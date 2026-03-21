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Maestro presenta Mezzamine nuova soluzione di credito Bitcoin per investitori istituzionali e grandi operatori finanziari

Maestro presenta Mezzamine nuova soluzione di credito Bitcoin per investitori istituzionali e grandi operatori finanziari

Mezzamine, nuovo mercato del credito Bitcoin per istituzioni e miner

La società infrastrutturale per Bitcoin Maestro ha lanciato Mezzamine, un mercato del credito nativo BTC che collega investitori istituzionali e società di mining. L’iniziativa, operativa a livello globale e sviluppata in partnership con il provider di mining-as-a-service Sazmining, nasce nel 2026 per rispondere al crescente fabbisogno di capitale strutturato nel settore minerario.

L’obiettivo è trasformare i Bitcoin inattivi detenuti da istituzioni, asset manager e family office in prestiti garantiti da hashrate, energia e produzione di blocchi, riducendo al contempo il rischio di finanziamento in valuta fiat per i miner. Mezzamine si posiziona come tassello chiave nella “spina dorsale finanziaria dell’economia Bitcoin” perseguita da Maestro Institutional, offrendo rendimenti onchain e maggiore stabilità operativa rispetto al debito tradizionale in dollari.

In sintesi:

  • Mezzamine collega detentori istituzionali di BTC e miner tramite un mercato del credito nativo Bitcoin.
  • I prestiti sono garantiti da hashrate, energia e ricavi da blocchi minati, non da dollari.
  • Struttura istituzionale onchain con rendimento per investitori e protezioni nei mercati ribassisti.
  • Domanda iniziale superiore a 1.500 BTC da miner pubblici e mid-sized qualificati.

Come funziona Mezzamine e cosa cambia per investitori e miner

Mezzamine rappresenta l’evoluzione dell’infrastruttura di credito Bitcoin progettata da Maestro, con una struttura interamente onchain pensata per clienti regolamentati. Invece delle classiche strategie di staking o dei prestiti in dollari garantiti da BTC, il programma offre prestiti denominati direttamente in Bitcoin, ancorati all’espansione della capacità mineraria.

Secondo il co-fondatore e CEO Marvin Bertin, *“i nuovi Bitcoin vengono minati ogni 10 minuti, e con Mezzamine i possessori di BTC possono guadagnare e condividere i blocchi con i miner”*. Gli investitori istituzionali, inclusi asset manager, family office e consulenti finanziari registrati, possono accedere al programma a partire da un investimento minimo di 100.000 dollari equivalenti in BTC.

Per i miner, il modello sostituisce il debito in dollari garantito da Bitcoin o le emissioni azionarie diluitive con una linea di credito in BTC, direttamente allineata ai flussi di cassa derivanti dalla produzione di blocchi e dall’hashrate.

L’amministratore delegato di Mezzamine, Suresh Rajan, ha spiegato a Cointelegraph che la struttura elimina il rischio di margin call in dollari e integra strumenti di copertura specifici per l’industria del mining. *“Un calo del prezzo del Bitcoin rispetto al dollaro non provoca margin call, e con il veicolo coperto, l’hedge genera profitti nei mercati ribassisti che integrano i ricavi minerari”*, ha precisato Rajan.

In questa fase iniziale, Maestro segnala una domanda superiore a 1.500 BTC da parte di operatori qualificati, inclusi miner pubblici e realtà mid-sized, segnale di un interesse crescente verso modelli di finanziamento più aderenti alla natura ciclica e capital-intensive del mining di Bitcoin.

Implicazioni future per l’ecosistema del mining Bitcoin

Se Mezzamine dovesse consolidarsi, potrebbe ridisegnare il modo in cui i miner si finanziano, spostando il baricentro dal debito in valuta fiat verso strumenti nativamente Bitcoin. Questo approccio riduce l’esposizione ai mercati tradizionali e collega direttamente capitale, hashrate ed energia.

Per gli investitori istituzionali, il modello apre un nuovo segmento di rendimento basato sulla produzione mineraria, potenzialmente decorrelato dai veicoli di credito crypto tradizionali. Nel medio periodo, l’espansione di mercati del credito Bitcoin-native come Mezzamine potrebbe favorire una maggiore stabilità finanziaria dei miner, con impatti sulla distribuzione dell’hashrate globale e sulla resilienza complessiva del network Bitcoin.

FAQ

Che cos’è Mezzamine e a chi si rivolge

Mezzamine è un mercato del credito denominato in Bitcoin, rivolto principalmente a investitori istituzionali e società di mining professionali che cercano capitale strutturato nativo BTC.

Qual è l’investimento minimo richiesto per partecipare

L’investimento minimo indicato da Maestro per accedere a Mezzamine è pari a 100.000 dollari, conferiti in Bitcoin da parte di investitori qualificati.

Come vengono garantiti i prestiti concessi ai miner

I prestiti sono garantiti da attività di hashrate, energia e produzione di blocchi, con strutture di copertura specifiche sull’economia delle flotte minerarie partecipanti.

In che modo Mezzamine riduce il rischio di margin call

Mezzamine utilizza prestiti denominati in BTC, non in dollari, eliminando margin call in valuta fiat e integrando strategie di hedging operative nei mercati ribassisti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento

Le informazioni sono state elaborate a partire da una rielaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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