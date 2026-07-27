Berlino, un morto e 29 feriti al Pride: caccia al sospetto 21enne

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Berlino : un furgone ha investito la folla al Christopher Street Day.

: un furgone ha investito la folla al Christopher Street Day. Una donna è morta e numerose persone sono rimaste ferite.

Gli inquirenti valutano la matrice islamista dell’attacco.

Il sospettato indicato è il 21enne Abdul Ballout.

(Riassunto generato con AI)

Attacco al Pride di Berlino

Berlino è stata colpita sabato sera da un grave attacco durante il Christopher Street Day, la manifestazione del Pride che aveva richiamato centinaia di migliaia di persone nel centro della capitale tedesca. Un furgone bianco è entrato nell’area del parco Tiergarten, vicino alla Porta di Brandeburgo, investendo persone presenti lungo il percorso della parata.

Una donna è morta e numerosi partecipanti sono rimasti feriti; alcune fonti riferiscono anche di aggressioni con un’arma da taglio dopo l’impatto. L’evento è stato interrotto e gli organizzatori hanno chiesto al pubblico di allontanarsi con calma dalle uscite, mentre soccorsi e polizia mettevano in sicurezza la zona.

Le autorità tedesche hanno indicato come sospettato il ventunenne Abdul Ballout, cittadino tedesco di origine libanese già noto alle forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha dichiarato che gli elementi raccolti orientano le indagini verso un possibile “attacco terroristico islamista”, precisando però che dinamica completa, responsabilità e possibili complicità restano oggetto di accertamento.

Indagini, sicurezza e reazioni europee

Il furgone, secondo le ricostruzioni disponibili, si è schiantato contro un albero dopo avere travolto la folla su un sentiero del Tiergarten. Gli investigatori hanno sequestrato il mezzo e avviato perquisizioni; è stato inoltre fermato un cittadino iraniano, sul cui eventuale coinvolgimento sono in corso verifiche.

La polizia ha diffuso l’immagine del sospettato e invitato la popolazione a non avvicinarlo, descrivendolo come potenzialmente armato e pericoloso. Le ricerche hanno coinvolto reparti provenienti da più Länder e sono state estese anche oltre la capitale, mentre le autorità valutano misure di protezione aggiuntive per gli altri Pride in programma in Germania.

Friedrich Merz ha definito l’episodio “un attacco alla nostra società”, ribadendo l’impegno a difendere libertà, rispetto e tolleranza. Il sindaco Kai Wegner ha parlato di un’aggressione contro una città libera e cosmopolita. Per Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, le responsabilità devono essere chiarite, ma il fatto richiama l’attenzione sull’odio rivolto alla comunità LGBTQI+.

Il Christopher Street Day di Berlino, nato nel 1979, non è soltanto un appuntamento celebrativo: rappresenta una delle principali manifestazioni europee per diritti, uguaglianza e visibilità delle persone LGBTQI+. Colpire una folla riunita per questo evento rafforza quindi la rilevanza politica e sociale dell’inchiesta.

La solidarietà italiana e il nodo della prevenzione

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla Germania, vicinanza ai familiari della vittima e auguri di guarigione ai feriti, condannando odio ed estremismo. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito di avere manifestato solidarietà al ministro tedesco Johann Wadephul.

Il caso riporta al centro il tema della prevenzione: le fonti riferiscono che il sospettato era conosciuto dalle autorità per precedenti e segnalazioni di radicalizzazione. Sarà l’inchiesta a stabilire se i sistemi di monitoraggio, le prescrizioni giudiziarie e i percorsi di deradicalizzazione abbiano presentato criticità.

FAQ

Dove è avvenuto l’attacco al Pride?

Sì, l’attacco è avvenuto nel parco Tiergarten, nel centro di Berlino, vicino alla Porta di Brandeburgo e al percorso del Christopher Street Day.

Quante vittime ha provocato l’attacco?

Sì, le fonti concordano sulla morte di una donna e sul ferimento di numerose persone; il numero complessivo dei feriti è stato aggiornato durante le indagini.

Chi è il sospettato indicato dalla polizia?

Sì, il sospettato indicato è Abdul Ballout, 21 anni, cittadino tedesco di origine libanese e già noto alle autorità secondo le ricostruzioni disponibili.

Perché l’evento è stato interrotto?

Sì, gli organizzatori hanno concluso anticipatamente il programma dopo l’investimento, chiedendo ai partecipanti di lasciare l’area con calma per consentire soccorsi e controlli.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, l’analisi incrocia Adnkronos, Affaritaliani.it, Agenzia ANSA, Agenzia Dire, BBC News, Gente, Key4biz, LaPresse, Leggo, Today e www.swissinfo.ch.