Cassetto fiscale, dal 28 luglio online atti di accertamento e liquidazione

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Agenzia delle Entrate amplia il Cassetto Fiscale dal 28 luglio 2026.

amplia il Cassetto Fiscale dal 28 luglio 2026. Online atti di accertamento, liquidazione e provvedimenti di autotutela.

Gli utenti potranno seguire lo stato delle pratiche fiscali digitalmente.

I professionisti delegati restano esclusi nella prima fase del servizio.

( Riassunto generato con AI)

Cassetto Fiscale, nuovi atti consultabili online

Dal 28 luglio 2026 il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate consentirà a contribuenti e soggetti autorizzati di consultare online atti di accertamento, liquidazione e autotutela. La novità riguarda l’area riservata del portale, nella sezione L’Agenzia scrive, e punta a rendere più immediato il rapporto tra Fisco e cittadini.

Il cambiamento è previsto dal provvedimento pubblicato il 16 luglio 2026, nell’ambito dell’attuazione del Decreto Semplificazioni, il decreto legislativo n. 1 del 2024. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le informazioni disponibili nel portale, favorendo trasparenza, adempimento spontaneo e compliance fiscale.

Gli atti saranno visibili dal giorno successivo alla registrazione, da parte dell’ufficio, della data di avvenuta notifica. Anche gli aggiornamenti dell’iter compariranno il giorno dopo il loro inserimento nei sistemi gestionali dell’Agenzia delle Entrate.

Quali documenti entrano nell’area riservata

Tra i documenti consultabili figurano gli avvisi di liquidazione relativi alle imposte di registro, compresi i casi di decadenza dalle agevolazioni prima casa, e quelli sulle imposte sostitutive dei finanziamenti disciplinate dal D.P.R. 601/1973 e dal D.P.R. 131/1986. Saranno inoltre disponibili gli avvisi di accertamento parziale automatizzati emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973.

Per questi accertamenti non si applica il contraddittorio preventivo. Nel Cassetto Fiscale compariranno anche i provvedimenti di autotutela, sia totale sia parziale, collegati agli atti interessati.

Ogni documento digitale sarà corredato da firma elettronica e numero di protocollo. È un elemento operativo rilevante perché consente al destinatario di disporre, nello stesso ambiente digitale, del documento e delle informazioni sul suo percorso amministrativo.

Il sistema introdurrà inoltre etichette che indicheranno lo stato della pratica: dalla notifica alla definizione con pagamento, dalla presenza di un ricorso all’annullamento per autotutela totale. Potranno risultare anche la mancata opposizione alla notifica, la definizione tramite adesione e l’esito di un ricorso con sentenza passata in giudicato.

La funzione non modifica termini, obblighi o strumenti di tutela del contribuente, ma offre una visualizzazione aggiornata dell’iter. La principale conseguenza pratica è una maggiore tracciabilità delle fasi che seguono la notifica dell’atto.

Accessi e limite iniziale per i delegati

L’accesso resta riservato al contribuente, ai rappresentanti legali — inclusi tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori — e alle persone di fiducia autorizzate secondo il provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023. Restano necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS.

Nella fase iniziale, però, i professionisti delegati non potranno consultare gli atti dei contribuenti deleganti. Il limite distingue questa estensione del Cassetto Fiscale da una piena gestione intermediata delle pratiche e lascia aperta la prospettiva di eventuali ampliamenti futuri.

Per il contribuente, la novità concentra quindi consultazione documentale e monitoraggio procedimentale, senza sostituire le regole già previste per notifiche, pagamenti, ricorsi e deleghe.

FAQ

Quando partono le nuove funzioni?

Sì. Le nuove funzionalità del Cassetto Fiscale diventano operative dal 28 luglio 2026, secondo il provvedimento pubblicato il 16 luglio 2026.

Quali atti saranno disponibili online?

Sì. Saranno consultabili avvisi di accertamento parziale automatizzati, avvisi di liquidazione e provvedimenti di autotutela totale o parziale.

Quando compare un atto nel Cassetto Fiscale?

Sì. L’atto di accertamento o liquidazione compare dal giorno successivo alla registrazione della sua avvenuta notifica da parte dell’ufficio.

Quali credenziali servono per accedere?

Sì. Per accedere servono credenziali SPID, CIE o CNS, oltre ai requisiti previsti per rappresentanti legali e persone autorizzate.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Key4biz.