ETF spot sul Bitcoin, a luglio afflussi netti per 172,4 milioni di dollari

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Bitcoin ETF statunitensi tornano positivi a luglio con 172,4 milioni di dollari.

ETF statunitensi tornano positivi a luglio con 172,4 milioni di dollari. Le vendite di fine mese segnalano cautela degli investitori verso agosto.

Gli ETF su Ether superano i flussi di Bitcoin nel mese.

superano i flussi di nel mese. Gli ETF su XRP confermano una domanda più costante nel 2026.

( Riassunto generato con AI)

ETF Bitcoin: luglio chiude in positivo

Gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato a luglio afflussi netti per 172,4 milioni di dollari, interrompendo due mesi consecutivi di riscatti. Il dato arriva dopo quasi 7 miliardi di dollari di deflussi complessivi tra maggio e giugno, inclusi 4,5 miliardi ritirati a giugno, il peggior risultato mensile del 2026.

Il recupero mensile è però rimasto limitato e si è indebolito nelle ultime sedute. Venerdì gli strumenti hanno subito deflussi netti per 265,4 milioni di dollari, il maggiore ritiro giornaliero dal 13 luglio.

La settimana conclusa il 31 luglio ha chiuso con un saldo negativo di 61,53 milioni di dollari, dopo tre settimane consecutive di afflussi. Le vendite hanno coinciso con una nuova fase di volatilità del prezzo di Bitcoin, indicando che una parte degli investitori ha ridotto il rischio prima di agosto.

Il saldo di luglio rappresenta quindi una ripresa parziale della domanda, non un’inversione consolidata del trend debole osservato nel 2026. La tenuta degli afflussi nelle prossime settimane sarà decisiva per valutare se il mercato stia ricostruendo esposizione o stia soltanto sospendendo temporaneamente le vendite.

Deflussi annuali e capitali ancora presenti

Nei primi sette mesi del 2026, gli ETF spot su Bitcoin hanno accumulato circa 5,29 miliardi di dollari di deflussi netti. Soltanto marzo, aprile e luglio hanno prodotto afflussi mensili, per circa 3,46 miliardi complessivi, mentre gennaio, febbraio, maggio e giugno hanno generato riscatti per 8,75 miliardi.

La dinamica evidenzia l’uso crescente degli ETF come strumenti liquidi di gestione del rischio, oltre che come veicoli di allocazione di lungo periodo. Nei mesi di maggiore volatilità di Bitcoin e dei mercati finanziari più ampi, le vendite hanno prevalso sulla domanda rinnovata.

Il quadro di lungo periodo resta tuttavia rilevante: dal lancio, gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno raccolto 51,32 miliardi di dollari di afflussi netti cumulati. A fine luglio, le attività nette aggregate ammontavano a 76,29 miliardi di dollari.

Questi numeri mostrano che i prodotti conservano una base ampia di capitali istituzionali e retail, nonostante i riscatti del 2026. Il saldo negativo da inizio anno indica però che la nuova domanda non è stata sufficiente a compensare le uscite degli investitori già presenti.

Ether e XRP mostrano segnali differenziati

Gli ETF su Ether hanno registrato una domanda più regolare a luglio, con quattro settimane consecutive di afflussi e un guadagno netto mensile di 365,2 milioni di dollari, oltre il doppio rispetto agli ETF su Bitcoin. È il secondo mese positivo del 2026 dopo i 356 milioni raccolti in aprile.

Nonostante il miglioramento, gli ETF su Ether restano in deflusso per circa 1,1 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno. Gli ETF su XRP, invece, hanno attirato 27,3 milioni di dollari a luglio e hanno portato gli afflussi netti annuali a circa 343 milioni.

Il confronto suggerisce una rotazione selettiva tra prodotti crypto, più che un aumento generalizzato della propensione al rischio. Gli investitori possono spostare capitale tra ETF su Bitcoin, Ether e altri token senza ricorrere direttamente agli exchange di criptovalute.

FAQ

Quanto hanno raccolto gli ETF Bitcoin a luglio?

Sì, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 172,4 milioni di dollari nel mese di luglio.

Perché gli ETF Bitcoin hanno chiuso male luglio?

Sì, il saldo è stato frenato da 265,4 milioni di dollari di deflussi in una giornata e dalla volatilità rinnovata di Bitcoin.

Qual è il bilancio 2026 degli ETF Bitcoin?

Sì, nei primi sette mesi del 2026 gli ETF spot su Bitcoin hanno segnato circa 5,29 miliardi di dollari di deflussi netti.

Gli ETF Ether hanno superato Bitcoin a luglio?

Sì, gli ETF su Ether hanno raccolto 365,2 milioni di dollari a luglio, più del doppio dei 172,4 milioni degli ETF su Bitcoin.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.