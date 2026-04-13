michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Garlasco, nuovi audio mai acquisiti rilanciano il ruolo di un nome importante della vicenda

Garlasco, nuovi audio mai acquisiti rilanciano il ruolo delle gemelle K nell’ombra del caso Sempio

Delitto di Garlasco, nuova perizia rilancia dubbi a 19 anni dal delitto

Chi indagano oggi i magistrati sul delitto di Garlasco, a quasi 19 anni dalla morte di Chiara Poggi?
Che cosa emerge dalla nuova perizia medico-legale e dagli inediti materiali audio e digitali? Dove si concentrano gli approfondimenti: tra Garlasco, Vigevano e gli ambienti frequentati dai protagonisti? Quando: dal 13 agosto 2007 alle odierne verifiche difensive e giornalistiche. Perché, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, riemergono ipotesi alternative che chiamano in causa Andrea Sempio, il suo giro di conoscenze e un possibile movente legato alla cocaina.

In sintesi:

  • Nuova perizia posticipa l’orario della morte di Chiara Poggi intorno alle 10 del mattino.
  • La ricostruzione in più fasi dell’omicidio indebolisce la scena del crimine originaria.
  • Il ruolo di Andrea Sempio torna centrale tra Dna, alibi e nuovi audio.
  • Criminologa Bruzzone ipotizza tre soggetti e un movente legato alla cocaina.

Secondo la nuova valutazione medico-legale firmata dalla dottoressa Cristina Cattaneo, il decesso di Chiara Poggi sarebbe avvenuto più tardi rispetto a quanto ritenuto nei processi, attorno alle 10.
Questa collocazione oraria, incrociata con i dati informatici, porterebbe a escludere quasi certamente Alberto Stasi, impegnato al computer per la tesi a casa sua in quella fascia temporale.
Gli inquirenti si trovano quindi davanti a una scena del crimine che appare sempre più complessa: tracce di sangue su divano, zona telefono e seminterrato suggeriscono un’azione in più fasi, con spostamenti della vittima o dell’aggressore.

Sul piano formale, la condanna di Stasi resta definitiva, ma il fronte difensivo e parte dei consulenti sollecitano una rilettura globale del caso. In questo quadro, riaffiora il nome di Andrea Sempio, già sfiorato dalle indagini, e oggi nuovamente esposto al vaglio mediatico per indizi biologici, alibi contestati e presunti audio ritenuti potenzialmente rilevanti.

Nuovi indizi, ipotesi alternative e il ruolo di Sempio

L’unico altro indagato formale è Andrea Sempio.
Contro di lui non esistono, ad oggi, prove giudiziarie dirimenti, ma sotto le unghie di Chiara Poggi è stato isolato un Dna compatibile con il suo ceppo familiare, elemento indiziario che mantiene aperti gli approfondimenti.
In parallelo, l’alibi legato al ticket di parcheggio a Vigevano viene rimesso in discussione alla luce della diversa cronologia ipotizzata dalla nuova perizia e del possibile stravolgimento iniziale della scena del crimine.

La criminologa Roberta Bruzzone, intervenendo a Quarto Grado, delinea un’ipotesi alternativa: tre soggetti sulla scena, con Stefania Cappa in regia, Andrea Sempio esecutore unitamente a Michele Bertani, amico poi morto suicida.
Secondo Bruzzone, il movente ruoterebbe intorno alla cocaina e gli audio finiti nelle mani di un avvocato conterrebbero “dichiarazioni su azioni commesse che configurano reati procedibili d’ufficio”.

Gli inquirenti non hanno ancora acquisito formalmente questi materiali: occorrono passaggi legali e riscontri oggettivi. La stessa Bruzzone ricorda che “poi sarà un magistrato a valutare”, sottolineando come, al momento, si tratti di un tracciato investigativo ancora da vagliare in sede giudiziaria.

Messaggi, rapporti personali e scenari futuri dell’inchiesta

Nuova attenzione è rivolta anche ai messaggi trovati sul computer condiviso da Chiara e Marco Poggi.
Negli scambi tra Marco Poggi e Andrea Sempio si parla di scuola guida, esami e appuntamenti: “Comunque l’ho passato con due errori e dalla prossima settimana si inizieranno le guide”; “Al massimo ci vediamo lì”.
Questi contenuti attestano rapporti di amicizia e frequentazione, ma non introducono, allo stato, elementi probatori decisivi sul delitto.

Resta significativo che, nonostante il coinvolgimento giudiziario di Sempio, lui e il fratello della vittima abbiano continuato a sentirsi. In una frase riferita in tv, Sempio afferma: “Lui ha fatto bene ad andarsene lontano da tutti”, lasciando intravedere il peso sociale e psicologico del caso su chiunque ne sia stato sfiorato.

Sul piano prospettico, l’eventuale formalizzazione degli audio, l’analisi completa del Dna e la possibile revisione delle valutazioni temporali potrebbero riaprire spazi processuali, anche sul terreno di una revisione o di nuove contestazioni. L’esito dipenderà dalla capacità di trasformare sospetti e ricostruzioni mediatiche in prove solide, coerenti con gli standard richiesti dalla giustizia penale.

FAQ

Qual è il nuovo orario ipotizzato per la morte di Chiara Poggi?

Secondo la nuova perizia medico-legale, la morte di Chiara Poggi sarebbe avvenuta attorno alle 10 del mattino.

Perché la nuova perizia sembra escludere Alberto Stasi dall’omicidio?

La perizia colloca l’omicidio mentre Alberto Stasi risulta attivo al computer di casa; i log informatici rafforzano la sua presenza altrove.

Che ruolo ha il Dna compatibile con il ceppo familiare di Andrea Sempio?

Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile col ceppo di Sempio, costituendo indizio, non ancora prova definitiva d’accusa.

Gli audio citati da Roberta Bruzzone sono già agli atti della Procura?

No, al momento gli audio risultano nelle mani di un avvocato; serviranno ulteriori passaggi formali per un eventuale deposito.

Quali sono le principali fonti informative utilizzate per questo articolo sul delitto di Garlasco?

L’articolo deriva da elaborazione giornalistica di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache