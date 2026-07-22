22 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Clarity Act, intesa della Casa Bianca sulle restrizioni crypto ma il Senato resta incerto

La notizia in sintesi

Casa Bianca accetta restrizioni etiche per sbloccare il CLARITY Act al Senato.

accetta restrizioni etiche per sbloccare il CLARITY Act al Senato. Il nodo decisivo resta l’autorità incaricata di applicare i divieti.

I democratici chiedono garanzie sui legami crypto di Donald Trump .

. Il voto richiede 60 senatori e tempi stretti prima della pausa estiva.

(Riassunto generato con AI)

CLARITY Act, intesa etica ancora insufficiente

La Casa Bianca ha accettato restrizioni federali sugli interessi crypto dei funzionari pubblici nel negoziato sul Digital Asset Market Clarity Act, il disegno di legge che il Senato degli Stati Uniti sta esaminando per definire regole nazionali sui mercati digitali. L’intesa, emersa nelle ultime ore nei colloqui con le senatrici repubblicane Cynthia Lummis e Bernie Moreno, punta a conquistare i voti democratici necessari per superare la soglia dei 60 voti.

Il compromesso riguarda direttamente anche il presidente Donald Trump, i cui rapporti economici con il settore sono diventati il principale ostacolo politico al provvedimento. L’amministrazione descrive la proposta come “la disposizione etica più completa e di più ampia portata della storia”, sostenendo di aver fatto concessioni rilevanti alle richieste democratiche.

Il testo definitivo, tuttavia, non è stato pubblicato né sottoposto a voto in aula. Per questo l’accordo non certifica ancora l’approvazione della legge: definisce piuttosto un possibile percorso negoziale, mentre il Senato si avvicina alla sospensione estiva prevista dopo il 7 agosto.

Il controllo sull’applicazione divide ancora il Senato

La questione centrale non è soltanto quali limiti imporre, ma chi dovrà farli rispettare. Secondo le informazioni circolate, democratici e repubblicani discutono se l’applicazione delle nuove norme debba spettare esclusivamente al procuratore generale federale o anche ai procuratori generali dei singoli Stati.

I democratici temono che un controllo affidato soltanto al Dipartimento di Giustizia possa essere insufficiente, dato il rapporto dell’amministrazione con il presidente. Il tema coinvolge anche Todd Blanche, già avvocato personale di Trump e indicato come procuratore generale. Restano inoltre non chiariti l’eventuale perimetro per i familiari del presidente e le modalità concrete con cui verrebbero separati gli interessi privati dalle decisioni pubbliche.

Elizabeth Warren, Chris Murphy, Jeff Merkley e Chris Van Hollen hanno collegato il loro sostegno a limiti effettivi sulle attività politiche nel comparto crypto. Le loro obiezioni riguardano il memecoin legato a Trump e il coinvolgimento della sua famiglia in World Liberty Financial.

Il negoziato include anche tutele per i clienti, norme antiriciclaggio, tokenizzazione di titoli, premi sulle stablecoin e protezioni per gli sviluppatori software. Ryan VanGrack, vicepresidente di Coinbase, ha sostenuto che l’intervento democratico abbia reso il testo più incisivo sulle garanzie per gli utenti.

Il voto può riaprire il confronto alla Camera

Una mediazione al Senato non chiuderebbe l’iter. Il testo dovrebbe infatti tornare alla Camera dei Rappresentanti, che aveva approvato una propria versione del CLARITY Act nel luglio 2025 durante la “Crypto Week” repubblicana.

Il provvedimento punta a ripartire la vigilanza sugli asset digitali fra regolatori federali e a stabilire quando un token ricada nelle norme su titoli finanziari o commodity. Al Senato, il voto in commissione era passato 15-9 con tutti i repubblicani e i democratici Ruben Gallego e Angela Alsobrooks, senza però un impegno definitivo sul testo d’aula.

Il possibile calendario indicato dal leader repubblicano John Thune lascia poco margine: l’etica resta il test decisivo per verificare se il compromesso potrà trasformarsi in una maggioranza bipartisan.

FAQ

Che cos’è il CLARITY Act?

Sì, è una proposta federale statunitense per definire la struttura del mercato crypto e ripartire la vigilanza sugli asset digitali.

Perché Trump è coinvolto nel negoziato?

Sì, le restrizioni etiche potrebbero applicarsi a Donald Trump, considerate le sue connessioni con attività crypto e World Liberty Financial.

Qual è il nodo ancora irrisolto?

Sì, resta controversa l’autorità di controllo: democratici preferiscono includere i procuratori generali statali, mentre repubblicani e Casa Bianca indicano il procuratore generale federale.

Quando potrebbe arrivare il voto al Senato?

Sì, il voto potrebbe arrivare già all’inizio della settimana successiva, ma il Senato deve affrontare più giorni procedurali prima della pausa estiva.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e crypto.news.