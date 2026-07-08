Agenzia delle Entrate amplia il cassetto fiscale con API per download massivo delle CU

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Agenzia delle Entrate amplia il cassetto fiscale con servizi interoperabili via API.

amplia il cassetto fiscale con servizi interoperabili via API. La novità nasce dal Dlgs n. 1/2024 sulla semplificazione degli adempimenti tributari.

Primo utilizzo concreto: download massivo delle Certificazioni Uniche 2025 e 2026.

Restano centrali deleghe, credenziali e tutele sulla riservatezza dei dati fiscali.

(Riassunto generato con AI)

Cassetto fiscale, cosa cambia

Il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate entra in una nuova fase operativa con un sistema pensato per far arrivare dati, atti e comunicazioni direttamente nei software usati da imprese, professionisti e intermediari abilitati. La novità si inserisce nelle misure previste dal Dlgs n. 1/2024, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti tributari e alleggerire la gestione delle informazioni fiscali.

Il cambiamento riguarda il modo in cui i dati vengono acquisiti: non solo consultazione online, ma scambio strutturato e sicuro tra sistemi informatici. In questo quadro, contribuenti e intermediari autorizzati potranno ricevere informazioni fiscali in forma organizzata, anche su grandi volumi di dati. Per commercialisti, consulenti e Caf, che gestiscono ogni giorno molte posizioni, si tratta di un passaggio rilevante perché punta a ridurre attività manuali, tempi di lavorazione ed errori di trascrizione.

API, deleghe e prime applicazioni

Il nuovo modello si basa sulle API, interfacce che consentono a due applicazioni di scambiarsi dati senza interventi continui dell’operatore. In ambito tributario, questo può accelerare la raccolta delle informazioni necessarie per dichiarazioni, controlli, verifiche e pratiche amministrative. Non vengono eliminati i canali già in uso, come area riservata e servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ma si aggiunge una modalità più efficiente.

Gli utenti registrati a Entratel e Fisconline potranno attivare le nuove funzioni nell’area riservata, tramite il catalogo dei servizi di interoperabilità. L’accesso resta vincolato alle credenziali e alle autorizzazioni previste. Per gli intermediari, il nodo centrale resta la delega: un professionista può trattare i documenti del cliente solo in presenza di autorizzazione preventiva, passaggio che tutela il contribuente e definisce la responsabilità di chi accede alle informazioni.

La prima applicazione concreta riguarda le Certificazioni Uniche degli anni d’imposta 2024 e 2025, cioè CU 2025 e CU 2026. Dopo la fase di prova, questi dati potranno essere scaricati in modo massivo, con un vantaggio operativo evidente per chi deve predisporre dichiarazioni o verificare la posizione reddituale di più soggetti.

Effetti pratici per professionisti e imprese

Con questa evoluzione, il cassetto fiscale smette di essere solo un archivio digitale e diventa una fonte organizzata di dati utilizzabili nei gestionali. Il beneficio più immediato è il risparmio di tempo: se le informazioni entrano direttamente nel programma, si riduce la necessità di scaricare file singoli o inserire dati manualmente. Ne può derivare un’attività più fluida, soprattutto nei periodi ad alta intensità come la stagione dichiarativa.

Un secondo effetto riguarda la qualità del lavoro. L’acquisizione automatizzata riduce il rischio di errori materiali e consente di operare su dati più ordinati, con procedure più stabili e documenti più facili da recuperare. Resta però decisivo il profilo della sicurezza: i dati fiscali sono sensibili e devono essere trattati nel rispetto della riservatezza, delle deleghe rilasciate e delle misure tecniche adottate dall’Agenzia delle Entrate.

La direzione indicata dal Dlgs n. 1/2024 è chiara: un’amministrazione fiscale meno frammentata e più vicina alle esigenze quotidiane di cittadini, imprese e intermediari. Se semplicità e protezione procederanno insieme, il cassetto fiscale potrà diventare uno degli strumenti centrali della trasformazione digitale del Fisco italiano.

FAQ

Che cos’è la novità sul cassetto fiscale?

Sì, consiste nell’invio strutturato di dati fiscali ai software di imprese e professionisti tramite servizi interoperabili dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è la base normativa della misura?

Sì, la misura rientra nel Dlgs n. 1/2024, indicato come riferimento per la semplificazione degli adempimenti tributari.

Chi potrà usare le nuove funzioni?

Sì, potranno attivarle gli utenti registrati ai servizi Entratel e Fisconline, nell’area riservata dedicata all’interoperabilità.

Quali documenti saranno disponibili per primi?

Sì, la prima applicazione riguarda le Certificazioni Uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025, cioè CU 2025 e CU 2026.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Investireoggi.