Meloni sfida la Svizzera sulla scarcerazione di Moretti, Palazzo Chigi prepara una mossa diplomatica che spiazza tutti

Meloni indignata, governo chiederà conto ad autorità svizzere di scarcerazione Moretti

Reazione politica immediata

La presidente del Consiglio **Giorgia Meloni** ha definito la scarcerazione di **Jacques Moretti**, proprietario del locale **Le Constellation** di **Crans-Montana**, “un oltraggio alla memoria delle vittime” della tragedia di Capodanno. Per l’esecutivo, la decisione delle autorità elvetiche costituisce anche “un insulto” alle famiglie che piangono i propri cari.

Il messaggio, diffuso su X, evidenzia la volontà del governo di non lasciare cadere la questione sul piano diplomatico. La vicenda si inserisce in un quadro emotivo ancora incandescente, alimentato dal dolore dei parenti e dall’attenzione mediatica internazionale.

Fonti di **Palazzo Chigi** sottolineano che Roma intende seguire ogni sviluppo giudiziario in Svizzera, valutando l’impatto della misura di scarcerazione sul rapporto di fiducia tra i due Paesi in materia di giustizia e cooperazione.

Pressione su Berna

Il governo italiano si prepara a chiedere chiarimenti formali alle autorità di **Berna** sulla scarcerazione di **Moretti**, puntando a ottenere motivazioni dettagliate su tempi, modalità e presupposti della decisione. L’obiettivo politico è verificare se la misura sia coerente con la gravità dei fatti contestati e con le garanzie dovute alle vittime.

La Farnesina, guidata dal ministro degli Esteri **Antonio Tajani**, è pronta ad attivare i canali diplomatici bilaterali e, se necessario, le sedi europee competenti in tema di cooperazione giudiziaria. Il tema potrebbe approdare anche in Parlamento, con informative del governo e richieste di ulteriori iniziative.

Sul piano giuridico, gli esperti ricordano che l’autonomia della magistratura svizzera resta intangibile, ma sottolineano il diritto dell’Italia di ottenere trasparenza su scelte che incidono sulla percezione di giustizia delle famiglie colpite.

Famiglie e opinione pubblica

I parenti delle vittime della tragedia di Capodanno vivono la scarcerazione di **Moretti** come una ferita supplementare, percepita come un possibile allentamento del rigore giudiziario. Le associazioni che li rappresentano chiedono al governo italiano di mantenere alta la pressione politica e diplomatica, per evitare che l’attenzione internazionale scemi.

Sui media di **Roma**, **Milano** e delle principali città italiane, il dibattito si concentra sul rapporto tra tempi della giustizia, presunzione di innocenza e diritto alla verità delle famiglie. Il tema è esploso anche sui social, dove il post di **Meloni** su X è stato rilanciato migliaia di volte, polarizzando il confronto.

Analisti politici rilevano che il caso potrebbe diventare un banco di prova per la capacità dell’esecutivo di coniugare fermezza, rispetto delle procedure internazionali e tutela dell’immagine dell’Italia nei contesti multilaterali.

FAQ

D: Chi è Jacques Moretti?

R: È il proprietario del locale **Le Constellation** di **Crans-Montana**, coinvolto nell’inchiesta sulla tragedia di Capodanno.

D: Perché la premier Giorgia Meloni ha parlato di oltraggio?

R: Perché ritiene la scarcerazione un’offesa alla memoria delle vittime e al dolore delle loro famiglie.

D: Quale azione intende intraprendere il governo italiano?

R: Vuole chiedere conto alle autorità svizzere, ottenendo chiarimenti formali sulla decisione di scarcerare **Moretti**.

D: Qual è il ruolo della Farnesina in questa vicenda?

R: Il ministero degli Esteri, guidato da **Antonio Tajani**, coordinerà i canali diplomatici con **Berna** e le eventuali iniziative in sede europea.

D: Cosa chiedono le famiglie delle vittime?

R: Domandano piena trasparenza, rigore nelle indagini e un costante impegno politico e diplomatico dell’Italia.

D: La Svizzera è obbligata a modificare la sua decisione?

R: No, la magistratura svizzera è autonoma, ma è tenuta a fornire spiegazioni nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale.

D: Come hanno reagito i media italiani?

R: Testate nazionali e locali hanno rilanciato le parole di **Meloni**, stimolando un ampio dibattito su giustizia e rapporti con la Svizzera.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?

R: L’informazione sulla dichiarazione di **Giorgia Meloni** e sulla scarcerazione di **Jacques Moretti** proviene da un lancio dell’agenzia **ANSA**.