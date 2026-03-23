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Rottamazione quinquies guida completa per aderire e cancellare i debiti

Rottamazione quinquies guida completa per aderire e cancellare i debiti

Rottamazione-quinquies: come funziona, a chi si rivolge, cosa cambia

La nuova rottamazione-quinquies ridefinisce la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
È stata analizzata nel dettaglio dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che ne evidenzia novità, limiti e criticità operative.
La misura consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti pagando capitale e spese, con l’azzeramento di sanzioni e interessi, secondo scadenze che arrivano fino al 2026, o tramite un piano di rateizzazione esteso fino a 54 rate bimestrali.

In sintesi:

  • Definizione agevolata per carichi 2000-2023 affidati all’agente della riscossione.
  • Si pagano capitale e spese, eliminate sanzioni, interessi di mora e aggi.
  • Piano di pagamento: unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali.
  • Nessuna tolleranza sui termini, forte rischio decadenza dal beneficio.

Ambito dei debiti, modalità di estinzione e calendario dei pagamenti

Secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la norma ridefinisce il perimetro oggettivo della rottamazione-quinquies elencando i debiti ammessi, senza più un sistema di esclusioni generali.
Sono rottamabili i carichi da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e i debiti previdenziali INPS non ancora oggetto di accertamento, nonché le pendenze relative a multe stradali, limitatamente agli accessori.
Sono invece esclusi i debiti da accertamenti su imposte non dichiarate, il recupero di aiuti di Stato, i tributi locali come IMU o TARI se il Comune non aderisce, e le sanzioni penali.

Il meccanismo di estinzione resta consolidato: il contribuente versa solo capitale e spese, con azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggi.
Per le sanzioni amministrative, in particolare violazioni del codice della strada, lo sconto riguarda esclusivamente interessi e accessori, non la sanzione principale.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure tramite un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite su circa nove anni.

Le prime tre rate sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta in poi le scadenze cadono nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Elemento innovativo è la parità degli importi rata per rata, superando la logica delle prime rate più pesanti.
La disciplina è però più rigida: non è previsto alcun margine di tolleranza di cinque giorni, e il mancato rispetto di una sola scadenza comporta la decadenza definitiva dal beneficio, senza possibilità di nuova dilazione sul residuo.

Criticità operative e impatto su contribuenti e intermediari

La Fondazione Studi segnala forti complessità applicative, soprattutto quando i piani di rateizzazione ordinaria in corso includono contemporaneamente carichi definibili e carichi esclusi dalla rottamazione-quinquies.
In questi casi è necessario distinguere con precisione le singole partite, ricalcolare gli importi, riallineare le scadenze e gestire manualmente i pagamenti per evitare errori che potrebbero far decadere dall’agevolazione.
Crescono quindi gli oneri di monitoraggio per contribuenti, studi professionali e per la stessa struttura della riscossione, che deve garantire informazioni tempestive e aggiornate sulle posizioni oggetto di definizione.

FAQ

Quali debiti possono rientrare nella rottamazione-quinquies?

Rientrano i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, inclusi controlli automatizzati, formali e contributi INPS non accertati.

Come si calcola l’importo da pagare con la rottamazione-quinquies?

L’importo si ottiene sommando solo capitale e spese di riscossione, escludendo integralmente sanzioni, interessi di mora e aggi.

È possibile modificare il piano di rateizzazione dopo l’adesione?

No, la normativa non prevede rinegoziazioni del piano; il mancato pagamento anche di una rata comporta la decadenza.

Le multe stradali sono integralmente condonate con la rottamazione-quinquies?

No, per le multe stradali è cancellata solo la componente accessoria; la sanzione principale resta interamente dovuta.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per questa analisi?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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