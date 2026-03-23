Home / FINTECH / Fisco controlli più severi su conti correnti, bonifici familiari e contanti

Dal 2026 controlli rafforzati sui conti correnti dei contribuenti italiani

Dal 2026, in tutta Italia, i conti bancari di privati e imprese saranno sottoposti a controlli molto più capillari.

L’Agenzia delle Entrate utilizzerà l’accesso automatizzato all’Anagrafe dei rapporti finanziari per monitorare saldi, movimenti e operazioni.

L’obiettivo è individuare in tempo reale incongruenze tra flussi bancari e redditi dichiarati, applicando il principio di presunzione sui versamenti non giustificati, per contrastare evasione, riciclaggio e uso distorto del contante.

In sintesi:

Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate analizzerà automaticamente i dati dei conti correnti.

Ogni versamento o bonifico può essere presunto come reddito imponibile.

Il contribuente deve dimostrare documentalmente la provenienza delle somme ricevute.

Aumenta il rischio di contestazioni per movimenti privi di causale chiara.

Come funzioneranno i controlli automatici su conti e movimenti

L’accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari consente all’Agenzia delle Entrate di disporre, in forma automatizzata, di informazioni su conti correnti, conti deposito, carte prepagate, dossier titoli e prodotti finanziari intestati ai contribuenti.

Algoritmi di analisi incroceranno questi dati con dichiarazioni fiscali, dati catastali, compensi da lavoro e redditi d’impresa, evidenziando scostamenti significativi tra capacità di spesa e reddito dichiarato.

In base al principio di presunzione legale, ogni versamento in contanti o bonifico ricevuto sul conto può essere qualificato come reddito imponibile, salvo prova contraria fornita dal contribuente, anche mediante documenti, contratti, ricevute o tracciabilità di precedenti prelievi.

Trasferimenti familiari, rimborsi tra amici, restituzioni di prestiti informali e movimentazioni “personali” non adeguatamente giustificate rischiano di essere ricondotti a redditi non dichiarati.

Diventa quindi cruciale indicare causali puntuali nei bonifici, conservare accordi scritti, e allineare sistematicamente la movimentazione bancaria alla posizione fiscale, per ridurre il rischio di accertamenti e sanzioni.

Conseguenze pratiche e nuove abitudini per i contribuenti

L’inasprimento dei controlli spingerà famiglie, professionisti e piccole imprese a rivedere le proprie abitudini finanziarie.

Operazioni prima considerate “di cortesia”, come un bonifico senza causale dettagliata o un versamento in contanti non documentato, potranno generare richieste di chiarimenti o veri accertamenti.

Per tutelarsi sarà necessario costruire, in tempo reale, un “fascicolo probatorio” delle principali entrate: prestiti tra privati formalizzati per iscritto, donazioni tracciate, rimborsi spese documentati, ordinaria coerenza tra prelievi e successivi versamenti.

La tracciabilità non riguarderà più solo grandi operazioni, ma anche i flussi ricorrenti di importo medio-basso, incidendo sulla gestione quotidiana dei conti correnti e sulla pianificazione fiscale di lungo periodo.

FAQ

Dal 2026 tutti i conti correnti saranno controllati automaticamente?

Sì, dal 2026 l’Agenzia delle Entrate potrà analizzare sistematicamente i dati dell’Anagrafe dei rapporti finanziari, con controlli automatizzati e incroci con le dichiarazioni fiscali dei contribuenti.

I bonifici tra familiari possono essere considerati reddito imponibile?

Sì, in assenza di prove, anche un bonifico familiare può essere presunto reddito. È fondamentale indicare causali precise e, se possibile, formalizzare donazioni o prestiti con documenti scritti.

Come posso dimostrare che un versamento non è reddito tassabile?

È possibile farlo conservando contratti, ricevute, accordi di prestito, attestazioni di donazione o tracciando il collegamento con prelievi precedenti. Documentazione chiara riduce il rischio di contestazioni fiscali.

I controlli riguarderanno anche carte prepagate e conti deposito?

Sì, i controlli includeranno conti correnti, conti deposito, carte prepagate nominative, dossier titoli e altri rapporti censiti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari riconducibili al contribuente.

Qual è la fonte delle informazioni su questi nuovi controlli fiscali?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.