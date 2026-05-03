Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mediaset aumenta utili e svela compensi top manager del Biscione

Dirigenti MFE, compensi e risultati 2025 di Mediaset spiegati in sintesi

Chi sono i manager più pagati di MFE-MediaForEurope e quanto hanno guadagnato nel 2025? L’ultimo bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, depositato dalla società che controlla Mediaset, dettaglia ricavi, utili e compensi dei vertici, da Marco Giordani a Pier Silvio e Marina Berlusconi.

Il documento, riferito all’intero perimetro europeo del gruppo, mostra un forte miglioramento della redditività rispetto al 2024, nonostante i costi straordinari legati alla partita tedesca ProSiebenSat.1.

L’interesse del mercato si concentra sui pacchetti retributivi di amministratori e top manager, in un contesto di trasformazione del business televisivo e di crescente attenzione di investitori e regolatori alla trasparenza delle remunerazioni.

In sintesi:

MFE chiude il 2025 con ricavi consolidati a 4,031 miliardi di euro, +37% sul 2024.

chiude il 2025 con ricavi consolidati a 4,031 miliardi di euro, +37% sul 2024. L’utile netto 2025 sale a 301 milioni di euro, oltre il doppio dell’anno precedente.

Marco Giordani è il dirigente più pagato, con compensi complessivi per circa 6,5 milioni.

è il dirigente più pagato, con compensi complessivi per circa 6,5 milioni. Pier Silvio Berlusconi percepisce circa 3,73 milioni, tra fisso, bonus e componente equity.

Risultati 2025 di MFE e dettaglio dei compensi dei vertici

Il bilancio 2025 di MFE-MediaForEurope certifica una crescita robusta: i ricavi consolidati raggiungono 4,031 miliardi di euro, in aumento del 37% rispetto al 2024.

L’utile netto consolidato sale a 301 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 138 milioni del 2024, anno appesantito dalle svalutazioni sulla partecipazione nel gruppo tedesco ProSiebenSat.1.

L’EBIT ricorrente consolidato si attesta a 317 milioni, a conferma della tenuta della marginalità operativa; l’EBIT riportato scende a 239 milioni per l’impatto di 78 milioni di oneri non ricorrenti, tra ristrutturazioni e costi accessori connessi all’operazione ProSiebenSat.1.

Nel capitolo remunerazioni, il manager con il compenso più elevato è il direttore finanziario storico del gruppo, Marco Giordani, che nel 2025 incassa complessivamente circa 6,5 milioni di euro includendo la componente equity.

Nel totale rientrano anche 3,7 milioni di euro, pari a 25 mensilità, riconosciuti in relazione alla cessazione del rapporto con MFE dopo la nomina a CEO della controllata tedesca ProSiebenSat.1.

Segue Stefano Sala, manager di vertice dell’area commerciale, con compensi intorno ai 5 milioni di euro, riflesso del ruolo chiave nella raccolta pubblicitaria paneuropea.

Per l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il pacchetto 2025 vale complessivamente circa 3,73 milioni di euro. La struttura è articolata: 1,04 milioni di compenso fisso, 385 mila euro da società controllate e collegate, 540 mila euro di bonus variabili legati alle performance, 21,7 mila euro di benefici non monetari, 164,7 mila euro di contributi pensionistici e 1,57 milioni come fair value dei compensi equity.

Tra gli altri vertici, il presidente Fedele Confalonieri percepisce circa 2,03 milioni di euro, mentre Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e membro non esecutivo del CdA MFE, riceve 40 mila euro come compenso per la carica.

Governance, trasparenza sui compensi e possibili sviluppi futuri

La pubblicazione dettagliata dei compensi dei vertici MFE conferma l’allineamento del gruppo agli standard europei di trasparenza per le società quotate, tema cruciale per gli investitori istituzionali.

La forte crescita dell’utile 2025, a fronte di significativi oneri straordinari, consolida la posizione di Pier Silvio Berlusconi e del management nella fase di trasformazione multipiattaforma del gruppo.

La nomina di Marco Giordani alla guida di ProSiebenSat.1 apre scenari strategici rilevanti sul fronte tedesco, con possibili ulteriori integrazioni industriali e sinergie commerciali.

Nel prossimo esercizio, il confronto tra performance operative, politica dei dividendi e dinamiche retributive dei top manager sarà uno dei principali driver di valutazione per il mercato e per gli analisti specializzati nei media europei.

FAQ

Quanto sono cresciuti i ricavi di MFE-MediaForEurope nel 2025?

I ricavi di MFE-MediaForEurope nel 2025 sono cresciuti del 37%, raggiungendo complessivamente 4,031 miliardi di euro rispetto all’esercizio 2024.

Qual è stato l’utile netto consolidato 2025 di Mediaset-MFE?

L’utile netto consolidato 2025 di MFE è stato pari a 301 milioni di euro, più del doppio dei 138 milioni registrati nel 2024.

Chi è il dirigente più pagato del gruppo MFE nel 2025?

Il dirigente più pagato nel 2025 è Marco Giordani, con compensi complessivi di circa 6,5 milioni di euro, inclusa la componente equity e l’indennità di fine rapporto.

Quanto ha guadagnato Pier Silvio Berlusconi nel 2025 da MFE?

Pier Silvio Berlusconi ha percepito nel 2025 circa 3,73 milioni di euro, somma composta da compenso fisso, bonus variabili, benefici non monetari, contributi pensionistici e fair value dei compensi equity.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati questi dati su MFE?

Le informazioni sono state ricavate e rielaborate congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, quindi lavorate editorialmente dalla nostra Redazione.