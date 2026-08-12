Editori francesi contro i riepiloghi AI di Google: chiesto l’intervento dell’Antitrust

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Gli editori francesi contestano le risposte AI di Google nella ricerca.

La richiesta è stata presentata all’Autorité de la concurrence.

Il nodo centrale riguarda traffico, ricavi e remunerazione dei contenuti.

AGCOM ha già portato il caso all’attenzione della Commissione europea.

( Riassunto generato con AI)

Editori francesi contro le sintesi AI di Google

Le rappresentanze degli editori francesi hanno chiesto all’Autorité de la concurrence di intervenire su Google per l’uso dei contenuti giornalistici nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale. L’iniziativa riguarda la Francia, dove AI Overviews e AI Mode sono stati lanciati il 22 luglio 2026, e punta a tutelare visite, ricavi e sostenibilità economica delle testate.

Secondo gli editori, le sintesi possono fornire risposte complete direttamente nella pagina di ricerca, prima dei collegamenti verso gli articoli originari. Per questo chiedono che l’impiego dei contenuti da parte delle funzioni generative sia sottoposto a una remunerazione negoziata, in continuità con il quadro dei diritti connessi già discusso nel Paese.

La richiesta mira inoltre a riaprire il confronto economico tra piattaforme ed editori, chiedendo misure analoghe a quelle adottate a luglio nei confronti di Meta.

Il confronto su traffico, fonti e diritti connessi

AI Overviews colloca una sintesi generata dall’AI sopra i risultati tradizionali di Google Search. AI Mode, invece, introduce un’interfaccia conversazionale fondata sui modelli Gemini, progettata per sviluppare richieste successive e risposte più articolate.

La preoccupazione degli editori è che una risposta ritenuta sufficiente dall’utente riduca il passaggio ai siti che hanno prodotto le informazioni utilizzate. Il tema non riguarda quindi soltanto la visibilità nei risultati, ma la possibilità per le redazioni di mantenere traffico e ricavi derivanti dalla pubblicazione dei propri contenuti.

Google ha dichiarato di avere inserito in Search Console un controllo per consentire agli editori francesi di escludere i contenuti dalle funzioni generative senza effetti sul posizionamento nei risultati web ordinari. Al momento del dispaccio, l’azienda non aveva rilasciato commenti sulla nuova istanza delle rappresentanze della stampa.

Il ricorso si inserisce in un contenzioso già noto alle autorità francesi. Nel 2022 l’Autorité de la concurrence aveva accettato impegni di Google sulle trattative e sulla remunerazione dei diritti connessi degli editori francesi.

Nel marzo 2024 la stessa autorità ha poi inflitto alla società una sanzione di 250 milioni di euro, contestando il mancato rispetto di una parte degli obblighi assunti verso editori e agenzie di stampa. Il nuovo dossier riporta al centro il rapporto fra disponibilità immediata delle informazioni e valore economico della produzione giornalistica.

Il dossier francese assume una dimensione europea

La questione coinvolge direttamente anche l’Italia. Il 30 aprile 2026 AGCOM, dopo una segnalazione della FIEG, ha chiesto alla Commissione europea di valutare AI Overviews e AI Mode.

L’autorità ha richiamato possibili rischi per la visibilità dei contenuti, la sostenibilità degli editori e il pluralismo dell’informazione. L’esame affidato alla Commissione colloca quindi il confronto francese in un dossier europeo già aperto sui servizi generativi integrati nella ricerca.

L’evoluzione delle richieste francesi potrà incidere sul dibattito europeo relativo a compensi, negoziazione e condizioni di utilizzo delle fonti giornalistiche.

FAQ

Cosa chiedono gli editori francesi a Google?

Sì, chiedono una remunerazione negoziata per l’uso dei contenuti giornalistici nelle risposte AI e la ripresa delle trattative con la piattaforma.

Quando sono arrivati AI Overviews e AI Mode?

Sì, le due funzioni sono state lanciate in Francia il 22 luglio 2026, dopo la loro distribuzione in numerosi altri mercati.

Come funzionano AI Overviews e AI Mode?

Sì, AI Overviews mostra sintesi sopra i risultati ordinari, mentre AI Mode usa i modelli Gemini per conversazioni e risposte più sviluppate.

Google permette agli editori di escludere i contenuti?

Sì, Search Console offre agli editori francesi un controllo per escludere i contenuti dalle funzioni generative senza conseguenze sui risultati web ordinari.

Quali fonti hanno verificato questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.