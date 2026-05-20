20 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Tony Drago omicidio programmato a Pollena Trocchia e caso Branchini

Chi l’ha visto? di stasera: i casi Branchini, Pollena Trocchia, Drago e Garlasco

Stasera, alle 21.20 su Rai 3, la nuova puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli approfondirà alcuni tra i casi di cronaca nera più discussi in Italia. In primo piano la scomparsa del giovane marchigiano Riccardo Branchini, svanito nel nulla nell’ottobre 2024 nei pressi di Acqualagna. Il programma affronterà anche il duplice omicidio di Pollena Trocchia e la morte sospetta del militare Tony Drago, trovato senza vita nel 2014 nel piazzale di una caserma. Sullo sfondo, resta l’attenzione sul controverso caso Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi e alla nuova inchiesta su Andrea Sempio. L’obiettivo è fare il punto su indagini, nuove prove e possibili sviluppi, offrendo al pubblico elementi verificati e testimonianze aggiornate.

In sintesi:

Chi l’ha visto? torna su casi irrisolti e controversi della cronaca italiana recente.

torna su casi irrisolti e controversi della cronaca italiana recente. Focus sulla scomparsa di Riccardo Branchini , 19 anni, da Acqualagna nell’ottobre 2024.

, 19 anni, da nell’ottobre 2024. Nuove analisi sul caso Garlasco e sulla posizione dell’indagato Andrea Sempio .

e sulla posizione dell’indagato . Approfondimenti su duplice omicidio di Pollena Trocchia e morte del militare Tony Drago.

Il caso Branchini, gli omicidi irrisolti e le nuove ombre su Garlasco

Il primo segmento della puntata è dedicato al giovane studente marchigiano Riccardo Branchini, 19 anni, scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 da Acqualagna. Dopo la denuncia dei genitori, le forze dell’ordine hanno ritrovato la sua automobile vicino alla diga del Furlo, con all’interno effetti personali e documenti, elemento che rende ancora più enigmatica la sparizione.

Il programma approfondirà poi il feroce assassinio delle due donne a Pollena Trocchia, nel Napoletano, ricostruendo dinamica, contesto familiare e ipotesi investigative. Ampio spazio anche al caso di Tony Drago, militare morto nel 2014 nel piazzale di una caserma: un decesso archiviato a lungo come suicidio, ma attorno al quale persistono interrogativi su eventuali responsabilità esterne.

Riflettori puntati infine sul caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi (13 agosto 2007), vicenda conclusa giudiziariamente con la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma ancora al centro del dibattito pubblico per nuovi elementi di indagine.

Nuovi indizi su Andrea Sempio e prospettive future delle indagini

La recente attività della Procura di Pavia ha riacceso l’attenzione su Andrea Sempio, attuale indagato nel filone parallelo del caso Garlasco. L’inchiesta è stata chiusa con prospettiva di rinvio a giudizio e la raccolta di 21 indizi ritenuti rilevanti dagli inquirenti.

Tra gli elementi chiave citati: tracce di DNA di Sempio sul corpo di Chiara Poggi, l’ormai nota “impronta 33” lasciata dall’assassino sul muro della cantina e un alibi considerato fragile. Nel corso dell’interrogatorio del 6 maggio, il trentasettenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. A questi dati si aggiungono nuove intercettazioni e scritti personali, oltre a una corposa valutazione psicologica del RaCIS, che delineerebbe – secondo gli inquirenti – un profilo problematico.

La puntata di Chi l’ha visto? offrirà una sintesi strutturata di questi materiali, contribuendo a chiarire le possibili direzioni future del procedimento e le ricadute sul già complesso quadro giudiziario.

FAQ

Quando va in onda Chi l’ha visto? stasera e su quale canale?

La puntata va in onda stasera alle 21.20 su Rai 3, in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui casi.

Quali sono le novità sulla scomparsa di Riccardo Branchini?

Le novità riguardano la ricostruzione degli ultimi spostamenti, il ritrovamento dell’auto al Furlo e nuovi appelli a possibili testimoni oculari.

Cosa emerge di nuovo sul caso Garlasco e su Andrea Sempio?

Emergono 21 indizi, tra cui DNA, impronta 33, alibi contestato, intercettazioni e valutazione psicologica RaCIS, ora al vaglio della Procura di Pavia.

Perché viene riesaminata la morte del militare Tony Drago?

Viene riesaminata per le incongruenze tra dinamica ufficiale e lesioni riscontrate, oltre a testimonianze successive che suggeriscono possibili responsabilità interne alla caserma.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.