26 Giugno 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Barbara d’Urso annuncia Barbaramente a teatro e smentisce polemiche sul suo futuro

La notizia in sintesi

Barbara d’Urso annuncia il tour teatrale “Barbaramente” con prime date nel 2027.

annuncia il tour teatrale “Barbaramente” con prime date nel 2027. La frase “nessuno può togliermi la voce” accende il dibattito sul suo futuro professionale.

La conduttrice chiarisce su X: nessuna polemica, ma uno spettacolo di intrattenimento.

Sullo sfondo restano l’uscita da Mediaset e la causa avviata negli ultimi mesi.

(Riassunto generato con AI)

Barbara d’Urso rilancia dal teatro

Il ritorno pubblico di Barbara d’Urso passa dal teatro e riapre, nelle ultime ore, il confronto mediatico sul suo percorso dopo l’uscita da Mediaset. La conduttrice ha annunciato le prime due date del 2027 di “Barbaramente”, spettacolo che segna un nuovo approdo professionale e che, allo stato attuale, non coincide con un rientro in televisione.

Ad attirare l’attenzione non è stato soltanto il progetto, ma soprattutto la frase scelta per accompagnarlo: “Perché nessuno può togliermi la voce”. Un messaggio che molti hanno letto come un riferimento diretto alla sua separazione dai vertici televisivi.

Barbara d’Urso, però, è intervenuta personalmente sui social per ridimensionare l’interpretazione polemica. Su X ha precisato che lo spettacolo non sarà rivolto contro qualcuno o qualcosa, ma sarà costruito come un percorso di intrattenimento, memoria e leggerezza, con musica, ironia, ballo e divertimento, insieme a due performer.

Il chiarimento e il contesto professionale

Il punto centrale della vicenda, dunque, non è soltanto il lancio di “Barbaramente”, ma il significato pubblico assunto dal ritorno di Barbara d’Urso in una fase ancora delicata della sua traiettoria professionale. La sua precisazione su X serve a delimitare il campo: niente resa dei conti pubblica, nessuna promessa di accuse dal palco, ma uno show presentato come esperienza emotiva e popolare.

Questa presa di posizione arriva dopo ore di speculazioni, alimentate dalla forza simbolica di una frase che, nel contesto della sua uscita di scena televisiva, si prestava facilmente a letture conflittuali. La scelta di intervenire subito indica la volontà di governare il racconto prima che il progetto teatrale venga assorbito interamente dalla polemica.

Resta però il dato politico-mediatico dell’operazione: il nome di Barbara d’Urso continua a produrre attenzione anche in assenza di un ritorno sul piccolo schermo. Dopo l’allontanamento dai palinsesti Mediaset, la conduttrice ha attraversato una fase di transizione segnata da indiscrezioni, ipotesi di rilancio e dalla partecipazione come concorrente all’ultima edizione di “Ballando con le stelle”.

Negli ultimi mesi, inoltre, si è aggiunto il fronte giudiziario. Due mesi fa è emersa la notizia della causa intentata a Mediaset, a tre anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Secondo quanto riportato nel testo di partenza, la controversia riguarda presunti mancati compensi legati ai diritti d’autore, una richiesta di risarcimento, le scuse per un post social offensivo pubblicato nel 2023 sull’account “Qui Mediaset” e il tema dell’obbligo di approvazione preventiva degli ospiti delle sue trasmissioni da parte delle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

In questo quadro, il teatro assume un valore che va oltre la semplice programmazione artistica. Diventa uno spazio di ricollocazione dell’immagine pubblica, con un linguaggio diverso dalla televisione e con una promessa precisa: non lo scontro, ma la gestione autonoma della propria voce.

Perché il caso resta aperto

Il chiarimento di Barbara d’Urso non chiude il dibattito, ma ne sposta l’asse. La questione non è più se “Barbaramente” sarà un atto d’accusa, bensì se il teatro possa diventare il primo tassello di un rilancio più ampio.

Per ora, l’unico elemento definito è la natura dello spettacolo, descritto come intrattenimento senza polemiche. Ma l’attenzione che continua a circondare ogni sua mossa conferma che il percorso di Barbara d’Urso, tra scena, tv e contenzioso con Mediaset, resta uno dei dossier più osservati dello spettacolo italiano.

FAQ

Che cos’è “Barbaramente”?

Sì, è il tour teatrale annunciato da Barbara d’Urso con le prime due date previste nel 2027.

Barbara d’Urso torna in televisione?

No, al momento il progetto annunciato riguarda il teatro e non prevede un ritorno in tv.

Cosa ha detto su X Barbara d’Urso?

Sì, ha chiarito che lo spettacolo sarà privo di polemiche e composto da ricordi, musica, ironia, ballo e divertimento.

Qual è il nodo con Mediaset?

Sì, riguarda una causa su presunti mancati compensi, richiesta di risarcimento, scuse per un post del 2023 e gestione degli ospiti.

Da quali fonti deriva questa notizia?

Sì, la fonte originale dell’articolo è derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.