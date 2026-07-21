21 Luglio 2026

Home / FINTECH / Opas Poste-Tim al via: 832.748 adesioni nel primo giorno

La notizia in sintesi

Poste Italiane avvia l’Opas su TIM da oltre 13 miliardi di euro.

avvia l’Opas su da oltre 13 miliardi di euro. Nel primo giorno adesioni pari allo 0,0488% degli strumenti coinvolti.

Il corrispettivo combina 1,67 euro cash e azioni Poste Italiane .

. Il marchio TIM sarà preservato, secondo l’amministratore delegato Matteo Del Fante.

(Riassunto generato con AI)

Poste avvia l’Opas su TIM

Poste Italiane ha avviato a Piazza Affari l’offerta pubblica di acquisto e scambio, Opas, su TIM, un’operazione dal valore superiore a 13 miliardi di euro destinata a ridefinire il peso del gruppo postale nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali italiani. Nel primo giorno di adesione sono state presentate 832.748 richieste, pari allo 0,0488% degli strumenti oggetto dell’offerta.

La procedura resta aperta fino all’11 settembre, salvo proroghe, con pagamento previsto il 18 settembre. Il dato iniziale è limitato ma non rappresenta un indicatore conclusivo: nelle offerte con una finestra lunga gli investitori tendono spesso a decidere nelle fasi finali.

Ai dipendenti delle due società, i vertici hanno illustrato il razionale dell’operazione. L’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha rassicurato sulla continuità dell’identità di TIM: il gruppo intende preservarne nome, clientela e avviamento.

La partita coinvolge gli azionisti di TIM, chiamati a valutare il corrispettivo, e il mercato, che dovrà misurare la sostenibilità industriale dell’integrazione. Per Poste Italiane, l’obiettivo è rafforzare un modello che colleghi risparmio, pagamenti, servizi digitali, logistica e connettività.

Prezzo, risultati e strategia al centro

L’offerta riguarda fino a 1,706 miliardi di azioni TIM, pari al 79,896% del capitale al netto della quota già posseduta da Poste Italiane. Per ogni azione conferita, il corrispettivo prevede 1,67 euro in contanti e 0,218 azioni ordinarie di nuova emissione di Poste Italiane.

La componente mista rende la decisione più articolata rispetto a un’offerta interamente monetaria: chi aderisce riceve liquidità, ma diventa anche azionista di Poste Italiane, esponendosi all’andamento futuro del suo titolo. Il consiglio di amministrazione di TIM ha giudicato il corrispettivo congruo sul piano finanziario sulla base delle fairness opinion degli advisor.

La valutazione del board non sostituisce tuttavia la scelta individuale degli investitori, che possono aderire, vendere sul mercato oppure mantenere la partecipazione. Il prezzo, la fiducia nel piano industriale e le prospettive finanziarie restano quindi i fattori decisivi.

TIM ha inoltre rinviato l’aggiornamento del piano industriale in attesa dell’esito dell’Opas. Il 29 luglio comunicherà i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2026, seguiti dalla conference call del 30 luglio.

Ricavi, margini, debito e flussi di cassa saranno letti anche come parametri per valutare la convenienza dell’offerta. L’assenza temporanea di un piano aggiornato concentra l’attenzione del mercato sui conti e sulla capacità di Poste Italiane di spiegare le sinergie tra due gruppi con attività differenti.

Il futuro dipende dall’integrazione

Un eventuale rafforzamento di Poste Italiane in TIM potrebbe creare un perimetro più vicino a famiglie, imprese e pubblica amministrazione, combinando presenza fisica, conto, pagamenti, identità digitale e connessione. La continuità del marchio TIM segnala che l’operazione non punta soltanto a un’acquisizione finanziaria, ma alla valorizzazione della base clienti e delle infrastrutture del gruppo telefonico.

Restano aperti i nodi su governance, investimenti, regolazione e integrazione operativa. I prossimi risultati semestrali e l’andamento delle adesioni offriranno i primi elementi concreti per misurare la risposta del mercato.

FAQ

Quando termina l’Opas di Poste su TIM?

Sì, l’offerta resterà aperta fino all’11 settembre, salvo eventuali proroghe, con pagamento previsto il 18 settembre.

Qual è il corrispettivo per azione TIM?

Sì, ogni azione TIM conferita riceve 1,67 euro in contanti e 0,218 azioni ordinarie di nuova emissione di Poste Italiane.

Quante adesioni sono arrivate il primo giorno?

Sì, sono state presentate 832.748 richieste di adesione, equivalenti allo 0,0488% degli strumenti interessati dall’offerta.

TIM aggiornerà il piano industriale?

Sì, TIM ha rinviato l’aggiornamento del piano; il 29 luglio diffonderà i risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre 2026.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: QuiFinanza e la Repubblica.