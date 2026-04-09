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George Clooney attacca la Casa Bianca e scatena polemica sui film

George Clooney attacca la Casa Bianca e scatena polemica sui film

Clooney accusa Trump di crimini di guerra, dura replica dalla Casa Bianca

George Clooney attacca Donald Trump per le sue parole sull’Iran, definendole vicine al “crimine di guerra”.
Il botta e risposta esplode tra Hollywood e la Casa Bianca negli Stati Uniti.
Tutto nasce quando Trump parla di “mettere fine a un’intera civiltà”, riferendosi all’Iran, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.

L’attore, da sempre vicino ai democratici, denuncia il rischio di legittimare violenze di massa; la Casa Bianca, tramite il portavoce Steven Cheung, lo ridicolizza attaccando la sua carriera cinematografica.
Lo scontro, avvenuto nelle ultime ore, evidenzia il legame sempre più stretto tra politica estera, diritto internazionale e comunicazione pubblica delle figure di potere americane.

In sintesi:

  • Clooney contesta a Trump un linguaggio che rientrerebbe nella definizione di “crimine di guerra”.
  • La Casa Bianca reagisce deridendo la carriera di attore di George Clooney.
  • Clooney replica richiamando Convenzione sul genocidio e Statuto di Roma.
  • Il caso riaccende il dibattito su responsabilità delle parole in politica estera.

Dal commento di Trump sulle civiltà all’uso del diritto internazionale

Le polemiche nascono quando Donald Trump, parlando dell’Iran, afferma di voler “mettere fine a un’intera civiltà”.
Parole che George Clooney interpreta come un’allusione all’annientamento fisico di una nazione, quindi potenzialmente riconducibile ai crimini previsti dal diritto internazionale.

L’attore denuncia pubblicamente il rischio di normalizzare concetti che la Convenzione sul genocidio e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale associano alla distruzione di un popolo o di uno Stato.
La risposta della Casa Bianca, affidata al capo della comunicazione Steven Cheung in una dichiarazione a “The Independent”, è durissima: “L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney con i suoi orribili film e le sue terribili capacità di attore”.

Clooney reagisce definendo fuori luogo gli insulti personali in un momento in cui, sottolinea, *“le famiglie perdono i propri cari, i bambini sono inceneriti, l’economia mondiale è sul filo del rasoio”*.
Poi rilancia il confronto sul piano giuridico: *“Un potenziale crimine di guerra è ‘quando c’è l’intento di distruggere fisicamente una nazione’”*, citando le definizioni dei principali trattati internazionali.

Il ruolo delle celebrità nel dibattito su guerra e responsabilità politica

Nella sua controreplica, George Clooney prova a spostare il confronto dal piano personale a quello politico-giuridico.
Chiede infatti: *“Qual è la difesa dell’amministrazione (a parte dire che sono un attore fallito, cosa su cui concordo con gioia, avendo recitato in Batman e Robin)?”*.

La battuta autoironica non cancella il punto centrale: l’attore contesta a Trump e al suo entourage un uso spregiudicato del linguaggio sulla guerra, in un contesto internazionale già instabile.
In passato, Trump aveva liquidato Clooney come *“non una star del cinema, ma solo un tipo comune che si lamenta costantemente di politiche basate sul buon senso”*.

Il nuovo scontro mostra come il confine tra comunicazione politica, propaganda e responsabilità legale delle dichiarazioni dei leader resti terreno di forte conflitto, con le celebrità sempre più attive nel richiamare il diritto internazionale e le sue definizioni di genocidio e crimini di guerra.

FAQ

Cosa ha detto Trump che ha spinto Clooney a parlare di crimine di guerra?

Trump ha affermato di voler “mettere fine a un’intera civiltà” riferendosi all’Iran, espressione che Clooney avvicina alla distruzione fisica di una nazione.

Come ha risposto ufficialmente la Casa Bianca alle accuse di George Clooney?

La Casa Bianca, tramite Steven Cheung, ha reagito ridicolizzando Clooney, definendo “crimini di guerra” i suoi film e le sue capacità di attore.

Perché Clooney cita Convenzione sul genocidio e Statuto di Roma?

Clooney richiama questi strumenti per definire giuridicamente “intento di distruggere fisicamente una nazione”, collegandolo alla nozione di genocidio e crimini internazionali.

Questo scontro può avere effetti sull’immagine internazionale degli Stati Uniti?

Sì, perché le parole dei leader su guerra e annientamento influenzano percezione globale, credibilità diplomatica e discussioni su rispetto del diritto internazionale umanitario.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo confronto?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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