Italian Global Series, Portobello trionfa con tre premi

11 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Portobello di Marco Bellocchio conquista tre premi nazionali.

di conquista tre premi nazionali. La legge di Lidia Poët ottiene il Premio Maximo Gruppo FS.

ottiene il Premio Maximo Gruppo FS. Elena Sofia Ricci premiata nel concorso internazionale Drama.

premiata nel concorso internazionale Drama. Richard Gadd e Natasha Lyonne ricevono riconoscimenti speciali.

(Riassunto generato con AI)

Italian Global Series, i premi della seconda edizione

L’Italian Global Series Festival si chiude sabato 11 luglio al Teatro Galli di Rimini, dopo nove giorni di incontri, masterclass, anteprime ed eventi tra Rimini e Riccione. La seconda edizione, iniziata il 3 luglio, ha premiato le migliori produzioni della serialità italiana e internazionale, riunendo autori, interpreti, produttori e pubblico.

Il protagonista del concorso nazionale è Portobello di Marco Bellocchio, vincitore come Miglior Miniserie, Miglior Regia Miniserie e Miglior Sceneggiatura Miniserie. Il risultato conferma il peso della miniserie autoriale in un festival che punta a valorizzare insieme qualità narrativa, industria audiovisiva e capacità delle opere di raggiungere un pubblico ampio.

Nel bilancio finale, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni ha parlato di numeri superiori rispetto all’anno precedente e di una maggiore presenza internazionale. Al festival hanno partecipato anche cento studenti, coinvolti nelle masterclass e nelle proiezioni.

I vincitori italiani e la sfida internazionale

Nel Concorso Fiction Italiana Edita, Guerrieri – La regola dell’equilibrio è la Miglior Serie Drama, mentre Pesci piccoli – Stagione 2 ottiene il premio come Miglior Comedy. Il riconoscimento per il Miglior Tv Movie va a Franco Battiato. Il lungo viaggio.

La legge di Lidia Poët – Stagione 3 riceve il Premio Maximo Gruppo FS come Miglior Serie e il premio per la Miglior Regia Drama. La motivazione valorizza un’opera capace di “coniugare successo di pubblico, qualità narrativa e rilevanza culturale”, oltre alla sua affermazione internazionale.

Nel concorso internazionale Drama, Elena Sofia Ricci vince come Best Drama Actress per I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, unica serie italiana in gara. La svedese Burden of Justice conquista Best Drama Series, con Lisa Linnertorp premiata per la regia; il Best Drama Actor va a Rafe Spall per Secret Service.

Nella categoria Limited Series prevale la francese Laura’s Treatment, premiata anche con Valérie Bonneton. La cilena Raza Brava ottiene due riconoscimenti con Hernán Caffiero e Gabriel Muñoz, oltre al Maximino Award assegnato dagli studenti.

Tra le comedy, Riot Women premia Sally Wainwright e Joanna Scanlan; Leonard and Hungry Paul riceve riconoscimenti per Alex Lawther e dalla giuria, mentre la Miglior Comedy Series è la tedesca The Flaws. Le giurie internazionali hanno incluso, tra gli altri, Nicholas Meyer, Francesca Inaudi, Bruno Gouery, Marti Noxon, Maurizio Lombardi e Pivio.

Nel concorso italiano hanno partecipato rappresentanti di AIR3, ANAC, ASA, LARA, UICD e WGI, fra cui Giorgio Glaviano, Luca Lucini, Gianni Aureli, Federica Rosellini, Donata Carelli e Cristian Natoli.

Un festival che rafforza la vocazione internazionale

La cerimonia al Teatro Galli ha consegnato il Breakthrough Storyteller Award a Richard Gadd, autore, sceneggiatore e interprete di Half Man, e il Maximo Excellence Award a Natasha Lyonne. La presenza di titoli europei, sudamericani e britannici indica la crescita del festival come spazio di confronto tra mercati e linguaggi seriali.

Per Lucia Borgonzoni, la partecipazione di produzioni straniere e studenti rappresenta uno degli elementi centrali dell’edizione. Il prossimo obiettivo implicito sarà consolidare questa dimensione internazionale senza perdere il ruolo di vetrina per la fiction italiana.

FAQ

Quale serie ha vinto più premi italiani?

Sì, Portobello di Marco Bellocchio è il titolo più premiato: Miglior Miniserie, Miglior Regia Miniserie e Miglior Sceneggiatura Miniserie.

Chi ha vinto il premio per la Miglior Serie?

Sì, il Premio Maximo Gruppo FS per la Miglior Serie è andato a La legge di Lidia Poët – Stagione 3.

Quale attrice italiana è stata premiata?

Sì, Elena Sofia Ricci ha ricevuto il Best Drama Actress per I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere.

Quali star hanno ricevuto premi speciali?

Sì, Richard Gadd ha ricevuto il Breakthrough Storyteller Award e Natasha Lyonne il Maximo Excellence Award.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Cinecittà.