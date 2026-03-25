Rosanna Lambertucci rompe il silenzio sui contrasti con Serena Bortone

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Grande Fratello Vip: terza puntata, primo eliminato e nuovi equilibri

Chi: Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli, Cesara Buonamici e i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Che cosa: terza puntata in prima serata con il primo eliminato, il comico Dario Cassini.

Dove: studio Mediaset e Casa del Grande Fratello.

Quando: ieri sera, nel prime time televisivo.

Perché: il televoto ha sancito l’uscita di Cassini, definendo i nuovi rapporti di forza tra i vip in gara contro Marco Berry, Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro.

In sintesi:

Prima eliminazione: il pubblico al televoto manda fuori il comico Dario Cassini.

Scontro al televoto con Marco Berry, Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raimondo Todaro.

Terza puntata consolida la leadership in studio di Ilary Blasi e delle opinioniste.

Nuovi equilibri nella Casa, con riposizionamento di alleanze e strategie di gioco.

Il televoto che cambia gli equilibri nella Casa

La terza puntata del Grande Fratello Vip ha offerto il primo vero banco di prova per la tenuta dei concorrenti al giudizio del pubblico. In nomination erano finiti sette volti noti: il conduttore e illusionista Marco Berry, l’imprenditrice Lucia Ilardo, l’imitatrice e attrice Francesca Manzini, l’ex protagonista dei dating show Nicolò Brigante, la showgirl Paola Caruso, il ballerino e coreografo Raimondo Todaro e il comico Dario Cassini.

La conduzione di Ilary Blasi, affiancata dai commenti taglienti di Selvaggia Lucarelli e dall’analisi più istituzionale di Cesara Buonamici, ha scandito la lunga serata tra clip di sintesi, confronti diretti e reazioni in tempo reale ai sondaggi social.

Alla fine il verdetto del televoto ha premiato la permanenza degli altri sei vipponi, decretando l’uscita di Dario Cassini, percepito dal pubblico come meno centrale nelle dinamiche della Casa rispetto ai suoi avversari diretti, considerati profili più “narrativi” per il proseguimento del reality.

Prospettive del gioco dopo l’eliminazione di Dario Cassini

L’eliminazione di Dario Cassini apre a nuove configurazioni strategiche. La sua uscita libera spazio narrativo a figure forti come Paola Caruso e Raimondo Todaro, che mostrano già un forte potenziale di conflitto e di alleanze incrociate.

Per il pubblico, la tenuta al televoto di nomi come Marco Berry, Francesca Manzini e Nicolò Brigante rappresenta un indicatore precoce dei personaggi su cui la produzione potrà costruire le prossime puntate, tra storie personali, ironia e tensioni relazionali.

Alla guida del format, Ilary Blasi consolida un’impostazione narrativa che alterna leggerezza e momenti di confronto, mentre le analisi di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici contribuiscono a dare al programma una lettura più critica, funzionale sia al pubblico televisivo tradizionale sia alla fruizione social.

FAQ

Chi è stato il primo eliminato della terza puntata del Grande Fratello Vip?

È stato eliminato Dario Cassini, uscito al televoto nella terza puntata contro altri sei concorrenti ancora in gara.

Contro chi ha perso il televoto Dario Cassini al Grande Fratello Vip?

Dario Cassini ha perso il televoto contro Marco Berry, Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro.

Chi conduce e commenta questa edizione del Grande Fratello Vip?

La conduzione è affidata a Ilary Blasi, affiancata come opinioniste da Selvaggia Lucarelli e dalla giornalista Cesara Buonamici.

Perché la terza puntata del Grande Fratello Vip è considerata decisiva?

È decisiva perché introduce il primo eliminato, misura la forza televisiva dei concorrenti e orienta strategie, alleanze e future nomination.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello Vip?

L’articolo è stato elaborato dalla Redazione su base informativa derivata congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.