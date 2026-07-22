22 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Bitcoin sfiora i 67.000 dollari, il rally di luglio cerca conferme

La notizia in sintesi

Bitcoin ha sfiorato 67.000 dollari il 21 luglio, prima di arretrare.

ha sfiorato 67.000 dollari il 21 luglio, prima di arretrare. La resistenza fra 67.000 e 68.000 dollari resta decisiva per il recupero.

Gli afflussi negli ETF spot USA sono migliorati, ma i volumi rimangono contenuti.

Petrolio, inflazione e tensioni geopolitiche aumentano l’incertezza sui mercati rischiosi.

(Riassunto generato con AI)

Bitcoin alla prova dei 68.000 dollari

Bitcoin è tornato il 21 luglio nell’area dei 67.000 dollari, il livello più alto da oltre un mese, ma ha poi ridotto parte del rialzo mentre crescevano i timori per petrolio e inflazione. La maggiore criptovaluta ha beneficiato di acquisti sul mercato spot, di nuovi afflussi negli ETF spot statunitensi e dell’avanzamento dei negoziati sul Digital Asset Market Clarity Act negli Stati Uniti.

Il recupero arriva dopo il minimo di giugno sotto 58.000 dollari e vale circa il 15% dai minimi di inizio luglio. Tuttavia, analisti di Bitfinex e K33 Research ritengono che il passaggio tra 67.000 e 68.000 dollari sia il primo banco di prova concreto, perché potrebbe innescare vendite da parte di investitori tornati in pareggio.

La soglia è rilevante anche perché coincide con i massimi di metà giugno, quando il precedente rimbalzo si era fermato. Gli analisti di Bitfinex avvertono che “il primo retest di questa zona di resistenza dovrebbe catalizzare una risposta netta”.

ETF più stabili, mercato ancora prudente

Il miglioramento degli ETF spot su Bitcoin è uno degli elementi più osservati. Secondo i dati citati da crypto.news, il 20 luglio i fondi hanno registrato circa 227 milioni di dollari di afflussi netti, quinto risultato positivo consecutivo e serie più lunga da aprile.

Per Vetle Lunde, responsabile della ricerca di K33 Research, la normalizzazione dei flussi attenua la pressione di vendita dopo i deflussi di maggio e giugno, ma non equivale a un ritorno della domanda ai livelli di inizio anno. Solo circa un terzo delle sedute di luglio ha segnato deflussi netti, contro circa il 90% di giugno.

Il quadro resta infatti caratterizzato da una “summer slumber”, cioè una fase estiva di partecipazione ridotta. I volumi di scambio di Bitcoin sugli ultimi 30 giorni risultano al 62% della media annua, mentre l’open interest sui futures CME è sceso ai minimi dal 2023.

La prevalenza di Bitcoin, che rappresenta quasi il 67% dei volumi spot crypto secondo Bitfinex, suggerisce inoltre un mercato ancora difensivo: gli investitori privilegiano l’asset principale rispetto ai token minori. Anche gli acquisti delle società di tesoreria, incluse quelle di Strategy, rimangono sotto i livelli precedenti.

Il rialzo è stato inizialmente amplificato dalla chiusura forzata di posizioni short. In 24 ore sono state liquidate posizioni crypto per circa 223 milioni di dollari, di cui circa 181 milioni in short, favorendo il superamento delle resistenze a 65.000 e 66.000 dollari.

Petrolio e derivati aumentano la volatilità

La tenuta del movimento dipenderà anche dal contesto macroeconomico. Il greggio statunitense è salito circa del 2,6% a 84,70 dollari al barile, sullo sfondo dell’escalation tra Stati Uniti e Iran, delle tensioni nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso.

Un petrolio più caro può alimentare l’inflazione e restringere il margine della Federal Reserve nel sostenere i mercati finanziari. Il rafforzamento del dollaro, in questo scenario, rappresenta un potenziale ostacolo per asset speculativi come Bitcoin.

La fragilità dei derivati è emersa anche dopo la segnalazione del trader Daan Crypto Trades: una posizione long superiore a 100 milioni di dollari sarebbe stata chiusa a mercato, cancellando oltre 250 milioni di open interest in un minuto e causando un rapido arretramento.

Per gli analisti, un consolidamento sopra 67.000 dollari renderebbe più credibile l’estensione verso 68.000 dollari. Al contrario, una perdita dell’area 63.800-64.000 dollari indebolirebbe il recupero tecnico e riporterebbe l’attenzione sui supporti inferiori.

FAQ

Perché Bitcoin ha rallentato vicino a 67.000 dollari?

Sì, perché l’area fra 67.000 e 68.000 dollari concentra resistenze tecniche, leva nei derivati e possibili vendite di investitori tornati al prezzo di carico.

Qual è la soglia decisiva indicata da Bitfinex?

Sì, Bitfinex identifica 68.000 dollari come resistenza chiave, vicina al costo medio degli acquisti effettuati dagli investitori negli ultimi cinque mesi.

Cosa indicano gli afflussi negli ETF spot?

Sì, indicano un allentamento delle vendite: gli ETF spot USA hanno totalizzato circa 227 milioni di dollari di afflussi netti il 20 luglio.

Il rialzo di Bitcoin è già confermato?

No, l’ADX giornaliero era a 23,08, sotto 25: il dato segnala che il trend non aveva ancora una forza sufficiente per confermare una direzione sostenuta.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e crypto.news.