La Francia ordina agli operatori di bloccare l’accesso a Polymarket

20 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Francia : blocco degli accessi a Polymarket ordinato ai provider internet.

: blocco degli accessi a ordinato ai provider internet. L’ ANJ considera la piattaforma un servizio di gioco d’azzardo non autorizzato.

considera la piattaforma un servizio di gioco d’azzardo non autorizzato. Le precedenti restrizioni finanziarie erano aggirabili attraverso VPN e altri strumenti.

A giugno rilevate 578.751 visite francesi, di cui 205.057 visitatori unici.

(Riassunto generato con AI)

La Francia blocca l’accesso a Polymarket

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ha ordinato il 16 luglio ai provider internet di Francia di bloccare l’accesso a Polymarket, piattaforma di prediction market che il regolatore qualifica come sito di gioco illegale. La decisione arriva dopo il fallimento delle limitazioni alle transazioni finanziarie applicate ai residenti francesi dal novembre 2024.

Secondo l’autorità, gli utenti hanno continuato a raggiungere il servizio aggirando i geoblocchi, anche tramite VPN. L’intervento punta quindi a rendere effettivo il divieto e a limitare la promozione di scommesse su eventi futuri non autorizzate dalla normativa nazionale.

L’ANJ contesta in particolare la homepage di Polymarket, dove restano visibili quote aggiornate in tempo reale. Per il regolatore, quella vetrina contribuisce a diffondere un’offerta di gioco che non dispone dell’autorizzazione richiesta in Francia.

Visite in crescita e controlli insufficienti

I dati di Similarweb citati dall’ANJ indicano 578.751 visite dalla Francia nel giugno 2026, generate da 205.057 utenti unici. Numeri rilevanti perché registrati nonostante il precedente stop ai pagamenti, segnale che la sola restrizione finanziaria non aveva impedito la fruizione della piattaforma.

La posizione francese si è irrigidita nel febbraio 2026, quando i prediction market sono stati ricondotti dall’autorità al gioco d’azzardo illegale. Tra le ragioni richiamate figurano meccaniche potenzialmente addictive, l’assenza di limiti alle puntate e di strumenti di autoesclusione, oltre a verifiche ritenute inadeguate su identità e localizzazione degli utenti.

In una nota, l’autorità ha osservato che “la homepage del sito, che visualizza dinamicamente quote in tempo reale”, promuove un servizio non autorizzato. Chi pubblicizza piattaforme di gioco o scommesse non autorizzate può incorrere in sanzioni fino a 100.000 euro.

Il dossier comprende anche anomalie nei mercati meteorologici: una segnalazione di Météo-France su un sensore di temperatura manomesso ha portato, il 4 maggio, all’apertura di un’indagine della procura di Parigi affidata all’ufficio anticrimine informatico. L’ANJ ha inoltre richiamato il caso del trader francese Fredi9999, noto per posizioni multimilionarie che nel 2024 influenzarono le quote sulle elezioni statunitensi.

Un precedente per i prediction market europei

Il blocco sposta la strategia francese dal controllo delle transazioni alla limitazione dell’accesso tecnico, senza risolvere da solo il nodo della qualificazione giuridica dei contratti basati su eventi. In Europa, alcune autorità li assimilano al gioco, mentre l’European Securities and Markets Authority ha rilevato che determinati contratti potrebbero rientrare negli strumenti finanziari disciplinati dalla MiFID II.

Polymarket risulta già soggetta a restrizioni in oltre 30 giurisdizioni. L’ANJ ha annunciato che continuerà a monitorare il sito e le eventuali misure di verifica dell’identità e della posizione geografica degli utenti.

Nel 2025 l’autorità francese aveva già bloccato 1.290 URL collegati al gioco d’azzardo. Il nuovo ordine conferma che le piattaforme digitali ibride restano al centro di un confronto regolatorio sempre più ampio.

FAQ

Quando è stato disposto il blocco francese?

Sì, l’ordine ai provider internet è stato emesso dall’ANJ il 16 luglio 2026, dopo il monitoraggio degli accessi dalla Francia.

Perché Polymarket è vietata in Francia?

Sì, l’ANJ la considera un servizio di gioco d’azzardo non autorizzato, non una piattaforma finanziaria abilitata a operare nel mercato francese.

Quanti utenti francesi hanno visitato Polymarket?

Sì, a giugno 2026 l’autorità ha rilevato 578.751 visite e 205.057 visitatori unici dalla Francia, citando dati Similarweb.

Qual è la sanzione per chi pubblicizza il sito?

Sì, la promozione di un sito di scommesse o gioco non autorizzato può comportare una multa fino a 100.000 euro secondo l’ANJ.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su CoinDesk, Engadget e crypto.news, inclusi i contributi di Francisco Rodrigues e PJ McDonnell.