17 Luglio 2026

Home / PERSONE / Su Rai 1 debutta il TIM Summer Hits con Conti e Delogu da Piazza del Popolo

La notizia in sintesi

TIM Summer Hits 2026 debutta il 17 luglio su Rai 1 .

debutta il 17 luglio su . Conducono Carlo Conti e Andrea Delogu da Roma .

e da . Il programma prosegue fino allo speciale finale del 7 agosto.

Diretta, radio, streaming e backstage ampliano la fruizione dell’evento.

Riassunto generato con AI

TIM Summer Hits torna su Rai 1

TIM Summer Hits 2026 apre venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione da Piazza del Popolo, nel cuore di Roma. Lo show musicale riunisce gli artisti e i brani che stanno segnando la stagione estiva, trasformando i concerti gratuiti ospitati nella piazza romana in appuntamenti televisivi.

La prima serata va in onda dalle 21.30 ed è disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, mentre Rai Radio2 segue l’evento in contemporanea. Il progetto punta a unire performance dal vivo, pubblico in piazza e racconto televisivo, confermando una formula ormai riconoscibile nell’offerta estiva della rete.

Il ritorno del programma per il quinto anno consecutivo rafforza il ruolo di TIM Summer Hits come vetrina trasversale per hit consolidate, collaborazioni e nuovi nomi della musica italiana.

Cast, calendario e racconto dal backstage

Sul palco della puntata inaugurale sono annunciati Angelina Mango, Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma, Emis Killa, Emma, Fabri Fibra e Fulminacci. Il cast comprende inoltre Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors e Tommaso Paradiso.

Dopo il debutto, il calendario prevede nuove puntate martedì 21 luglio, venerdì 24 luglio e venerdì 31 luglio; la chiusura è affidata allo speciale Il meglio di TIM Summer Hits, in programma venerdì 7 agosto. La programmazione distribuisce quindi l’evento lungo tre settimane, mantenendo centrale il palcoscenico romano e il legame con il repertorio estivo.

Su Rai Radio2, Nicol Angelozzi cura collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage. L’impianto multipiattaforma estende il racconto oltre l’esibizione televisiva, offrendo spazio al dietro le quinte e agli artisti anche fuori dalla scaletta principale.

Il peso della formula tra tv e piazza

La cornice di Piazza del Popolo non è soltanto scenografica: collega un evento dal vivo aperto al pubblico a una produzione destinata alla televisione, alla radio e al digitale. Il TIM Summer Hits Village e le iniziative del TIM AI Data Lab aggiungono momenti di intrattenimento tra palco, pubblico e backstage.

Il programma è firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, prodotto da Friends TV e realizzato con Roma Capitale. Il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda guidato da Alessandro Onorato evidenzia il valore dell’iniziativa anche per la promozione della città.

Per TIM, title sponsor per il quinto anno consecutivo, l’appuntamento prosegue su tv, radio, canali digitali e spazi urbani.

FAQ

Quando inizia TIM Summer Hits 2026?

Sì, debutta venerdì 17 luglio dalle 21.30 in prima serata su Rai 1.

Dove si svolge TIM Summer Hits?

Sì, lo show è ambientato a Piazza del Popolo, nel centro di Roma, sede dei concerti gratuiti trasformati in programma televisivo.

Chi conduce TIM Summer Hits?

Sì, la conduzione è affidata a Carlo Conti e Andrea Delogu, confermati alla guida dell’edizione 2026.

Dove vedere le puntate in streaming?

Sì, le puntate sono visibili in diretta streaming e on demand su RaiPlay; la trasmissione è seguita contemporaneamente anche da Rai Radio2.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Super Guida TV e Today.