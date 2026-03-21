Home / FINTECH / Bonus bollette, guida al contributo extra tra requisiti, importi e scadenze

Bonus straordinario bollette da 115 euro: a chi spetta e quando arriva

Il nuovo bonus bollette straordinario da 115 euro sarà erogato automaticamente alle famiglie vulnerabili che già beneficiavano del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026.

Il provvedimento, definito da Arera in attuazione del «dl Bolldl Bol», riguarda i clienti domestici con Isee fino a 9.796 euro, o fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico.

L’intervento, destinato a circa 2,7 milioni di famiglie, nasce per attenuare il peso dei rincari energetici sulle fasce più fragili. Non sono invece ammessi al contributo i nuclei che, pur rientrando oggi nei requisiti Isee, non risultavano titolari del bonus sociale alla data del 21 febbraio 2026.

In sintesi:

Bonus straordinario da 115 euro per chi aveva il bonus sociale al 21 febbraio 2026.

Plateia interessata: circa 2,7 milioni di famiglie vulnerabili con contratto di energia elettrica attivo.

Requisito Isee: fino a 9.796 euro, o 20.000 euro con almeno quattro figli a carico.

Nessun diritto al contributo per chi ha ottenuto il bonus sociale dopo il 21 febbraio.

Requisiti, modalità di erogazione e limiti del contributo extra

Il contributo extra da 115 euro si aggiunge al normale bonus sociale in bolletta, senza necessità di nuova domanda da parte degli utenti.

Per avere diritto al beneficio, il cliente domestico doveva risultare titolare del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto. Il requisito reddituale richiede un Isee non superiore a 9.796 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Resteranno esclusi dal bonus straordinario tutti i consumatori che, pur presentando oggi i requisiti economici e familiari, non avevano ancora attivato o ottenuto il bonus sociale alla data limite. In pratica, il provvedimento cristallizza la platea facendo riferimento alla situazione fotografata al 21 febbraio 2026, riducendo margini di ampliamento successivo.

Cosa cambia per le famiglie vulnerabili e scenari futuri

Questo intervento una tantum riduce parzialmente l’esposizione delle famiglie più fragili alle oscillazioni dei prezzi energetici, ma non sostituisce politiche strutturali contro la povertà energetica.

La scelta di legare il diritto al bonus straordinario alla titolarità del bonus sociale al 21 febbraio 2026 potrebbe alimentare contenziosi da parte di nuclei entrati successivamente nella fascia Isee vulnerabile.

Nei prossimi mesi, l’efficacia di questa misura straordinaria sarà centrale nel dibattito sulle future riforme di Arera e del governo in tema di sostegni alle utenze domestiche, con possibili nuove correzioni per ampliare o rimodulare la platea dei beneficiari.

FAQ

Come viene erogato il bonus straordinario bollette da 115 euro?

Il bonus viene riconosciuto automaticamente in bolletta ai clienti domestici già titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026.

Serve una nuova domanda per ottenere il contributo extra bollette?

No, il contributo è erogato in modo automatico. È sufficiente risultare già beneficiari del bonus sociale elettrico alla data indicata.

Chi aveva solo il bonus gas riceverà comunque i 115 euro?

No, il contributo straordinario riguarda esclusivamente i titolari del bonus sociale elettrico, non chi possiede solo agevolazioni sul gas.

Cosa succede se ho aggiornato l’Isee dopo il 21 febbraio 2026?

Nulla ai fini del bonus extra: conta solo la titolarità del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026.

Quali sono le fonti ufficiali della notizia sul bonus bollette?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.