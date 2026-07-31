ETF Bitcoin, afflussi per 233 milioni di dollari: BlackRock raccoglie l’80%

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

BlackRock guida gli afflussi negli ETF Bitcoin spot statunitensi.

guida gli afflussi negli ETF Bitcoin spot statunitensi. Il fondo IBIT raccoglie circa 183 milioni di dollari il 30 luglio.

raccoglie circa 183 milioni di dollari il 30 luglio. Gli ETF Bitcoin totalizzano 233 milioni, miglior risultato giornaliero da oltre tre settimane.

Il rimbalzo non conferma ancora un’inversione stabile della domanda istituzionale.

Riassunto generato con AI

BlackRock traina il rimbalzo degli ETF Bitcoin

Gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato il 30 luglio afflussi netti per circa 233 milioni di dollari, il miglior dato giornaliero da oltre tre settimane. Il protagonista è BlackRock: il suo iShares Bitcoin Trust, noto come IBIT, ha attirato circa 183 milioni, pari a quasi l’80% del totale della seduta.

Il flusso arriva dopo giornate irregolari e precedenti deflussi, mostrando un ritorno degli acquisti ma non una prova definitiva di inversione del ciclo. Secondo i dati riportati dalle fonti, nessun ETF Bitcoin spot ha chiuso la sessione con deflussi netti. Il peso di IBIT rende quindi la raccolta di BlackRock un indicatore particolarmente osservato per misurare il posizionamento degli investitori istituzionali.

Flussi diffusi, ma IBIT resta dominante

Dietro IBIT, gli afflussi hanno coinvolto anche Bitwise con BITB, Fidelity con FBTC, Morgan Stanley con MSBT, VanEck con HODL, Grayscale e ARK 21Shares. La partecipazione di più prodotti segnala un recupero più ampio di un singolo fondo, pur lasciando a BlackRock la quota dominante della domanda.

Al 30 luglio, IBIT disponeva di circa 47,67 miliardi di dollari di attività nette, oltre il 60% dei circa 78,76 miliardi detenuti complessivamente dagli ETF spot Bitcoin statunitensi. Questa concentrazione aumenta l’impatto delle creazioni e dei rimborsi del fondo sul dato aggregato giornaliero.

Nel mese fino al 30 luglio, gli afflussi netti del comparto erano intorno a 438 milioni di dollari, dopo due mesi consecutivi di deflussi. Il recupero resta però parziale rispetto ai capitali usciti in maggio e giugno, mentre il prezzo di Bitcoin non ha ancora espresso una conferma univoca di ripresa.

Bitcoin resta la porta istituzionale alle crypto

Il confronto con gli ETF spot su Ethereum evidenzia la distanza nelle allocazioni: il 30 luglio hanno raccolto circa 13 milioni di dollari, con l’ETF ETHA di BlackRock in testa. La differenza suggerisce che Bitcoin conservi il ruolo di principale veicolo regolamentato per l’esposizione istituzionale agli asset digitali.

Gli afflussi restano tuttavia un indicatore, non un segnale autonomo sul prezzo: derivati, condizioni macroeconomiche, attività sugli exchange e vendite dei detentori possono influenzare il mercato. Per valutare la tenuta del rimbalzo servirà una sequenza più lunga di sedute positive.

FAQ

Quanto hanno raccolto gli ETF Bitcoin il 30 luglio?

Sì, gli ETF spot Bitcoin statunitensi hanno registrato circa 233 milioni di dollari di afflussi netti nella seduta del 30 luglio.

Quanto ha raccolto l’ETF IBIT di BlackRock?

Sì, IBIT ha raccolto circa 183 milioni di dollari, rappresentando approssimativamente il 78,7% degli afflussi giornalieri complessivi.

Quali altri ETF Bitcoin hanno ricevuto afflussi?

Sì, BITB di Bitwise, FBTC di Fidelity, MSBT di Morgan Stanley, HODL di VanEck, prodotti Grayscale e ARKB hanno registrato entrate.

Gli ETF Ethereum hanno seguito il rialzo?

Sì, gli ETF spot Ethereum hanno attirato circa 13 milioni di dollari; ETHA di BlackRock ha guidato i flussi positivi della categoria.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Cryptonomist e crypto.news.