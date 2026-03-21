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Coinbase lancia fondo Bitcoin a rendimento tokenizzato sulla blockchain Base per investitori istituzionali

Coinbase lancia fondo Bitcoin a rendimento tokenizzato sulla blockchain Base per investitori istituzionali

Coinbase porta il Bitcoin Yield Fund on‑chain sulla blockchain Base

Il Bitcoin Yield Fund di Coinbase Asset Management debutta sulla blockchain Base con una nuova quota tokenizzata sviluppata insieme al gruppo finanziario Apex Group.
La soluzione, annunciata a livello globale, è rivolta oggi agli investitori istituzionali accreditati al di fuori degli Stati Uniti e punta a integrare i fondi tradizionali con infrastruttura blockchain regolamentata.
L’obiettivo è digitalizzare la proprietà delle quote, mantenendo lo stesso perimetro di conformità dei fondi regolati off‑chain, ma con vantaggi in termini di velocità di regolamento, trasparenza e operatività 24/7 per i desk istituzionali.

In sintesi:

  • Il Bitcoin Yield Fund di Coinbase viene tokenizzato su Base per investitori istituzionali esteri.
  • Apex Group agisce come transfer agent on‑chain e gestisce compliance e registri.
  • Lo standard ERC‑3643 abilita controlli di identità e idoneità a livello di singolo token.
  • Coinbase prevede un’estensione futura anche agli investitori regolati statunitensi.

Secondo Anthony Bassili, presidente di Coinbase Asset Management, la nuova classe di azioni integra direttamente nel token identità e requisiti di idoneità, limitando l’accesso ai soli investitori qualificati.
“La classe di azioni tokenizzate del Fondo Bitcoin Yield di Coinbase mostra che è possibile portare le risorse reali onchain preservando lo stack di conformità completo”, ha spiegato Bassili, rivendicando la continuità con gli standard regolamentari esistenti.
Per le istituzioni, il Bitcoin Yield Fund tokenizzato intende offrire un veicolo regolamentato per esporsi al rendimento collegato a Bitcoin, utilizzando infrastrutture blockchain enterprise‑grade, ma con gli stessi controlli di KYC/AML e di idoneità previsti per i fondi tradizionali.

Tokenizzazione regolata, ruolo di Apex e vantaggi operativi su Base

La quota tokenizzata del Bitcoin Yield Fund è emessa sulla blockchain Base come security permissioned, accessibile solo a investitori istituzionali e accreditati non statunitensi.
Per la gestione degli accessi, Coinbase adotta lo standard ERC‑3643, che introduce controlli integrati sul wallet dell’investitore e consente di autorizzare o bloccare trasferimenti in base alla compliance.
In questo modello, Apex Group opera come transfer agent on‑chain: amministra la proprietà dei token, applica le regole di trasferimento, aggiorna i registri dei detentori e registra direttamente sulla blockchain le movimentazioni di quote.

La registrazione on‑chain dei passaggi di proprietà riduce errori operativi, taglia i costi di riconciliazione e consente regolamento quasi istantaneo delle transazioni.
La possibilità di trading 24/7 delle quote tokenizzate riduce il disallineamento operativo rispetto ai mercati crypto, rendendo il prodotto più aderente alle esigenze dei desk istituzionali.
Il modello si inserisce nel trend di tokenizzazione degli asset reali che sta coinvolgendo colossi come BlackRock, Fidelity Investments e Franklin Templeton, già attivi su fondi e titoli on‑chain su altre blockchain pubbliche e permissioned.

Prossimi passi di Coinbase e impatto sulla finanza on‑chain

Coinbase ha dichiarato l’intenzione di estendere progressivamente la disponibilità della quota tokenizzata anche ad alcune categorie di investitori regolamentati negli Stati Uniti, una volta chiarito il quadro normativo.
In prospettiva, l’esperienza del Bitcoin Yield Fund su Base può diventare un modello replicabile per fondi multi‑asset, obbligazionari o monetari interamente digitalizzati.
La combinazione fra standard come ERC‑3643, ruoli on‑chain di transfer agent e registri distribuiti potrebbe accelerare il passaggio da fondi tradizionali a fondi “nativamente digitali”, con maggiore trasparenza per regolatori e investitori istituzionali.

FAQ

Chi può investire oggi nel Bitcoin Yield Fund tokenizzato di Coinbase?

Possono investire esclusivamente investitori istituzionali e accreditati fuori dagli Stati Uniti, che soddisfano pienamente i requisiti KYC, AML e di idoneità previsti.

Su quale blockchain è emessa la quota tokenizzata del Bitcoin Yield Fund?

La quota è emessa sulla blockchain Base, soluzione L2 costruita su Ethereum, ottimizzata per costi ridotti, maggiore scalabilità e integrazione con l’ecosistema Coinbase.

Qual è il ruolo operativo di Apex Group nella struttura on‑chain?

Apex Group agisce come transfer agent on‑chain, amministrando registri dei titolari, regole di trasferimento, controlli di compliance e riconciliazione delle transazioni sul ledger.

Perché Coinbase utilizza lo standard ERC‑3643 per la tokenizzazione?

Coinbase usa ERC‑3643 per integrare nel token controlli di identità, whitelist dei wallet, restrizioni geografiche e limiti di trasferimento, garantendo compliance continua.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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