UniCredit, Accenture rileva da IBM la maggioranza della joint venture tecnologica

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Accenture acquisirà da IBM la maggioranza della joint venture con UniCredit .

acquisirà da la maggioranza della joint venture con . L’accordo riguarda la trasformazione tecnologica della banca in tredici mercati europei.

IBM continuerà a fornire piattaforme, software e consulenza, inclusa la tecnologia IBM Z.

continuerà a fornire piattaforme, software e consulenza, inclusa la tecnologia IBM Z. L’operazione richiede approvazioni regolamentari e procedure di consultazione applicabili.

( Riassunto generato con AI)

UniCredit rinnova la piattaforma bancaria europea

UniCredit, Accenture e IBM hanno annunciato il 31 luglio una collaborazione strategica di lungo termine per rinnovare l’infrastruttura tecnologica del gruppo nei tredici mercati europei in cui opera. Al centro dell’intesa c’è l’acquisizione, da parte di Accenture, della quota di maggioranza della joint venture oggi controllata da IBM e impegnata nella gestione di una parte rilevante dei sistemi tecnologici della banca.

L’obiettivo è costruire una piattaforma bancaria di nuova generazione, combinando l’affidabilità dei sistemi mission-critical con la flessibilità di cloud, dati e intelligenza artificiale. Il programma punta a dare a UniCredit maggiore controllo sull’evoluzione tecnologica, accelerando innovazione e scalabilità in un comparto dove continuità operativa, sicurezza e qualità dell’esperienza digitale sono elementi centrali.

Un programma pluriennale tra core banking e intelligenza artificiale

L’accordo avvia un percorso pluriennale che interesserà sia i sistemi core sia il modello operativo di UniCredit. Accenture assumerà la maggioranza della joint venture, mentre IBM proseguirà nella fornitura di infrastrutture modernizzate, software, consulenza e piattaforme tra cui IBM Z.

La ripartizione dei ruoli evidenzia un modello che separa la gestione evolutiva della componente operativa dalla continuità delle tecnologie considerate essenziali per l’attività bancaria. Per UniCredit, il punto non è soltanto aggiornare i sistemi, ma rendere più rapido l’impiego di cloud, dati e AI preservando la resilienza richiesta dai servizi finanziari.

Ali Khan, Group Digital & Information Officer di UniCredit, ha definito la tecnologia “un fattore strategico abilitante per la crescita e la trasformazione”. Secondo il dirigente, la partnership deve unire “la resilienza che i nostri clienti si aspettano” con l’agilità necessaria per innovare e scalare responsabilmente l’intelligenza artificiale nel gruppo.

Mauro Macchi, Chief Executive Officer di Accenture Emea, collega invece l’intesa a un modello di trasformazione estendibile nei vari mercati europei. La prospettiva indicata è accelerare l’adozione di cloud, dati e AI, creando valore per clienti, dipendenti e comunità senza rinunciare alla robustezza delle piattaforme critiche.

Per Ana Paula Assis, Senior Vice President e Chair IBM Emea & Apac, la collaborazione rafforzata integra capacità tecnologiche e consulenziali con la strategia di UniCredit su cloud ibrido e intelligenza artificiale. La banca punta così a una base tecnologica capace di sostenere la crescita nel lungo periodo e migliorare l’esperienza d’uso dei clienti.

Il progetto assume rilievo perché interviene direttamente sul core operativo del gruppo: la sua efficacia dipenderà dalla capacità di trasformare infrastrutture e processi senza interrompere la stabilità dei servizi esistenti. Le aziende presentano l’iniziativa come un possibile riferimento per la prossima generazione delle tecnologie bancarie europee.

Il completamento resta legato alle autorizzazioni

L’acquisizione della maggioranza della joint venture non è ancora conclusa. Il completamento resta subordinato alle consuete condizioni di chiusura, comprese le necessarie approvazioni regolamentari e le procedure di informazione e consultazione previste.

La conseguenza più concreta sarà quindi l’avvio effettivo del nuovo assetto soltanto dopo questi passaggi. Se perfezionata, l’operazione dovrebbe rafforzare il controllo di UniCredit sulla traiettoria tecnologica del gruppo, mantenendo IBM nel perimetro come fornitore di soluzioni e competenze specialistiche.

FAQ

Cosa acquisisce Accenture da IBM?

Sì, Accenture acquisirà da IBM la quota di maggioranza della joint venture che gestisce una parte significativa dell’infrastruttura tecnologica di UniCredit.

In quali Paesi opera il progetto?

Sì, la collaborazione riguarda i tredici mercati europei nei quali opera il gruppo UniCredit, con un modello tecnologico concepito per essere esteso nei diversi Paesi.

Quale ruolo manterrà IBM?

Sì, IBM continuerà a fornire a UniCredit piattaforme modernizzate, inclusa IBM Z, software e servizi di consulenza legati all’evoluzione dei sistemi.

L’accordo è già completato?

No, il completamento è subordinato alle condizioni di chiusura, alle approvazioni regolamentari necessarie e alle procedure applicabili di informazione e consultazione.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA, Key4biz, la Repubblica e il contributo di Piermario Boccellato.