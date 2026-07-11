11 Luglio 2026

Home / PERSONE / Harry perde la causa contro l’editore del Daily Mail: attese spese legali

La notizia in sintesi

Principe Harry perde la causa contro l’editore del Daily Mail .

perde la causa contro l’editore del . Il giudice Matthew Nicklin respinge le accuse di raccolta illecita di informazioni.

respinge le accuse di raccolta illecita di informazioni. I ricorrenti contestano la sentenza e denunciano un presunto trattamento diseguale.

Restano aperti i costi legali, che potrebbero gravare sui ricorrenti.

(Riassunto generato con AI)

Harry perde la causa contro Associated Newspapers

Principe Harry, insieme ad altri sei ricorrenti fra cui la baronessa Doreen Lawrence, ha perso a Londra la causa per violazione della privacy contro Associated Newspapers Limited, editore del Daily Mail. Il giudice Matthew Nicklin ha respinto le accuse secondo cui giornalisti e investigatori privati avrebbero raccolto illegalmente informazioni personali per articoli pubblicati dal gruppo editoriale.

La decisione arriva dopo un processo durato 46 giorni e mentre Harry si trovava nella capitale britannica per gli eventi degli Invictus Games. Al centro del contenzioso c’erano presunti accessi illeciti a dati privati, contestati dai ricorrenti come parte di pratiche sistematiche.

Per il tribunale, tuttavia, il sospetto non è stato sufficiente a dimostrare le accuse: le notizie contestate avrebbero potuto provenire anche da fonti legittime. La pronuncia rappresenta un passaggio rilevante nella lunga battaglia del duca di Sussex contro una parte della stampa britannica.

Le accuse dei ricorrenti e il nodo delle prove

In un comunicato congiunto, Harry e Doreen Lawrence hanno dichiarato di essere entrati in aula cercando giustizia e responsabilità, senza ottenerle. I due hanno definito il verdetto “un completo ed evidente insabbiamento”, accusando il tribunale di avere dato maggiore credito alle smentite dei giornalisti rispetto agli elementi portati dai ricorrenti.

Secondo il loro giudizio, la sentenza sarebbe difficile da conciliare con precedenti casi riguardanti altri gruppi editoriali, nei quali erano state riconosciute attività illecite svolte da investigatori privati. Il comunicato richiama anche un episodio relativo ai dettagli di un volo e a un posto assegnato a una giovane donna diretta dal proprio fidanzato.

Il riferimento viene associato a Chelsy Davy, legata a Harry tra il 2004 e il 2010. Il duca aveva già sostenuto che la sua privacy fosse stata violata in modo sistematico, ma il giudice ha concluso che le prove disponibili non dimostravano le responsabilità contestate all’editore.

Tra gli altri sostenitori dell’azione figuravano Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost. La sconfitta non cancella il tema della tutela delle fonti e della privacy, ma ribadisce il peso decisivo che la prova documentale assume nelle controversie per diffamazione e raccolta di informazioni.

Costi legali e prossime conseguenze

La sentenza apre ora il capitolo economico: secondo le informazioni riportate, Harry e gli altri ricorrenti potrebbero dover sostenere costi legali fino a 20 milioni di dollari, da definire dal giudice. Dopo la quantificazione, avrebbero 14 giorni per il pagamento.

Restano ipotesi, non confermate ufficialmente, eventuali interventi di chi ha finanziato la causa, del patrimonio di Max Mosley, del gruppo Hacked Off o di Elton John. Il contenzioso potrebbe inoltre incidere sulla copertura assicurativa prevista per la vertenza.

Per Harry e Meghan Markle, che vivono a Montecito, in California, l’esito aggiunge pressione finanziaria a una controversia che il duca considerava centrale nella sua critica ai media.

FAQ

Chi ha perso la causa contro il Daily Mail?

Sì, Principe Harry e altri sei ricorrenti hanno visto respinte le loro richieste contro Associated Newspapers Limited, editore del Daily Mail.

Perché il giudice ha respinto le accuse?

Sì, il giudice Matthew Nicklin ha stabilito che i sospetti di raccolta illecita non costituivano prove sufficienti e che le notizie potevano avere fonti legittime.

Chelsy Davy è citata nella vicenda?

Sì, il comunicato dei ricorrenti richiama un presunto ottenimento di dettagli di volo attribuito al caso di Chelsy Davy, ex compagna di Harry.

Quanto potrebbero costare le spese legali?

Sì, le fonti indicano costi potenziali fino a 20 milioni di dollari, da quantificare definitivamente prima dell’eventuale pagamento entro 14 giorni.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: DiLei e Gente.