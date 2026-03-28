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Meta punta su occhiali smart con intelligenza artificiale integrata e lenti graduate per uso quotidiano

Meta punta su occhiali smart con intelligenza artificiale integrata e lenti graduate per uso quotidiano

Meta e Ray-Ban spingono sugli occhiali AI per lenti da vista

Meta e Ray-Ban si preparano a lanciare, già dalla prossima settimana, due nuovi modelli di occhiali smart con intelligenza artificiale pensati specificamente per chi utilizza lenti correttive. Le montature, secondo quanto riportato da Bloomberg, saranno vendute attraverso i tradizionali canali dell’occhialeria da vista e non costituiranno una nuova generazione tecnologica, ma un’estensione mirata della gamma esistente. L’iniziativa si inserisce nella strategia di lungo periodo del CEO di Meta, Mark Zuckerberg, che punta a trasformare gli occhiali AI in un prodotto di massa, partendo da un bacino potenziale di miliardi di persone che già oggi indossano occhiali o lenti a contatto per correggere la vista.

In sintesi:

  • Due nuovi modelli di occhiali AI Meta Ray-Ban dedicati a chi usa lenti da vista.
  • Stili rettangolari e arrotondati, distribuiti tramite i normali canali dell’ottica.
  • Prodotti identificati come Scriber e Blazer nelle pratiche FCC statunitensi.
  • Non prevista, al momento, l’integrazione di un display come nei Meta Ray-Ban Displays.

Dettagli sui nuovi modelli Scriber e Blazer per occhiali da vista

Oggi è già possibile montare lenti graduate sulle attuali Meta Ray-Ban con AI, ma i nuovi modelli saranno progettati nativamente per l’uso da vista. Le montature arriveranno in due varianti stilistiche, rettangolare e arrotondata, per adattarsi alle principali esigenze estetiche e funzionali degli utenti che portano occhiali tutti i giorni.

Secondo i documenti individuati da The Verge presso la Federal Communications Commission (FCC), i dispositivi in arrivo corrispondono ai prodotti in codice Scriber e Blazer, classificati come unità di produzione: un indicatore chiaro che il lancio commerciale è imminente. Dalle stesse pratiche emerge che questi modelli non dovrebbero integrare un display, a differenza dei più avanzati Meta Ray-Ban Displays, ma concentrarsi su fotocamera, microfoni, assistente vocale e funzioni AI di contesto.

In una precedente call sui risultati, Mark Zuckerberg ha sottolineato il potenziale strategico degli occhiali intelligenti pensati per chi necessita della correzione visiva, ricordando che *“miliardi di persone indossano occhiali o lenti a contatto per la correzione della vista”* e aggiungendo che *“è difficile immaginare un mondo, tra alcuni anni, in cui la maggior parte degli occhiali non sarà dotata di AI”*. Questa linea conferma la visione di Meta: trasformare gli occhiali con intelligenza artificiale in un’interfaccia quotidiana e discreta per accedere ai servizi digitali, riducendo la dipendenza dallo smartphone.

Impatto sul mercato eyewear e prossime evoluzioni degli occhiali AI

L’ingresso mirato di Meta e Ray-Ban nel segmento prescription potrebbe accelerare la convergenza tra ottica tradizionale e wearable tech, spostando progressivamente il baricentro del mercato verso montature connesse. Per le grandi catene di ottica si apre un nuovo canale premium, con servizi combinati di correzione visiva e connettività intelligente.

Nel medio periodo, l’esperienza acquisita con Scriber e Blazer potrebbe favorire modelli con display integrato anche per lenti da vista, avvicinando la prospettiva di visori AR discreti e socialmente accettabili. La scommessa competitiva sarà sulla capacità di offrire funzioni AI realmente utili nella vita quotidiana senza sacrificare comfort, autonomia e privacy.

FAQ

Quando saranno presentati i nuovi occhiali AI Meta Ray-Ban da vista?

Saranno annunciati, secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg, nel corso della prossima settimana, con lancio commerciale previsto a breve.

In cosa differiscono dai Meta Ray-Ban AI già in commercio?

Sono progettati nativamente per l’uso con lenti da vista, con montature dedicate rettangolari e arrotondate e distribuzione tramite i canali dell’ottica tradizionale.

Questi nuovi occhiali AI avranno un display integrato?

No, i documenti FCC suggeriscono che i modelli Scriber e Blazer non includeranno un display, a differenza dei Meta Ray-Ban Displays.

Dove potrò acquistare i Meta Ray-Ban AI per lenti correttive?

Saranno venduti attraverso i consueti canali di occhialeria da vista, quindi principalmente ottici e catene specializzate autorizzate.

Qual è la fonte delle informazioni su questi nuovi occhiali AI?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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