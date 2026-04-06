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Bonus esclusi, milioni di aventi diritto penalizzati da requisiti complessi

Bonus esclusi, milioni di aventi diritto penalizzati da requisiti complessi

Bonus non richiesti in Italia, perché tanti diritti restano inespressi

In Italia una quota rilevante di cittadini che avrebbe diritto a bonus e agevolazioni pubbliche non li richiede. Il fenomeno riguarda oggi milioni di famiglie su tutto il territorio nazionale, in particolare nuclei con redditi medio-bassi. Secondo le ultime stime, circa il 37% dei cittadini non conosce i bonus disponibili e tra il 40% e oltre il 60% dei potenziali beneficiari non accede agli aiuti. Il problema emerge ora con forza perché l’inflazione e il caro-energia rendono i sussidi più decisivi che mai. Capire perché questi strumenti non arrivano ai destinatari è cruciale per l’efficacia del welfare italiano e per ridurre le disuguaglianze sociali.

In sintesi:

  • Fino al 60% dei potenziali beneficiari non utilizza i bonus e le agevolazioni pubbliche.
  • Circa il 37% dei cittadini ignora l’esistenza dei bonus disponibili a livello nazionale.
  • Soglie ISEE, burocrazia e scarsa fiducia nelle istituzioni frenano l’accesso ai sussidi.
  • Disinformazione e complessità ampliano le disuguaglianze tra famiglie fragili e famiglie più strutturate.

Numeri, cause e nodi critici dei bonus non utilizzati

Il mancato utilizzo dei sussidi riguarda soprattutto i bonus energetici: si stima che fino al 62% delle famiglie in difficoltà non ne abbia usufruito, lasciando scoperto circa un nucleo su due tra quelli formalmente idonei.
Le ragioni principali sono informative e burocratiche. Molti cittadini non sanno di avere i requisiti, non distinguono tra misure nazionali e locali, oppure non riescono a orientarsi tra scadenze, moduli e documentazione richiesta.
Un ostacolo strutturale è l’ISEE: chi non lo presenta resta automaticamente escluso, mentre le soglie ISEE possono tagliare fuori famiglie che superano i limiti per poche centinaia di euro pur vivendo situazioni di vulnerabilità reale.

Incidono anche fattori comportamentali: la tendenza a rimandare attività percepite come complesse, la difficoltà nel raccogliere certificati e autocertificazioni, la sfiducia verso la Pubblica amministrazione. La presenza di più bonus simili, con nomi tecnici e criteri diversi, produce ulteriore confusione. Ne risulta un welfare che, di fatto, raggiunge meglio i cittadini più informati e organizzati, lasciando indietro i nuclei più fragili, spesso con più basso livello di istruzione e minore familiarità con pratiche digitali.

Come trasformare i bonus in diritti realmente esigibili

Per ridurre il divario tra benefici teorici e aiuti effettivamente incassati serve un cambio di paradigma: da bonus “a domanda” a sostegni il più possibile automatici, collegati agli archivi fiscali e anagrafici già disponibili.
Procedure semplificate, sportelli unici territoriali, simulazioni online comprensibili e campagne informative mirate nelle aree più vulnerabili potrebbero incidere rapidamente sui tassi di adesione.

Nel medio periodo, l’evoluzione del welfare passerà dalla capacità dello Stato di intercettare in anticipo le fragilità – economiche e informative – delle famiglie, riducendo la distanza tra norme approvate e diritti effettivamente esercitati.

FAQ

Quante famiglie italiane non utilizzano i bonus disponibili?

In Italia, tra il 40% e oltre il 60% dei potenziali beneficiari non utilizza i bonus, con punte del 62% per i sussidi energetici.

Perché molti cittadini non richiedono i bonus a cui avrebbero diritto?

Succede soprattutto per scarsa informazione, complessità delle procedure, difficoltà nel presentare l’ISEE e sfiducia verso le istituzioni pubbliche.

In che modo l’ISEE limita l’accesso ai bonus pubblici?

Agisce escludendo chi non lo presenta e chi supera di poco le soglie, pur trovandosi in condizioni economiche oggettivamente fragili.

Cosa può fare una famiglia per non perdere i bonus disponibili?

È utile aggiornare l’ISEE ogni anno, consultare il sito INPS e rivolgersi a CAF o patronati per assistenza gratuita sulle domande.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi sui bonus?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di dati e notizie ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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