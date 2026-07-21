21 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Bitcoin, afflussi negli ETF per il quinto giorno: oltre 700 milioni in una settimana

La notizia in sintesi

Gli ETF spot su Bitcoin registrano cinque sedute consecutive di afflussi.

registrano cinque sedute consecutive di afflussi. Gli acquisti coinvolgono più gestori, non soltanto BlackRock .

. Balene e detentori di lungo periodo sostengono il mercato.

Emissioni del Tesoro USA restano un rischio per la liquidità.

(Riassunto generato con AI)

Bitcoin, afflussi ETF più distribuiti

Bitcoin guadagna sostegno sui mercati statunitensi il 21 luglio 2026, mentre gli ETF spot quotati negli USA completano cinque giorni consecutivi di afflussi e cresce l’interesse di investitori istituzionali, grandi portafogli e operatori dei derivati. Il dato più rilevante non è solo il capitale entrato nei fondi, ma la sua distribuzione tra più emittenti di Wall Street, segnale di una domanda meno concentrata.

Secondo le informazioni disponibili, la ripresa coincide con le indiscrezioni su un’intesa della Casa Bianca riguardo alla clausola etica del Clarity Act, passaggio che potrebbe favorire l’avanzamento della normativa al Congresso. Il quadro resta tuttavia condizionato da volumi contenuti e dalla necessità di confermare il recupero nelle prossime sedute.

La dinamica riguarda soprattutto Bitcoin, mentre gli ETF su Ethereum mostrano afflussi più concentrati sul prodotto di BlackRock.

Il segnale oltre i numeri degli ETF

Nell’ultima seduta gli ETF su Bitcoin hanno raccolto 226,9 milioni di dollari netti, estendendo la serie positiva a cinque giornate. Nell’intero periodo, i fondi spot hanno attratto oltre 700 milioni di dollari, la più lunga sequenza di afflussi dal maggio 2026 secondo i dati citati da CoinDesk.

BlackRock resta tra i protagonisti, ma si sono registrati movimenti anche nei prodotti di ARK, Fidelity e Grayscale. Questa partecipazione diffusa riduce il peso di singoli piani d’acquisto istituzionali e indica un’attenzione più generalizzata verso l’asset, pur senza equivalere automaticamente a un nuovo ciclo rialzista.

Tagus Capital ha rilevato il contrasto con le forti vendite e i rimborsi record dell’inizio dell’estate, pari a 7,5 miliardi di dollari tra metà maggio e giugno. Sul fronte on-chain, le balene hanno aumentato le posizioni negli ultimi due mesi, mentre i wallet di dimensione media hanno venduto, una divergenza definita da Alex Kuptsikevich di FxPro un possibile segnale costruttivo nel medio termine.

Glassnode osserva inoltre un mercato più equilibrato rispetto a un mese fa: la convinzione dei detentori di lungo periodo sostiene i prezzi, mentre la partecipazione speculativa appare contenuta. Anche futures e opzioni mostrano maggiore attività, inclusi acquisti di bull call spread con obiettivo 72.000 dollari entro fine mese.

Liquidità e soglie tecniche da monitorare

Il miglioramento della domanda non elimina i rischi macrofinanziari. Michael Kramer, fondatore di Mott Capital Management, segnala che le nuove emissioni di titoli del Tesoro statunitense potrebbero assorbire liquidità e pesare sugli asset rischiosi durante l’estate.

Dal punto di vista tecnico, Bitcoin ha superato la media mobile a 50 giorni; una tenuta potrebbe richiamare altri compratori verso la media a 100 giorni, indicata a 70.173 dollari. La resistenza successiva è poco sopra 72.800 dollari, in corrispondenza della media a 200 giorni.

La conseguenza da verificare sarà quindi la qualità della domanda: afflussi distribuiti e acquisti dei detentori di lungo periodo sono elementi favorevoli, ma volumi bassi e minore liquidità potrebbero frenare la continuità del rialzo.

FAQ

Quanto hanno raccolto gli ETF Bitcoin?

Sì, nell’ultima seduta gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 226,9 milioni di dollari.

Per quanti giorni sono durati gli afflussi?

Sì, la serie positiva è durata cinque sedute consecutive, la più lunga sequenza di afflussi riportata dal maggio 2026.

Quali gestori hanno ricevuto nuovi flussi?

Sì, oltre a BlackRock, i flussi hanno interessato prodotti di ARK, Fidelity e Grayscale.

Chi ha contribuito alle analisi citate?

Sì, le fonti citano Gianluca Grossi, Omkar Godbole, Sheldon Reback, Jesse Hamilton, Alex Kuptsikevich e Michael Kramer.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk, Criptovaluta.it®.