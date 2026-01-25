Crans, la stampa svizzera s’interroga sulla gestione dell’inchiesta, definita “dilettantistica”

Indagine nel mirino

La gestione dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno a Crans, nel Canton Vallese, è finita al centro di un’ondata di critiche sui media francofoni della Svizzera. Quotidiani e siti d’informazione contestano scelte operative, tempi di reazione e comunicazione delle autorità, parlando apertamente di conduzione “dilettantesca” delle prime fasi investigative. La pressione mediatica cresce mentre l’opinione pubblica chiede trasparenza su errori e ritardi nella raccolta delle prove.

Al centro del dibattito vi sono la tutela della scena del crimine, la gestione dei testimoni e l’uso degli strumenti forensi disponibili. Secondo analisti vicini ai dossier, alcune decisioni avrebbero compromesso la ricostruzione cronologica dell’evento, lasciando zone d’ombra su responsabilità individuali e cause esatte del rogo. La sensazione diffusa è che l’indagine non abbia rispettato gli standard di efficienza attesi in una località turistica di alto profilo come la località vallesana.

Il caso Moretti e le falle procedurali

La posizione di Jacques Moretti, rientrato da 36 ore nella sua abitazione di Lens, è diventata il simbolo delle contraddizioni procedurali. L’uomo, chiamato a presentarsi in caserma per firmare a orari non resi noti, vivrebbe una condizione di semi-libertà percepita dagli osservatori come giuridicamente ambigua. L’assenza di informazioni puntuali alimenta sospetti sulla reale solidità del quadro accusatorio.

Giuristi e penalisti interpellati dai media svizzeri sottolineano il rischio di violazioni del principio di presunzione d’innocenza e, al tempo stesso, di un controllo cautelare poco rigoroso. La combinazione di obblighi di firma non chiari, comunicazioni frammentarie e leak non verificati contribuisce a un clima di incertezza, in cui la narrativa giornalistica finisce per sostituire la versione ufficiale delle autorità inquirenti.

Reazioni della stampa e impatto reputazionale

La stampa nazionale, in particolare i media francofoni di Ginevra, Losanna e della regione vallesana, insiste sulla necessità di una revisione profonda dei protocolli investigativi. Editoriali e commenti evidenziano come un’inchiesta condotta con margini di approssimazione possa minare la fiducia nella giustizia cantonale, soprattutto in un contesto turistico che vive di immagine, sicurezza percepita e capacità gestionale delle emergenze.

Secondo diversi osservatori, la vicenda rischia di incidere anche sull’attrattività internazionale di Crans, già sotto i riflettori per l’alto profilo dei suoi ospiti. La richiesta che emerge con maggiore forza è l’istituzione di verifiche indipendenti e di una comunicazione coordinata, capace di chiarire punti oscuri, correggere possibili errori e restituire credibilità all’azione delle autorità investigative e politiche coinvolte.

