SalinaDocFest, Everything Works Out (In the End) vince il premio al miglior documentario

13 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Everything Works Out (In the End) vince il SalinaDocFest 2026.

vince il SalinaDocFest 2026. Premiati anche La Verità Migliore e Lo spazio vuoto .

e . Il festival si è svolto a Salina dall’8 al 12 luglio.

dall’8 al 12 luglio. Numerosi riconoscimenti speciali a cinema, cultura e impresa.

(Riassunto generato con AI)

SalinaDocFest, i vincitori della ventesima edizione

SalinaDocFest, il Festival del Documentario Narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani, ha chiuso a Salina la sua XX edizione con l’assegnazione dei premi. La manifestazione, svolta dall’8 al 12 luglio sul tema “Odissee contemporanee”, ha riunito autori, interpreti e protagonisti della cultura attorno al cinema documentario.

Il Premio Palumbo Editore al Miglior Documentario è stato attribuito a Everything Works Out (In the End) di Maximilien Dejoie. Il riconoscimento è stato deciso dalla giuria composta da Marco Müller, Daria Bignardi e Cristina Piccino, che ha valorizzato il racconto di una giovane artista alle prese con i propri demoni.

La giuria ha definito l’opera “appassionata e appassionante”, apprezzandone la capacità di entrare in una vicenda estrema e intima mantenendo consapevolezza registica. La ventesima edizione consolida così il ruolo di SalinaDocFest nel panorama italiano dedicato al documentario narrativo.

Premi, pubblico e ospiti dell’edizione 2026

Il Premio 9 Dots Film per il Miglior Montaggio è andato a Lorenza Indovina e Irene Vecchio per La Verità Migliore. Il lavoro è stato riconosciuto come un percorso intimo tra memoria, verità e mistero, capace di tornare a un’Italia di oltre cinquant’anni fa senza ridurre la complessità delle narrazioni private e collettive.

Il Premio Signum del Pubblico è stato invece assegnato a Lo spazio vuoto di Alberto Ceresoli e Stefano P. Testa, scelto direttamente dagli spettatori. Il doppio binario tra valutazione della giuria e voto popolare restituisce la natura del festival: un luogo di confronto tra ricerca autoriale, racconto personale e partecipazione del pubblico.

Nel programma hanno preso parte anche Sepideh Farsi, Milo Manara, Valeria Golino, Mario Martone, Ippolita Di Majo, Uberto Pasolini, Isabella Ragonese, Niccolò Ammaniti, Etta Scollo, Raha Shirazi e Toni D’Angelo, oltre ai registi dei titoli in concorso.

I premi speciali e il valore culturale

Tra i premi già consegnati figurano il riconoscimento SDF-Odissee a Uberto Pasolini e il Premio Irritec 2026 a Sepideh Farsi per Put Your Soul on Your Hand and Walk. Sono stati inoltre premiati Daria Bignardi, Niccolò Ammaniti, Valeria Golino, Mario Martone, Ippolita Di Majo e Milo Manara.

I riconoscimenti hanno coinvolto anche Isabella Ragonese, Martina Caruso, Giulia Giuffrè, Giovanna Taviani e Matteo Garrone. L’ampiezza dei premi conferma una programmazione che collega cinema, letteratura, arti visive, enogastronomia e impresa culturale.

Per le prossime edizioni, questa rete di linguaggi può rafforzare la centralità di Salina come spazio di incontro per il documentario contemporaneo e i suoi pubblici.

FAQ

Chi ha vinto il SalinaDocFest 2026?

Sì, il Premio Palumbo Editore al Miglior Documentario è stato vinto da Everything Works Out (In the End) di Maximilien Dejoie.

Quale film ha vinto il premio del pubblico?

Sì, il Premio Signum del Pubblico è stato assegnato a Lo spazio vuoto di Alberto Ceresoli e Stefano P. Testa.

Chi ha ottenuto il premio per il montaggio?

Sì, il Premio 9 Dots Film al Miglior Montaggio è andato a Lorenza Indovina e Irene Vecchio per La Verità Migliore.

Quando e dove si è svolto il festival?

Sì, la XX edizione si è svolta a Salina dall’8 al 12 luglio, dedicata al tema delle “Odissee contemporanee”.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Cinecittà e The HotCorn.