giorno del suo 45esimo compleanno – affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. A seguire il reality sono stati 1.829.000 telespettatori, pari al 15,5% di share, in diretta concorrenza con Rai1, che ha proposto la replica de Il Commissario Montalbano (“Par condicio”), vista da 3.007.000 spettatori con il 17,4% di share. I numeri confermano un GF Vip stabile ma sotto le performance storiche del brand, mentre Mediaset ha già deciso di allungare la stagione, spostando la finale al 19 maggio per massimizzare la resa editoriale e commerciale del format.

In sintesi:

  • Tredicesima puntata del GF Vip 8: 1,829 milioni di spettatori e 15,5% di share.
  • Su Rai1 la replica di Montalbano domina con 3,007 milioni e 17,4% di share.
  • Media stagionale GF Vip 8: oltre 1,9 milioni e 16,30% di share.
  • Finale spostata al 19 maggio: Mediaset conferma fiducia al format.

La puntata ha puntato su dinamiche forti, tra confronti, momenti di leggerezza e uscite eccellenti, nel tentativo di consolidare un pubblico che resta inferiore alle edizioni d’oro del marchio ma comunque competitivo nel prime time generalista.

Cosa è successo in puntata e come stanno andando gli ascolti

La tredicesima puntata si è aperta con il confronto tra Valeria Marini e Antonella Elia, protagoniste di uno scontro acceso nonostante una riconciliazione avvenuta poche ore prima. Ilary Blasi ha ricostruito anche il malore notturno della Marini, che ha attribuito i problemi gastrointestinali a una mela mangiata senza essere stata lavata: “Era tutta colpa di una mela. L’ho mangiata senza lavarla, c’era qualcosa sopra”.

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I concorrenti si sono sfidati in due squadre: le donne con un medley dedicato a Raffaella Carrà, gli uomini sulle note di “Like a Virgin” di Madonna. A prevalere sono state le gieffine. Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo si sono salvati al televoto, mentre Paola Caruso è stata eliminata, dopo aver potuto riabbracciare il figlio Michelino.

In chiusura, la “guest star” Valeria Marini ha lasciato definitivamente la Casa, salutando gli inquilini dopo una permanenza breve ma molto esposta mediaticamente. Sul fronte numerico, la puntata si inserisce in una curva di ascolti ormai stabilizzata: dopo un esordio debole e un successivo assestamento, il GF Vip 8 viaggia tra il 15% e il 17% di share, con una media attuale di oltre 1,9 milioni di spettatori e 16,30% di share. L’ultima edizione “mista” condotta da Alfonso Signorini aveva chiuso al 16,76%, segno di una tenuta solo parziale del brand.

I numeri in prospettiva e cosa può succedere da qui alla finale

Il confronto storico con le edizioni 2016-2022 fotografa una flessione strutturale: nelle dodicesime puntate passate, il GF Vip viaggiava tra i 3 e i 5,5 milioni di spettatori, con share spesso sopra il 20% e picchi oltre il 30%. Oggi, con 1,8–2 milioni a puntata, il format resta rilevante ma non più dominante nel prime time.

Il prolungamento fino al 19 maggio indica che Mediaset considera ancora strategico il GF Vip: il cast, soprattutto femminile, l’approccio più leggero di Ilary Blasi e il lavoro di commento di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno evitato il declino sotto la soglia del 14% iniziale. Le ultime puntate, con eliminazioni pesanti e possibili rientri a sorpresa, saranno decisive per capire se il reality potrà chiudere con una media vicina – o superiore – all’ultima era Signorini, influenzando direttamente le scelte di palinsesto per la prossima stagione.

FAQ

Quanti spettatori ha fatto il Grande Fratello Vip del 28 aprile?

La tredicesima puntata del 28 aprile è stata seguita da 1.829.000 telespettatori, pari al 15,5% di share su Canale 5.

Che ascolti ha registrato Il Commissario Montalbano contro il GF Vip?

La replica di Il Commissario Montalbano su Rai1 ha ottenuto 3.007.000 spettatori con il 17,4% di share, superando il GF Vip.

Qual è la media ascolti complessiva del Grande Fratello Vip 8?

Attualmente il GF Vip 8 viaggia su una media di oltre 1,9 milioni di telespettatori e circa il 16,30% di share.

Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 8?

La finale del GF Vip 8 è stata ufficialmente riprogrammata al 19 maggio, posticipando la chiusura rispetto alla data iniziale del 28 aprile.

Da quali fonti derivano i dati di ascolto e le informazioni citate?

I dati e le informazioni sono frutto di un’elaborazione redazionale su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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