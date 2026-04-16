michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Bonus gite scolastiche potenziato a 150 euro guida per ottenerlo

Bonus gite scolastiche potenziato a 150 euro guida per ottenerlo

Bonus gite scolastiche 2026: chi ne ha diritto, quanto vale, come ottenerlo

Il bonus gite scolastiche 2026, confermato dal ministero dell’Istruzione, sostiene le famiglie italiane con figli nelle scuole secondarie di secondo grado.
Il contributo, fino a 150 euro per studente, è destinato a nuclei con Isee fino a 20.000 euro, soglia ampliata rispetto allo scorso anno.
L’agevolazione, gestita direttamente dagli istituti scolastici, è stata confermata in un contesto di forte rincaro dei viaggi di istruzione dovuto alle tensioni in Medio Oriente e all’aumento dei costi energetici e del carburante aereo.

In sintesi:

  • Bonus fino a 150 euro a studente per gite scolastiche 2026.
  • Soglia Isee innalzata da 15.000 a 20.000 euro, platea più ampia.
  • Fondi residui di 50 milioni: copertura a esaurimento, priorità alle scuole.
  • Gite sempre più care: pacchetti oltre 500 euro a studente.

Requisiti Isee, modalità di domanda e ruolo centrale delle scuole

La misura di “Welfare gite” resta operativa nel 2026 ma con una modifica decisiva: la soglia Isee massima sale da 15.000 a 20.000 euro.
Questo ampliamento rende potenzialmente idonee molte più famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, purché in possesso di un’attestazione Isee valida per il 2026.
Il contributo massimo resta fissato a 150 euro per studente e può essere richiesto per ogni figlio che partecipa ai viaggi di istruzione organizzati dall’istituto.

Non è più prevista una piattaforma nazionale unica: ogni scuola definisce in autonomia scadenze, modulistica, criteri di priorità e procedure di erogazione.
I Consigli d’istituto stabiliscono se applicare il bonus come sconto diretto sul costo della gita o come rimborso di spese già sostenute nel corso dell’anno scolastico.
La misura si basa esclusivamente sui fondi residui del plafond di 50 milioni di euro stanziato nel 2023: la combinazione tra risorse limitate e platea più ampia crea un concreto rischio di esaurimento anticipato, con possibili esclusioni anche tra gli aventi diritto.

Gite più costose e carburante a rischio: le famiglie pagano il conto

Le gite scolastiche 2026 si collocano in uno scenario globale instabile, segnato dalla crisi in Medio Oriente e dalle tensioni sull’energia.
L’aumento dei prezzi dei trasporti, in particolare dei voli, ha fatto lievitare il costo dei viaggi di istruzione di più giorni: i pacchetti organizzati superano spesso i 500 euro a studente, cifra difficilmente sostenibile per molte famiglie a basso reddito.
In questo contesto, i 150 euro del bonus alleggeriscono solo in parte la spesa complessiva, ma possono risultare decisivi per non rinunciare all’esperienza formativa del viaggio.

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda il carburante per l’aviazione.
Il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, ha stimato che in Europa le riserve di jet fuel sarebbero sufficienti per *“circa sei settimane”* alla luce della guerra in Iran e delle difficoltà legate allo Stretto di Hormuz.
Eventuali tensioni prolungate su disponibilità e prezzi del carburante potrebbero tradursi in nuovi aumenti delle tariffe aeree e in riprogrammazioni dei viaggi scolastici, soprattutto verso le destinazioni estere.

FAQ

Chi può richiedere il bonus gite scolastiche 2026 da 150 euro?

Possono richiederlo le famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e con Isee non superiore a 20.000 euro.

Come si presenta la domanda per il bonus gite 2026?

La domanda si presenta direttamente presso la scuola, seguendo procedure, moduli e scadenze fissate dal singolo istituto.

Il bonus copre l’intero costo della gita scolastica?

No, il bonus copre fino a 150 euro per studente, mentre i viaggi di più giorni possono superare 500 euro complessivi.

Il contributo viene erogato come sconto o come rimborso?

Può essere applicato come sconto immediato sulla quota di partecipazione oppure come rimborso, secondo decisione del Consiglio d’istituto.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sul bonus gite?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache