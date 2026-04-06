Home / EVENTI / Sinner rassicura i tifosi dopo l’annuncio preoccupante sulle sue condizioni fisiche

Sinner a Montecarlo tra ambizioni da numero 1 e dubbi fisici

Jannik Sinner ha debuttato con successo nel doppio al Masters 1000 di Montecarlo, vincendo insieme a Bergs contro Ruud e Machac. Domani l’azzurro numero 2 del mondo esordirà in singolare contro Humbert, primo vero test sulla terra europea dopo i trionfi americani.

Il torneo nel Principato arriva in un momento chiave della stagione: Sinner punta ai titoli di Roma e Roland Garros e alla corsa al numero 1 ATP, ma sulle sue condizioni fisiche si è espresso con cautela l’ex coach di Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, che ha ricordato la sconfitta contro Novak Djokovic agli Australian Open.

In sintesi:

Sinner debutta bene a Montecarlo in doppio e attende l’esordio in singolare con Humbert.

Obiettivi dichiarati: vincere Roma, il Roland Garros e rilanciare l’assalto al numero 1 ATP.

Ferrero esprime preoccupazione per la tenuta fisica di Sinner dopo gli Australian Open.

Secondo Ferrero il gap tra Sinner-Alcaraz e il resto del circuito si sta riducendo.

Montecarlo, terra rossa e corsa al numero 1 per Sinner

Per Jannik Sinner Montecarlo rappresenta soprattutto una tappa di adattamento a una superficie che storicamente non è la sua preferita. Il passaggio dal cemento americano alla terra rossa impone una gestione accurata dei carichi, decisiva per presentarsi al top a Roma e al Roland Garros.

Sulla terra, oltre ai titoli, è in gioco anche il possibile sorpasso in classifica su Carlos Alcaraz: già nel Principato Sinner potrebbe accorciare o superare il rivale, a seconda dei risultati reciproci. Tuttavia, lo stesso staff dell’azzurro ha indicato come priorità assoluta la condizione fisica, memore delle “giornate no” vissute a inizio stagione, tra Australia e Doha.

È proprio questo il punto sottolineato da Juan Carlos Ferrero in un’intervista a Marca. L’ex coach di Alcaraz ha ricordato come in semifinale a Melbourne, contro Novak Djokovic, Sinner avesse dato segnali di affaticamento dopo un torneo già condizionato da piccoli problemi fisici.

Le parole di Ferrero e lo scenario per i prossimi mesi

Juan Carlos Ferrero, oggi impegnato come mental coach del golfista Angel Ayora, ha ammesso di seguire meno tennis rispetto al passato ma di essere rimasto colpito dal ko di Sinner con Djokovic.

In dichiarazioni riportate da Marca, lo spagnolo ha spiegato: “Sono rimasto sorpreso dalla sua sconfitta contro Djokovic, soprattutto perché lo aveva battuto nettamente nelle ultime partite. Sono un po’ preoccupato per la sua condizione fisica, visto che ha avuto problemi già all’inizio del torneo. È anche vero che Novak è Novak, e quando gioca al 100% è sempre molto difficile da battere. Era successo anche a Carlos un anno prima”.

Ferrero valuta però il quadro complessivo del circuito: a suo giudizio la distanza tra Sinner, Alcaraz e il resto del tour esiste ma non è incolmabile. Cita Zverev, un Fritz in grande giornata e lo stesso Djokovic come avversari in grado di mettere seriamente in difficoltà i due giovani dominatori. Secondo lui, con entrambi al massimo, Sinner e Alcaraz restano superiori, ma la terra rossa potrebbe rimescolare gli equilibri.

FAQ

Perché Montecarlo è così importante per Jannik Sinner?

Montecarlo è cruciale perché segna l’inizio della campagna sulla terra di Sinner, utile per preparare Roma, Roland Garros e la corsa al numero 1.

Quali sono gli obiettivi principali di Sinner sulla terra rossa 2026?

Gli obiettivi dichiarati sono vincere il Masters di Roma, puntare al Roland Garros e massimizzare i punti per insidiare il primato di Carlos Alcaraz.

Che cosa preoccupa Juan Carlos Ferrero sulle condizioni di Sinner?

Ferrero ritiene che Sinner abbia mostrato segnali di calo fisico già agli Australian Open, temendo che la gestione dei carichi possa condizionare le prossime settimane.

Il gap tra Sinner, Alcaraz e gli altri top player si sta riducendo?

Sì, secondo Ferrero la differenza resta ma non è enorme: Zverev, Fritz e Djokovic possono ancora competere stabilmente con loro.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.