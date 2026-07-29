Caro carburanti, ad agosto spesa stimata in aumento di 1,1 miliardi

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Facile.it stima fino a 1,1 miliardi di euro in più per i carburanti ad agosto.

stima fino a 1,1 miliardi di euro in più per i carburanti ad agosto. Un pieno da 50 litri costa circa 99 euro con benzina e 109 con diesel.

Il Governo Meloni valuta aiuti contro rincari e possibili fenomeni speculativi.

valuta aiuti contro rincari e possibili fenomeni speculativi. Giovanni Donzelli collega l’aumento alla crisi internazionale e alla mobilità estiva.

(Riassunto generato con AI)

Caro carburanti, agosto più costoso per gli automobilisti

Facile.it stima che gli automobilisti italiani potrebbero spendere ad agosto circa 1,1 miliardi di euro in più per benzina e gasolio rispetto allo stesso mese del 2025, mantenendo invariati i consumi. Il rincaro riguarda soprattutto chi si sposta in auto per le vacanze estive, mentre il Governo Meloni annuncia misure calibrate per attenuare l’impatto sulle famiglie. Il nodo, secondo Giovanni Donzelli di FdI, è la combinazione tra crisi internazionale, domanda stagionale e rischio di speculazioni sui prezzi.

Il confronto emerge mentre la mobilità estiva aumenta e le famiglie affrontano costi più elevati per raggiungere località turistiche o parenti. Secondo l’analisi citata da Blitz quotidiano, nell’agosto 2025 i rifornimenti erano costati poco più di 4,1 miliardi di euro. Ai prezzi attuali, a parità di consumi, la spesa complessiva salirebbe a circa 5,2 miliardi, con un incremento del 26% in dodici mesi.

Prezzi alla pompa e impatto sui viaggi

Un pieno di benzina da 50 litri costa oggi circa 99 euro, contro gli 86 euro dell’anno precedente: un aumento del 15%. Per il diesel il conto indicato arriva a 109 euro, rispetto agli 83 euro del 2025, pari a un rialzo del 31%. Sono dati che spiegano perché l’effetto dei listini sia particolarmente rilevante per chi percorre lunghe distanze.

Per una tratta di circa 2.000 chilometri, come Milano-Lecce andata e ritorno, la spesa stimata per la benzina sfiora i 262 euro, contro i 227 euro dell’anno scorso. Con un’auto diesel, invece, il costo passa da 183 a 240 euro. Le cifre non rappresentano un preventivo universale, ma fotografano l’incidenza del prezzo dei carburanti su percorrenze comparabili.

La riduzione prevista sul diesel, secondo la ricostruzione disponibile, dovrebbe entrare a regime dal giorno successivo alla pubblicazione e restare in vigore fino al 6 agosto, portando il gasolio intorno ai 2 euro al litro. Anche in questo scenario, la spesa aggiuntiva complessiva resterebbe vicina a un miliardo di euro. Il taglio può dunque limitare il rincaro, ma non azzerare il divario rispetto all’estate precedente.

Aiuti pubblici e rischio speculazione

Fuori da Montecitorio, il 28 luglio 2026, Giovanni Donzelli ha sostenuto che il Governo sta predisponendo ulteriori aiuti per il caro carburante. “Dobbiamo stare attenti comunque che in questo momento c’è anche una speculazione”, ha dichiarato, sottolineando che gli interventi dovrebbero raggiungere i cittadini e non trasformarsi in maggiori margini per gli operatori. Per l’esponente di FdI, i prezzi crescono sia per la guerra sia perché d’estate gli italiani viaggiano di più.

La conseguenza da osservare nelle prossime settimane sarà quindi l’effettiva trasmissione degli aiuti alla pompa. Il punto centrale non è soltanto il livello del prezzo al litro, ma la distanza fra gli eventuali sconti annunciati e la spesa reale sostenuta dagli automobilisti durante l’esodo estivo.

FAQ

Quanto potrebbero spendere in più gli italiani?

Sì, la stima di Facile.it indica fino a 1,1 miliardi di euro aggiuntivi ad agosto, a parità di consumi rispetto al 2025.

Quanto costa un pieno da 50 litri?

Sì, un pieno da 50 litri costa circa 99 euro per la benzina e 109 euro per il diesel, secondo i dati riportati.

Quanto incide il rincaro sul viaggio Milano-Lecce?

Sì, per circa 2.000 chilometri andata e ritorno servono quasi 262 euro di benzina oppure 240 euro di diesel.

Il taglio sul diesel elimina gli aumenti?

No, il taglio dovrebbe portare il gasolio intorno a 2 euro al litro, ma la spesa aggiuntiva nazionale resterebbe vicina a un miliardo.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it e Blitz quotidiano.