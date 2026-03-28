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Radiologi faticano a individuare i deepfake nelle radiografie, la maggior parte delle diagnosi risulta ingannevole

Radiologi faticano a individuare i deepfake nelle radiografie, la maggior parte delle diagnosi risulta ingannevole

Deepfake nelle radiografie: quanto è esposto oggi il sistema sanitario digitale

Un nuovo studio pubblicato il 24 marzo sulla rivista scientifica Radiology mostra che i radiologi, se non avvisati, riconoscono come false solo il 41% delle radiografie generate dall’intelligenza artificiale.
Le immagini deepfake, indistinguibili da quelle autentiche in oltre metà dei casi, potrebbero entrare in cartelle cliniche, referti e cause legali.
La ricerca, condotta in contesti che simulano la pratica quotidiana, mette in discussione l’affidabilità dell’attuale infrastruttura di diagnostica digitale, sempre più centrale negli ospedali di tutto il mondo, inclusa l’Europa e l’Italia.

In sintesi:

  • Radiologi identificano correttamente solo il 41% delle radiografie deepfake non segnalate.
  • Le immagini contraffatte possono alterare diagnosi, terapie, assicurazioni e contenziosi legali.
  • Mancano oggi protocolli standard per autenticare le immagini mediche digitali.
  • Si studiano firme digitali e blockchain, ma le soluzioni sono ancora sperimentali.

Perché i deepfake medici minacciano diagnosi, terapie e assicurazioni

Il dato del 41% non è un dettaglio statistico: rivela una vulnerabilità strutturale. Le radiografie deepfake possono essere usate per costruire diagnosi inesistenti, ottenere rimborsi indebiti, giustificare trattamenti inutili o nascondere patologie reali.
In scenari clinici reali, i radiologi non ricevono alcun avviso che un esame potrebbe essere manipolato: l’immagine arriva tramite i normali sistemi PACS, viene interpretata e archiviata come qualsiasi altra.
In assenza di campanelli d’allarme digitali o certificazioni di origine, la capacità di rilevamento degli specialisti si riduce drasticamente, mentre gli algoritmi generativi migliorano la qualità visiva e la coerenza anatomica dei falsi.

Le implicazioni toccano anche l’ambito assicurativo e legale: una radiografia falsificata può sostenere richieste di risarcimento, perizie medico-legali o contenziosi tra pazienti, strutture sanitarie e compagnie.
Lo studio su Radiology sottolinea l’urgenza di sistemi di autenticazione end-to-end: dalla generazione dell’immagine all’archiviazione, fino alla consultazione da parte del clinico.
Tra le soluzioni in valutazione, firme digitali crittografiche, watermark invisibili e registri basati su blockchain per certificare ogni singolo file diagnostico.

Verso nuovi standard di sicurezza per la diagnostica digitale

L’emergere dei deepfake medici costringerà ospedali, produttori di dispositivi, software house e autorità sanitarie a ridefinire gli standard di sicurezza dei dati clinici.
Non basterà formare i radiologi a “riconoscere” i falsi: serviranno infrastrutture che impediscano a monte l’ingresso di immagini non certificate nei sistemi.
È verosimile che, nei prossimi anni, la tracciabilità crittografica delle immagini diagnostiche diventi un requisito normativo, soprattutto in Europa, dove il quadro dell’AI Act e delle normative sanitarie si sta rapidamente consolidando.

La sfida, però, sarà bilanciare innovazione e sicurezza: la stessa intelligenza artificiale che genera deepfake è già fondamentale per diagnosi assistite e screening avanzati.
Il punto decisivo sarà separare nettamente uso clinico controllato e manipolazioni non autorizzate, trasformando l’attuale allarme sul 41% di riconoscimento in un’occasione per rafforzare la fiducia nella diagnostica digitale e nelle sue infrastrutture.

FAQ

Cosa sono i deepfake nelle radiografie mediche?

I deepfake nelle radiografie sono immagini diagnostiche generate o modificate dall’intelligenza artificiale per sembrare autentiche, simulando o cancellando patologie reali.

Perché il 41% di riconoscimento dei radiologi è preoccupante?

È preoccupante perché indica che oltre la metà delle immagini false può essere scambiata per autentica, influenzando diagnosi, terapie e decisioni medico-legali.

Come si possono autenticare le immagini diagnostiche digitali?

È possibile autenticarle con firme digitali, watermark robusti e registri crittografici, integrati direttamente nei sistemi PACS e nei flussi clinici ospedalieri.

Quali rischi creano i deepfake per assicurazioni e contenziosi?

Creano rischi di frodi assicurative, perizie medico-legali alterate, richieste di risarcimento ingiustificate e difficoltà nel dimostrare l’autenticità delle prove cliniche.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi giornalistica?

È stata elaborata attingendo congiuntamente alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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