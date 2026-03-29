Home / SPETTACOLI & CINEMA / Uomini e Donne sconvolto da clamoroso ritorno, il trono di Ciro esplode

Uomini e Donne, registrazione del 29 marzo 2026: cosa è accaduto in studio

Nella registrazione di oggi, domenica 29 marzo 2026, di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si sono intrecciati ritorni, conferme sentimentali e scontri frontali.

Nel parterre over sono tornati in scena volti noti come Cristina Tenuta, mentre in studio hanno fatto da contraltare la solidità di coppie nate nei mesi scorsi e i dubbi di chi fatica a progettare il futuro.

Nel trono classico, invece, il percorso di Ciro Solimeno è esploso in pochi minuti di confronti accesi con le corteggiatrici Elisa Leonardi e Martina Calabrò, culminando in abbandoni a catena dello studio.

In sintesi:

Rientro di Cristina Tenuta nel trono over e nuovo corteggiamento accolto positivamente.

nel trono over e nuovo corteggiamento accolto positivamente. Guido Ricci e Federica Clazzer progettano convivenza dopo l’uscita dal programma.

e progettano convivenza dopo l’uscita dal programma. Paolo e Paola lasciano insieme, ma con forti incertezze sul futuro.

lasciano insieme, ma con forti incertezze sul futuro. Trono di Ciro Solimeno travolto da liti, gelosie e uscite improvvise dallo studio.

Le dinamiche emerse nella registrazione odierna confermano il ruolo di Uomini e Donne come osservatorio televisivo sui rapporti di coppia, dove ritorni, scelte e rotture vengono vissuti in tempo reale.

Il trono over continua a oscillare tra storie stabili e relazioni in bilico, mentre il trono classico accentua il peso emotivo delle aspettative e dei non detti.

La puntata dedicata alle vicende di Ciro Solimeno evidenzia quanto la gestione delle attenzioni e dei gesti simbolici – come una torta di compleanno – possa incidere sugli equilibri tra tronista e corteggiatrici, trasformando una semplice esterna in detonatore di tensioni e decisioni drastiche.

Ritorni nel trono over e storie nate nel programma: cosa cambia ora

Nel trono over, dopo i rientri di Diego Tavani e Sebastiano Mignosa nella precedente registrazione, oggi è tornata in studio anche Cristina Tenuta.

La dama ha chiarito subito di voler corteggiare un cavaliere specifico del parterre: lui ha scelto di conoscerla, accogliendo con favore il suo ritorno e riaprendo possibili sviluppi sentimentali nelle prossime puntate.

Spazio poi alle coppie nate nel programma e ancora in piedi fuori dallo studio: Guido Ricci e Federica Clazzer, usciti insieme lo scorso novembre, hanno confermato la solidità del loro legame.

I due hanno raccontato di essere pronti al passo della convivenza: Guido Ricci ha già versato un acconto per una nuova casa e ha regalato a Federica Clazzer un portachiavi, simbolo del loro futuro “nido d’amore”.

Più complessa la situazione per Paolo e Paola, che hanno scelto di lasciare il programma insieme, ma con forti riserve.

È stata Paola a imporre la svolta con parole nette: “Io esco da sola, se mi vuoi seguire bene, altrimenti rimani qua”.

Dopo qualche istante di esitazione, Paolo ha deciso di seguirla, pur apparendo non del tutto convinto della scelta e lasciando aperti interrogativi sulla tenuta reale della relazione fuori dalle telecamere.

Il trono di Ciro Solimeno tra gelosie, torta di compleanno e fuga dallo studio

Nel trono classico, la registrazione è stata dominata dal percorso di Ciro Solimeno, concentrato in circa quindici minuti particolarmente tesi.

In studio, il tronista ha avuto un duro confronto con Elisa Leonardi, delusa perché non si è sentita riconosciuta dopo un gesto di attenzione personale: gli aveva preparato una torta per il compleanno, senza ricevere nemmeno un ringraziamento.

A seguire, è stata mostrata l’esterna con Martina Calabrò, che a sua volta aveva realizzato una torta per Ciro Solimeno.

Durante l’uscita, però, il tronista è apparso distante, richiamando più volte il nome di Elisa Leonardi e spostando di fatto il baricentro emotivo dell’appuntamento.

Rientrati in studio, la situazione è degenerata: Elisa Leonardi ha ripreso a discutere con lui, mentre Martina Calabrò, infastidita, ha scelto di sfilarsi con una battuta significativa: “Continuate voi a parlare, io mi metto seduta”.

Il confronto tra Ciro ed Elisa è poi proseguito faccia a faccia.

Ciro Solimeno ha spiegato di essersi aspettato un chiarimento da Elisa Leonardi dopo la lite del giorno precedente e, non vedendolo arrivare, di essersi sentito quasi “obbligato” a uscire con Martina Calabrò.

L’esterna, tuttavia, ha evidenziato come il suo interesse restasse concentrato altrove.

A quel punto Martina Calabrò ha lasciato lo studio, seguita poco dopo da Ciro Solimeno. Infine anche Elisa Leonardi ha deciso di uscire, chiudendo un blocco breve ma altamente conflittuale che potrebbe ridisegnare completamente il futuro del trono.

Prospettive future per trono over e trono classico dopo la registrazione

La registrazione del 29 marzo 2026 apre scenari inediti tanto per il trono over quanto per quello classico.

Nel parterre maturo, il ritorno di Cristina Tenuta e la scelta sospesa di Paolo e Paola delineano nuove trame che potrebbero sfociare sia in conferme sia in rotture definitive davanti alle telecamere.

Sul fronte dei giovani, il trono di Ciro Solimeno esce profondamente destabilizzato: le uscite consecutive di Martina Calabrò, del tronista e di Elisa Leonardi impongono una ripartenza, con possibili nuovi ingressi o cambi radicali nelle prossime registrazioni.

Per il pubblico di Uomini e Donne, le puntate che andranno in onda nelle prossime settimane rappresenteranno un passaggio chiave per capire se le relazioni nate in studio riusciranno a consolidarsi lontano dalle dinamiche televisive o se le tensioni esplose oggi segneranno l’inizio di nuovi, imprevedibili ribaltoni.

FAQ

Quando andranno in onda le puntate registrate il 29 marzo 2026?

Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, seguendo la programmazione feriale di Uomini e Donne.

Il trono di Ciro Solimeno è a rischio dopo la lite in studio?

Sì, il percorso di Ciro Solimeno appare fortemente compromesso e potrebbe richiedere un riassetto con nuove dinamiche e corteggiatrici.

Guido Ricci e Federica Clazzer convivranno davvero dopo Uomini e Donne?

Sì, Guido Ricci ha già versato un acconto per una casa e con Federica Clazzer sta organizzando concretamente la convivenza.

Paolo e Paola stanno ancora insieme dopo l’uscita dal programma?

Al momento sì, hanno lasciato il programma insieme, ma le esitazioni di Paolo lasciano dubbi sulla stabilità futura del rapporto.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione delle registrazioni?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.