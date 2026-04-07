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Agenzia delle Entrate guida pratica per verificare cartelle e debiti online

Agenzia delle Entrate guida pratica per verificare cartelle e debiti online

Come controllare online cartelle esattoriali e debiti con il Fisco

Chiunque abbia debiti con il Fisco può oggi controllare in autonomia cartelle esattoriali e avvisi sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio rinnovato “Situazione debitoria – Consulta e paga”, sviluppato con Sogei, è accessibile da tutta Italia in qualsiasi momento, tramite credenziali digitali.
Consente di verificare cosa è dovuto, cosa è già stato pagato, eventuali rateizzazioni o rottamazioni, e di saldare online i debiti ancora aperti.
Lo strumento è stato potenziato per ridurre gli accessi agli sportelli, prevenire solleciti e azioni esecutive e permettere al contribuente di evitare sanzioni e interessi, pagando in tempo e con piena consapevolezza della propria posizione.

In sintesi:

  • Nuovo servizio online “Situazione debitoria – Consulta e paga” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Accesso con Spid, Cie, Cns o credenziali professionali AdE.
  • Quadro unico: debiti, versamenti, rateizzazioni, rottamazioni e procedure di riscossione attive.
  • Pagamenti elettronici immediati, richiesta estratto conto e copie cartelle tramite appositi moduli.

Nuovo servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga”: come funziona

Il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ospita l’area riservata dedicata al controllo delle cartelle esattoriali.
In alto a destra va selezionato “Accedi all’area riservata” e, per i cittadini, la voce “cittadini”. L’accesso avviene con Spid, Cie, Cns o credenziali AdE per professionisti e imprese.

Una volta autenticati, nel profilo personale compaiono le principali sezioni: “Situazione debitoria – consulta e paga”, “Definizione agevolata”, “Rateizza il debito”, “Sospendi la riscossione”, “Documenti” e “Delega un intermediario”.
Entrando in “Situazione debitoria – consulta e paga” è possibile filtrare per singola provincia o selezionare “Elenco di tutte le province”. L’utente può scegliere tra documenti “Da saldare” e “Saldati”.

Per ogni atto sono indicati importo affidato, eventuali provvedimenti (Sospensione, Sgravio, Rateizzazione, Definizione agevolata) e l’eventuale impossibilità di pagamento online. Con il tasto “Visualizza” si entra nel dettaglio, dove la sezione “Dettagli importi” mostra la suddivisione delle somme e consente di aggiungere il documento al carrello di pagamento elettronico. Una sezione “Pagamenti” riepiloga le quietanze, mentre “Procedure attive” segnala eventuali azioni cautelari o esecutive.

Prospetto riepilogativo, copie cartelle, estratto conto e rottamazioni

Il nuovo servizio genera un prospetto riepilogativo scaricabile entro 24 ore, con tutti gli atti intestati a un codice fiscale, su tutti gli ambiti provinciali.
Nel prospetto risultano tipologia documento, ente creditore, data notifica, importo iniziale, somme versate, sospensioni, importi agevolati, residuo da versare e totale aggiornato, oltre alla presenza di eventuali procedure cautelari, esecutive e piani di rateizzazione o definizioni agevolate.

Il portale non consente però di stampare la cartella esattoriale originale: è possibile pagare online ma non scaricare il documento notificato. In caso di smarrimento, si deve richiedere copia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite i modelli RD1 o AD1 o recandosi presso gli sportelli.

È disponibile anche l’estratto conto debitorio (estratto di ruolo), richiedibile online compilando un form con nome, cognome e codice fiscale. L’Agenzia invia via mail il modulo di delega, da firmare e restituire con documento d’identità. L’estratto è trasmesso entro 15 giorni lavorativi.
Per le rottamazioni (es. rottamazione quater), le rate già pagate si consultano in “Situazione debitoria” selezionando i debiti “Saldati”, aprendo la colonna “Dettagli” e cliccando sulla lettera Q per visualizzare tutte le rate quietanzate.

Controllo periodico e pagamenti online per evitare sanzioni future

Monitorare con regolarità la propria posizione sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione permette di intercettare tempestivamente nuove cartelle, scadenze di rate e rottamazioni, nonché eventuali procedure cautelari.

Pagare prima di ricevere solleciti o pignoramenti consente di evitare sanzioni e interessi di mora, migliorando la propria affidabilità fiscale. Il sistema integrato di consultazione, estratto debitorio e pagamento online riduce i margini di errore, limita gli accessi fisici agli sportelli e prepara il terreno a ulteriori evoluzioni digitali nella riscossione, con possibili integrazioni future con altre banche dati pubbliche e servizi personalizzati di alert per i contribuenti.

FAQ

Come accedo alla mia situazione debitoria sul sito ufficiale?

È sufficiente entrare in www.agenziaentrateriscossione.gov.it, cliccare su “Accedi all’area riservata”, selezionare “cittadini” e autenticarsi con Spid, Cie o Cns valide.

Posso pagare online tutte le cartelle esattoriali?

Sì, è generalmente possibile pagare i documenti online, salvo i casi in cui nelle Note compaia l’avviso che il relativo atto non è pagabile telematicamente.

Come ottengo l’estratto conto debitorio aggiornato?

È possibile richiederlo online, compilando l’apposito form con dati anagrafici. L’estratto debitorio viene inviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 15 giorni lavorativi.

Cosa fare se ho smarrito una cartella esattoriale notificata?

È necessario richiedere una copia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione usando i modelli RD1, AD1 o rivolgendosi direttamente agli sportelli territoriali competenti.

Qual è la fonte delle informazioni riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da elaborazione redazionale basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it opportunamente rielaborate.

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