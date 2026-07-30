Meta, Reality Labs perde 4,62 miliardi di dollari nel secondo trimestre

30 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Meta scende dopo risultati trimestrali e prospettive sui ricavi giudicate deboli.

scende dopo risultati trimestrali e prospettive sui ricavi giudicate deboli. Gli investimenti nell’intelligenza artificiale aumentano pressione su costi e cassa.

Reality Labs amplia le perdite nonostante ricavi trimestrali in crescita.

amplia le perdite nonostante ricavi trimestrali in crescita. Gli investitori chiedono ritorni misurabili dalla strategia AI di Mark Zuckerberg.

( Riassunto generato con AI)

Meta sotto pressione tra AI e conti trimestrali

Nelle ultime ore Meta, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg, è finita sotto pressione nelle contrattazioni successive alla chiusura di Wall Street dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali e delle indicazioni sul periodo successivo. La reazione del mercato riguarda soprattutto una previsione di ricavi per il trimestre in corso considerata poco brillante rispetto alle attese, mentre la società continua ad aumentare gli investimenti in infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Il caso riguarda gli Stati Uniti e i mercati finanziari globali, dove il titolo è sceso in after hours. Al centro della valutazione degli investitori c’è il divario tra la promessa strategica dell’AI, sostenuta pubblicamente da Zuckerberg, e il peso immediato di spese, flussi di cassa e perdite delle attività sperimentali.

La sfida per Meta è dimostrare che gli investimenti possano trasformarsi in ricavi scalabili, senza aggravare le preoccupazioni su privacy, sicurezza degli utenti e sostenibilità finanziaria.

Le perdite di Reality Labs e i costi crescenti

La divisione Reality Labs, che sviluppa i visori Quest e gli occhiali Ray-Ban Meta con EssilorLuxottica, ha registrato nel secondo trimestre ricavi per 431 milioni di dollari, contro 370 milioni dell’anno precedente. La perdita operativa è però salita a 4,62 miliardi di dollari, dopo 4,53 miliardi nello stesso periodo precedente.

Dal 2020 l’unità ha accumulato oltre 80 miliardi di dollari di perdite operative. Il dato conferma il ridimensionamento della scommessa originaria sui mondi virtuali: il mercato della realtà virtuale non ha raggiunto l’adozione dei consumatori attesa da Meta, che ha quindi dato maggiore centralità ai dispositivi indossabili e all’AI.

La guidance sui ricavi del trimestre successivo, collocata tra 61 e 64 miliardi di dollari, è risultata inferiore alla media delle previsioni degli analisti. Il free cash flow è stato indicato a 784 milioni di dollari, contro 8,55 miliardi di un anno prima, segnalando l’impatto degli investimenti infrastrutturali.

La direttrice finanziaria Susan Li ha inoltre riferito di 2,4 miliardi di dollari di oneri legati a procedimenti giudiziari nel trimestre. Le spese annuali sono ora attese tra 165 e 169 miliardi, mentre le spese in conto capitale del 2026 sono previste fra 130 e 145 miliardi di dollari.

La credibilità dell’AI diventa il prossimo test

Zuckerberg promuove una visione di “super-intelligenza” personalizzata e più diffusa rispetto ai modelli centralizzati dei concorrenti. Tuttavia, l’analista Mike Proulx di Forrester Research osserva che le principali aree di crescita del gruppo comportano un costo di fiducia, dagli annunci generati dall’AI agli occhiali smart.

Minda Smiley di eMarketer rileva che il messaggio ottimistico può scontrarsi con le critiche rivolte alle piattaforme social. La conseguenza futura sarà quindi una verifica concreta: ricavi dall’AI, controllo dei costi e capacità di affrontare le cause sui presunti danni ai minori.

FAQ

Perché il titolo Meta è sceso?

Sì, la pressione è legata soprattutto alle previsioni di ricavi tra 61 e 64 miliardi di dollari, considerate sotto le attese medie degli analisti.

Quanto ha perso Reality Labs?

Sì, Reality Labs ha riportato una perdita operativa trimestrale di 4,62 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 4,53 miliardi dell’anno precedente.

Quali prodotti sviluppa Reality Labs?

Sì, la divisione sviluppa i visori Quest e gli occhiali Ray-Ban Meta, realizzati con il gruppo eyewear EssilorLuxottica.

Quanto investe Meta nell’intelligenza artificiale?

Sì, la società prevede spese in conto capitale nel 2026 comprese tra 130 e 145 miliardi di dollari, in larga parte destinate all’infrastruttura AI.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su CNBC, Criptovaluta.it® e The Guardian.