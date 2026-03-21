michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Disney+ sorprende con nuovi contenuti esclusivi e strategie innovative

Disney+ sorprende con nuovi contenuti esclusivi e strategie innovative

Disney+ rilancia: nuove serie e film esclusivi in arrivo a marzo

La piattaforma Disney+ amplia ancora il proprio catalogo streaming, puntando su contenuti inediti e ritorni molto attesi.
Le novità, disponibili in Italia da marzo, includono nuovi episodi di serie di successo, debutti assoluti e un grande titolo Marvel.
L’obiettivo è rafforzare il posizionamento di Disney+ nel mercato dell’intrattenimento domestico, offrendo produzioni originali e franchise globali accessibili da 6,99 euro al mese.

In sintesi:

  • Nuovi episodi per la serie d’azione 9-1-1, tra emergenze estreme e vite private complicate.
  • Arriva Zootropolis 2, nuovo capitolo d’animazione con Judy Hopps e Nick Wilde.
  • Prosegue il docu‑reality La vita segreta delle mogli Mormoni tra scandali e social.
  • In uscita il 25 marzo Daredevil: Rinascita, atteso ritorno dell’eroe Marvel.

Il nuovo pacchetto di contenuti conferma la strategia di Disney+: combinare franchise consolidati, produzioni originali e titoli per pubblici diversi, dalle famiglie agli appassionati Marvel.
Nel segmento seriale spiccano il procedurale ad alta tensione 9-1-1, il docu‑reality La vita segreta delle mogli Mormoni e l’attesissima serie supereroistica Daredevil: Rinascita.
Sul fronte animazione arrivano il film Zootropolis 2, l’evento teatrale filmato Bluey’s Big Play — The Stage Show e l’anime d’azione Rooster Fighter, ampliando ulteriormente l’offerta per famiglie e giovani adulti.

Nuove uscite Disney+: trame, target e cosa aspettarsi

9-1-1, creato da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, torna con nuovi episodi che intrecciano interventi di polizia, paramedici e vigili del fuoco a Los Angeles con le loro fragili vite personali.
Le storie puntano su emergenze spettacolari e una forte componente emotiva, ideale per chi ama il drama procedurale ad alta tensione.
Con Zootropolis 2, i Walt Disney Animation Studios riportano in scena l’agente coniglio Judy Hopps e la volpe Nick Wilde, impegnati a smascherare il misterioso Gary De’Snake in nuove zone inedite della città.

La loro relazione viene messa alla prova, con un mix di humour, azione e temi sociali accessibile a più fasce di età.
La vita segreta delle mogli Mormoni segue invece un gruppo di influencer mormoni travolte da uno scandalo sessuale che scuote la loro comunità online, #MomTok.
Il format esplora dinamiche di fede, reputazione digitale e cultura dei social, con taglio da true‑docu per un pubblico adulto interessato a dietro le quinte e media studies.

Per le famiglie, Bluey’s Big Play — The Stage Show porta in TV l’acclamato spettacolo teatrale tratto dalla serie Bluey, mantenendo il focus su gioco, creatività e rapporto genitori‑figli.
L’anime Rooster Fighter propone invece un tono più ironico e surreale: il gallo combattente Kejij affronta mostri con il suo urlo di battaglia “Kokekokko!”, strizzando l’occhio agli appassionati di shonen non convenzionali.
Infine, il 25 marzo debutta Daredevil: Rinascita, con Wilson Fisk determinato a distruggere il vigilante mascherato, mentre Matt Murdock lotta nell’ombra per smontare l’impero di Kingpin e difendere New York.

Impatto strategico e cosa potrebbe arrivare dopo su Disney+

L’inserimento simultaneo di titoli action, animazione premium, docu‑reality e supereroi rafforza la percezione di Disney+ come piattaforma generalista, ma con forte identità editoriale.
La combinazione di franchise globali come Daredevil, brand family come Bluey e sequel molto attesi come Zootropolis 2 genera fidelizzazione e nuovi abbonamenti.
In prospettiva, questa linea potrebbe anticipare ulteriori espansioni di universi narrativi già noti e nuove coproduzioni internazionali, soprattutto nel segmento adulti, per aumentare tempo di visione e rilevanza su Google Discover e sugli store delle smart TV.

FAQ

Quanto costa l’abbonamento mensile a Disney+ in Italia?

Attualmente l’abbonamento a Disney+ parte da 6,99 euro al mese, con eventuali variazioni in base a promozioni o piani annuali disponibili.

Dove posso vedere i nuovi episodi di 9-1-1 in streaming?

I nuovi episodi di 9-1-1 sono disponibili in esclusiva su Disney+, accessibili da smart TV, browser web, app mobile e dispositivi streaming compatibili.

Da quando sarà visibile Daredevil: Rinascita su Disney+?

Daredevil: Rinascita sarà disponibile su Disney+ a partire dal 25 marzo, con episodi fruibili in streaming per tutti gli abbonati.

Zootropolis 2 sarà adatto ai bambini più piccoli?

Sì, Zootropolis 2 mantiene un tono family‑friendly, con livelli di lettura multipli: adatto ai bambini, ma ricco di riferimenti sociali per adolescenti e adulti.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su Disney+?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache