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Garlasco, nuovo rilievo nel caso Poggi riemerge la testimonianza decisiva sull’uomo in bicicletta

Nuova testimonianza riaccende i dubbi sul delitto di Garlasco

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, riemerge una testimonianza resa nel 2009 a Mattino 5 da un uomo che raccontò ciò che vide la mattina del 13 agosto 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi.
La scena descritta riguarda una figura maschile piegata su una bicicletta nei pressi di via Pascoli, dove si trova la casa della famiglia Poggi, in un orario compatibile con quello dell’omicidio.
Il racconto, rimasto a lungo sullo sfondo delle inchieste, torna oggi al centro dell’attenzione mediatica perché potrebbe aggiungere un tassello alla ricostruzione dei movimenti intorno all’abitazione di Chiara in quelle ore cruciali, sollevando nuovi interrogativi sull’effettivo valore probatorio delle testimonianze considerate “minori” nelle indagini originarie.

In sintesi:

  • Testimone anonimo racconta nel 2009 una scena sospetta vicino casa Poggi.
  • Vede un uomo curvo su una bicicletta in via Pascoli la mattina del delitto.
  • La testimonianza è compatibile con la fascia oraria dell’omicidio di Chiara Poggi.
  • Il racconto non è mai entrato al centro dell’impianto accusatorio ufficiale.

Il passaggio in bici e la figura misteriosa vicino a casa Poggi

L’uomo, intervistato due anni dopo l’omicidio nella trasmissione Mattino 5, ricostruì nei dettagli la propria mattinata del 13 agosto 2007.
Disse di essersi svegliato alle 7, intenzionato a trascorrere la giornata fuori Garlasco, forse al mare o sul Ticino, salvo poi rinunciare per il meteo incerto.
Decise così di rimanere a casa e dedicarsi alla scrittura, ma mantenne l’abitudine di un breve giro in bicicletta nelle prime ore del mattino. Durante il percorso, transitando in via Pavia e svoltando all’incrocio con via Pascoli, dove sorge l’abitazione dei Poggi, notò una scena che lo colpì.

Come lui stesso raccontò, *«con la coda dell’occhio ho visto una persona, credo un uomo, curva sulla bicicletta davanti, come se stesse toccando la gomma»*.
Si tratta di un’immagine rapida, non approfondita: il testimone non si fermò, non si avvicinò e non ebbe ulteriori contatti con quella figura.
Rientrato a casa, vi restò per gran parte della giornata, fino al pomeriggio inoltrato, venendo a conoscenza dell’omicidio solo in serata, quando la notizia iniziò a circolare con insistenza tra i residenti di Garlasco e sui media nazionali.

Una pista rimasta ai margini e le possibili domande future

Quella figura piegata sulla bicicletta, mai identificata, è rimasta uno degli elementi più sfumati e meno esplorati del caso Poggi.
La collocazione temporale del racconto appare compatibile con l’arco orario in cui si ritiene sia stato consumato l’omicidio, ma l’assenza di dettagli certi – volto, abbigliamento, comportamento chiaramente anomalo – ne ha limitato l’impatto investigativo.
Nelle indagini sul delitto di Garlasco sono state raccolte e vagliate numerose testimonianze, ma non tutte hanno trovato riscontri oggettivi o sono state giudicate determinanti dagli inquirenti; anche questa, pur suggestiva, non è mai diventata un pilastro dell’accusa.

La riemersione odierna di quel passaggio in bici solleva però una domanda cruciale: quale valore attribuire, nei grandi casi di cronaca nera, alle testimonianze “periferiche”, raccolte a distanza di tempo e non strutturate in un verbale immediato?
È su questi interrogativi, più che su nuovi elementi fattuali, che potrebbe concentrarsi il dibattito futuro su indagini e ricostruzioni mediatiche del delitto di Garlasco.

FAQ

Cosa racconta esattamente il testimone del delitto di Garlasco?

Il testimone riferisce di aver visto un uomo curvo su una bicicletta in via Pascoli, vicino casa Poggi, la mattina del 13 agosto 2007.

Perché questa testimonianza non fu centrale nelle indagini su Chiara Poggi?

La testimonianza non forniva elementi identificativi chiari, né comportamenti inequivocabilmente sospetti, e mancavano riscontri oggettivi utili a collegare quella figura all’omicidio.

In quale orario sarebbe avvenuto l’avvistamento vicino casa Poggi?

L’avvistamento sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino del 13 agosto 2007, in una fascia oraria compatibile con il presunto momento del delitto.

La figura vista sulla bicicletta è mai stata identificata ufficialmente?

No, la figura osservata dal testimone non è mai stata identificata con certezza, né collegata in modo formale a soggetti noti all’inchiesta.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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