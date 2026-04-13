Home / NEWS / Delitto di Garlasco, perquisizioni rilanciano l’inchiesta dopo il ritrovamento delle chat con Sempio

Nuove analisi sul pc di Chiara Poggi: cosa emerge su Andrea Sempio

Nel procedimento sul delitto di Garlasco, gli ultimi accertamenti informatici sul computer di Chiara Poggi hanno riportato in primo piano il nome di Andrea Sempio. Le verifiche, svolte dai consulenti tecnici Porta e Occhetti su incarico degli inquirenti, hanno individuato nel dispositivo di famiglia due messaggi del 2006 riconducibili a Sempio e indirizzati a Marco Poggi, fratello della vittima.

Le analisi sono state condotte a Garlasco e negli uffici giudiziari competenti, a distanza di anni dall’omicidio avvenuto nell’agosto 2007, per chiarire i rapporti tra l’attuale indagato e il contesto familiare dei Poggi.

Il dato cruciale non riguarda il contenuto apparentemente banale degli sms, ma l’assenza totale di contatti digitali diretti tra Sempio e Chiara, elemento che apre nuovi interrogativi sull’effettiva natura dei loro rapporti.

In sintesi:

Nel pc di Chiara Poggi trovati due sms del 2006 inviati da Andrea Sempio a Marco.

trovati due sms del 2006 inviati da a Marco. I messaggi riguardano patente di guida ed esami, senza contenuti riferibili al delitto.

Gli esperti non hanno rinvenuto alcuna comunicazione digitale tra Chiara Poggi e Andrea Sempio.

Il nome di Sempio compare nel contesto relazionale di Marco, ma non nella sfera digitale di Chiara.

Cosa rivelano davvero gli sms di Andrea Sempio nel caso Garlasco

Gli accertamenti hanno scandagliato ogni occorrenza del termine “Sempio” all’interno di documenti, e-mail e conversazioni archiviate nel pc di famiglia.

Il primo risultato è la presenza del cognome in scambi tra amici storici di Marco Poggi, tra cui Freddi, De Asibetti e Capra, a conferma di una rete di frequentazioni consolidate nel tempo.

Il secondo, più rilevante, è l’individuazione di due sms attribuiti direttamente ad Andrea Sempio e diretti a Marco. Nel messaggio del 25 maggio 2006 Sempio scrive: «Avevi pure il dubbio che non lo passavo? Comunque l’ho passato con due errori e dalla prossima settimana si inizieranno le guide», riferendosi all’esame teorico per la patente.

Nel testo del 2 agosto 2006 aggiunge: «Freddi mi ha detto che all’esame è tra i primi, quindi vado là verso le 9. Al massimo ci vediamo lì», relativo all’organizzazione di un appuntamento per un esame.

Contenuti ordinari, privi di riferimenti all’omicidio, ma significativi nel definire un rapporto di normale amicizia tra Sempio e Marco, interno al gruppo storico di Garlasco.

Di segno opposto è il riscontro sul legame tra Chiara Poggi e Andrea Sempio.

I consulenti Porta e Occhetti hanno confermato che, sul piano digitale, non esistono tracce di comunicazioni dirette tra i due: nessun sms salvato, nessuna e-mail, nessuna chat, nessun file che documenti contatti personali.

In un’indagine in cui ogni dettaglio è stato più volte ripercorso, questo “vuoto” informatico assume un valore specifico: il nome di Sempio circola nel perimetro relazionale di Marco, ma non entra, almeno nei dati disponibili, nella sfera documentata di Chiara.

Un’asimmetria che non introduce nuove prove d’accusa, ma ridisegna il perimetro delle relazioni effettivamente tracciabili.

Una presenza indiretta e un’assenza che pesa nelle indagini future

Nel quadro del delitto di Garlasco, la combinazione tra presenza indiretta e assenza diretta di Andrea Sempio accresce la complessità interpretativa del materiale digitale.

Il fatto che il suo nome emerga in dialoghi tra amici di Marco Poggi, ma non in contatti riconducibili a Chiara Poggi, apre scenari investigativi che dovranno misurarsi con ciò che i dati mostrano e, soprattutto, con ciò che non mostrano.

Le nuove analisi non ribaltano quanto noto sinora, ma rafforzano un punto chiave per gli sviluppi futuri: nel caso Garlasco, i vuoti informatici – quando verificati e documentati – possono pesare quanto una traccia, orientando domande, perizie e valutazioni dei giudici in una prospettiva sempre più centrata sull’uso forense dei dati digitali.

FAQ

Cosa è stato trovato sul computer di Chiara Poggi riguardo ad Andrea Sempio?

È stato trovato il cognome “Sempio” in conversazioni tra amici di Marco Poggi e due sms del 2006 inviati da Andrea a Marco.

Esistono prove di contatti digitali tra Chiara Poggi e Andrea Sempio?

No, le analisi di Porta e Occhetti confermano che non risultano sms, e-mail o chat tra Chiara Poggi e Andrea Sempio.

Perché i due sms di Andrea Sempio sono considerati rilevanti nelle indagini?

Lo sono perché documentano un rapporto di amicizia con Marco Poggi e una presenza nel contesto relazionale vicino alla famiglia Poggi.

Cosa indicano le nuove analisi digitali sul contesto del caso Garlasco?

Indicano che Andrea Sempio compare nell’ambiente di Marco, ma non entra, a livello digitale, nella sfera documentata di Chiara.

Qual è la fonte delle informazioni su pc di Chiara Poggi e Andrea Sempio?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale di dati tratti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.